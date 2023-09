Elecciones 2023 | Santiago Kovadloff encabeza un “consejo asesor” de Patricia Bullrich, que suma a dos ministros de Larreta

“Creemos que la Argentina está rota y que la reparación es posible. La reparación es una tarea. Esa tarea no lleva a la redención. Esa tarea no implica transitar de la catástrofe a un milagro. Esa tarea es un enorme esfuerzo de educación cívica, por lo tanto, de cultura”, añadió el filósofo, para señalar que, si Bullrich llega a la presidencia, el equipo de asesores tendrá la tarea de “transmitirle convicciones que desde el campo del humanismo son fundamentales para que la acción política no se divorcie de la ética”.