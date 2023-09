El Gobernador recibió al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos

Dialogaron sobre varios temas, en especial sobre la posibilidad de inversiones por parte de empresarios de los Emiratos en la Provincia.

El Gobernador Rodolfo Suarez recibió en la Casa de Gobierno al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos, Omar Haffar. Además, participó en la reunión el empresario mendocino Mauricio Badaloni.

El encuentro, que se dio luego de la reciente asunción de Haffar como presidente de la cámara, tuvo por finalidad fortalecer los lazos comerciales entre Mendoza y Emiratos.

Al respecto, el presidente de la cámara resaltó que buscará llegar con los productos de la provincia al país árabe, por lo que a futuro es fundamental “preparar una misión comercial para llevar emprendedores y empresarios que puedan realizar rondas de negocios e instalar productos de Mendoza”.

Además, el funcionario árabe aseguró que trabajará para conseguir inversionistas de su país que quieran desembarcar en la provincia, permitiéndole a Mendoza fortalecer el turismo, la hotelería y la gastronomía, entre otros.

Haffar, que en reiteradas ocasiones resaltó el potencial de nuestra provincia y de sus productos, aseguró que ha vivido “en varias provincias de la Argentina y el mundo, y no me puedo permitir que el país y Mendoza no se posicione en el Golfo”.