El misterio de la pancarta oculta en ‘Manifestación’, el cuadro icono de Antonio Berni

Los indicios estaban a la vista: el puño alzado de un hombre en el centro del cuadro y la mano cerrada de una mujer en la esquina inferior izquierda de la pintura.

Las interpretaciones de los expertos que han estudiado el cuadro Manifestación, de Antonio Berni, apuntaban hasta ahora a que el primer puño simboliza la fuerza de esa masa obrera pintada por el artista argentino mientras que el segundo es parte de “pequeñas cuestiones compositivas extrañas” que tiene la obra. Pero una serie de análisis han revelado la posibilidad de que esas manos cerradas estén allí, en realidad, para sostener un gran cartel blanco que el creador pintó y al final ocultó bajo más capas de pintura.

El cuadro, una obra clave del arte político y social en Argentina, ha sido analizado siempre con un enfoque histórico. Pintado tras el regreso de Berni de París, está entre sus pinturas emblemáticas del Nuevo Realismo y muestra, en primer plano, los rostros angustiados de los obreros que se manifiestan en masa. Estudios como los realizados ahora por expertos del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y de la Universidad de San Martín no habían sido aplicados a esta obra. Los análisis culminaron en 2022 y en agosto el Malba lanzó un proyecto multimedia en línea, Manifestación en foco, para difundir los resultados obtenido tras analizar los aspectos materiales de la obra con distintas técnicas.

Apuntes realizados por investigadores sobre una impresión de ‘Manifestación’. FERNANDO BRUNO (MALBA)

Los especialistas querían saber, por ejemplo, qué pigmentos y qué aglutinantes usaba Berni. Siempre se había creído que el artista emulsionaba sus pigmentos con huevo, pero los análisis indicaron que es posible que lo hiciera con cola animal. También se preguntaban cuál era su metodología de trabajo y descubrieron que, en el caso de Manifestación, Berni pintó primero una base blanca, después dibujó directamente sobre la tela con carbón y finalmente empezó a dar las capas de color. No encontraron ningún boceto de la obra, pero pudieron identificar algunos de los cambios que el artista hizo durante la ejecución, que fueron pocos.

“Pensábamos que habíamos visto todas las modificaciones que íbamos a ver hasta que empezó a aparecer este gran hallazgo”, cuenta Valeria Intrieri, responsable de la gestión de las colecciones del Malba, a EL PAÍS. La pancarta, dice, fue una “sorpresa” que surgió gracias a una radiografía. “Él la planteó como un cartel muy grande que atraviesa gran parte de la obra. Había algunos indicios”, dice Intrieri en referencia a los puños de esos dos personajes que tienen las manos cerradas sin sostener nada en la obra final. “Si lo vemos ahora, era obvio que algo tenía que haber”, apunta. “Lo que no pudimos encontrar fue una inscripción”, asegura.

Detalle de la obra de Antonio Berni. FERNANDO BRUNO (MALBA)

Hipótesis sobre una consigna

Los investigadores del Malba aún se preguntan si en la pancarta existió un mensaje. La tecnología actual no muestra que haya habido uno, pero no descartan que en el futuro los equipos permitan ver detalles que ahora no están a la vista. La obra, en su versión final, tiene una sola consigna legible, que pide “pan y trabajo”, y dos pancartas desdibujadas en el fondo de la obra. Tras la crisis de 1929, en el mundo la desocupación y las movilizaciones eran generalizadas.

El historiador del arte Roberto Amigo, uno de los mayores expertos en la obra de Berni, no cree que exista un texto del artista en el cartel planteado en la composición inicial. Sin embargo, propone hipótesis sobre lo que podría haber dicho la consigna. “Una opción es que la pancarta sea una oposición al Congreso Eucarístico, que es central en la discusión de ese momento”, indica el investigador. Pero Amigo se decanta por creer que el mensaje pudo haber estado relacionada con las marchas del hambre de la posguerra.

Dos investigadores analizan ‘Manifestación’, de Antonio Berni. FERNANDO BRUNO (MALBA)

“Las pistas nos dan consigas muy generales, como un reclamo de trabajo y pan o un llamado a una huelga general”, explica el historiador, y descarta otras opciones. “No creo que haya sido una bandera de referencia directa al partido comunista argentino porque en esa época el propio partido está haciendo una autocrítica de su fracaso en la conquista del proletariado”, sostiene Amigo. Después continúa: “No podemos ver la posibilidad de que haya apuntado a una alianza de clases en la lucha contra el fascismo porque no era la posición del partido en el 34″.

El historiador señala que la decisión de Berni de eliminar el cartel fue “muy temprana”. Con la pancarta, dice, “la lectura compositiva hubiese sido otra”. “La pancarta hubiese anulado la perspectiva que tiene la obra, hubiese mitigado el desamparo de esos rostros y hubiese determinado una lectura”, explica. Amigo cree que Berni la borró “porque cualquier mensaje colocado ahí era extremadamente coyuntural”: “No saber qué mensaje o qué consigna podía llevar la pancarta es lo que permite la potencia del cuadro en distintas épocas”.

