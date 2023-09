El consejo de Carlos Melconian a Bullrich: “Patricia, ponete el cinturón”

En medio de la carrera presidencial y frente a los últimos anuncios del Ministerio de Economía, Patricia Bullrich cuestionó una vez más a Sergio Massa en su doble función de ministro y candidato y ratificó que las medidas puestas en marcha durante la campaña electoral condicionarán y perjudicarán al próximo gobierno. “El pozo es mas profundo”, señaló en alusión a la charla que, según contó, mantuvo este martes con Carlos Melconian, la persona que designó para conducir los destinos del Palacio de Hacienda en caso de llegar a la Casa Rosada.

*Acabo de hablar con Melconian y me dijo ‘Patricia, ponete el cinturón porque el agujero que está dejando es cada vez más profundo’, relató la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) en declaraciones a LN+.

En ese sentido, se refirió así al diagnóstico que hizo el equipo económico que la acompaña e insistió que, ante un eventual triunfo en las urnas, se enfrentaran a un escenario más complicado de lo que, según dijo, estimaban. “Vamos a tener que ponernos los cinturones para agarrar el timón con mucha fuerza porque lo que esta haciendo [Massa] esta afuera de las cuentas que teníamos, el pozo es mas profundo y cada vez lo cava más”, aseguró.

La exministra de Seguridad criticó también al postulante del oficialismo por el uso político que, según observó, hizo y hace de su participación en eventos institucionales. En particular, puso el foco en el acto de gobernadores del Norte Grande, donde el funcionario se sacó una foto con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

“Fue una reunión institucional que la armaron los gobernadores, el impulsor del plan de energía del norte grande fue Gerardo Morales. Se subió el ministro al anuncio y quiso hacer politiquería”, se quejó y remarcó que “todo el país sabe que este pícaro se quiere apropiar del trabajo de los gobernadores”. “Cuando hacen picardías, se las tenemos que decir en la cara”, agregó.

En el mismo tono y frente a los distintos espacios políticos en los que el extitular de la Cámara de Diputados participó y a los cargos y funciones que ocupó, Bullrich consideró que “Massa es una masa informe que puede ser lo que sea”.

“Si le conviene ser kirchnerista, es kirchnerista; si le conviene ser anti kirchnerista es antikirchnerista, es cualquier cosas y va en busca del poder. Ese es su único objetivo: ¿cómo consigo el poder? Como sea, es capaz de cualquier cosa y eso es muy peligroso”, advirtió.

La definición sobre Milei

Posicionada en una competencia incierta en la que los resultados aún son una incógnita por el “panorama de tercios” planteado en las elecciones del 13 de agosto, la dirigente de JxC ratificó sus críticas hacia el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, lo calificó como “cada vez menos liberal” y consideró que “traicionó a sus votantes”.

“Cada vez más, tiene más rasgos de una persona que intenta la imposición como forma de acción política, quiere imponer a los periodistas, a la política, a los empresarios. Tiene rasgos autoritarios cada vez mas claros y contundentes, no respeta la Constitución, todo lo que dice está por fuera de la Constitución y el liberalismo es otra cosa: cuando esta mediado por una imposición y por la violencia, el liberalismo desaparece”, expresó.

En tanto, Bullrich reparó en el vínculo que el líder de LLA desarrolló con el sindicalista Luis Barrionuevo y dijo que si ella “fuese un joven de 20 años que votó a Milei”, se sentiría estafada.

“Milei dice no se puede hacer cambios con los de siempre y va y se junta con Barrionuevo… ‘no lo voto nunca más’. Me dijo que iba a terminar con los Barrionuevo de la vida, hay una traición al propio votante, me sentiría defraudada si veo que Barrionuevo es el apoyo económico y político de Javier Milei”,

