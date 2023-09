El FMI advirtió que la Argentina no cumplió con las metas de transparencia en los gastos por Covid

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que nuestro país no solo no cumplió con las metas económicas pactadas en el programa de facilidades extendidas para la renegociación de su deuda, sino que tampoco respetó otro de los puntos que figura en el acuerdo: la publicación de los informes de auditoría sobre los gastos en los que incurrió el Gobierno para afrontar la pandemia de Covid.

Pese a que se trata de un requisito expreso del FMI en el acuerdo que firmó con la Argentina, en diciembre pasado la mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación (AGN) impuso el secreto en 10 informes en los que se analizaron los contratos que firmó el Gobierno con los laboratorios para la provisión de las vacunas contra el COVID. La oposición rechazó la medida y si bien reclamó la publicidad de dichos contratos, el Gobierno no accedió.En el reporte del FMI relativo a la quinta y sexta revisión del acuerdo suscripto con nuestro país, el organismo advierte que si bien se realizó una auditoría expost sobre los contratos con los laboratorios a fines del año pasado, la meta acordada no está cumplida pues el informe no fue publicado con el agravante que posee carácter reservado.

A mediados de este año, el oficialismo volvió a imponer su mayoría para disponer la reserva en otro informe, en este caso referido al “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina” del Ministerio de Salud por el periodo comprendido entre el julio y diciembre de 2021.

Según precisó el auditor oficialista Javier Fernández se trató de un préstamo que totalizó los US$ 535 millones con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de preparación y atención frente a la pandemia. “Este préstamo se destinó a las compras de las vacunas Moderna y Pfizer. Cumplimos con las leyes en torno al resguardo de la información”, explicó Fernández.

Miguel Ángel Pichetto durante una entrevista con Luis Majul en LN+ Captura LN+

El informe fue aprobado por unanimidad, salvo la reserva parcial de información en torno a los contratos. En ese sentido, el auditor Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio, destacó la solidez técnica del trabajo aunque cuestionó la actitud de sus colegas del oficialismo de imponer la reserva del informe, cuando en otros países sólo limitaron la confidencialidad al tema de las fórmulas de las vacunas.

“Es un informe preciso y oportuno. Es importante que Argentina pueda elevar una rendición de cuentas a los bancos internacionales que prestaron plata para comprar vacunas y otros insumos”, sostuvo Pichetto, aunque votó en contra de que el informe sea reservado. Fue el único voto en disidencia.

“Somos más papistas que el Papa, porque el Ministerio publicó en su página información que nosotros mantenemos a resguardo”, consideró.