Difunden la nueva cifra de pobreza: un dato dramático, pero que asoma viejo por la velocidad de la crisis

En tiempos medianamente normales, las estadísticas -que demandan tiempos extendidos de elaboración por razones prácticas y no necesariamente políticas- no pierden actualidad rápidamente. No es lo que ocurre ahora. En este caso, se trata de números que reflejan lo que venía ocurriendo hasta mediados de año. El vértigo de aumentos de precios -la velocidad a la que “corre” la inflación- viene generando una agudización del marco económico y social, que ya se reflejaría en el relevamiento hacia el final del primer semestre 2023.