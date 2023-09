Copa Davis: la Argentina cumplió con el favoritismo, venció a Lituania y se aseguró un lugar en los Qualifiers de 2024

El equipo argentino de Copa Davis cumplió con el objetivo: superar la presión del favoritismo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, vencer a Lituania por el repechaje del Grupo Mundial I y asegurarse un lugar en los Qualifiers de 2024, la etapa previa a la fase de grupos de las Finales, donde compiten los mejores 16 países. Luego el 2-0 de la primera jornada, con los triunfos de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, el tercer punto, el del dobles, definió la serie.

Andrés Molteni y Máximo González, una pareja de la súper elite actual (son el 9° y el 10° del ranking), derrotaron a Edas Butvilas (19 años; 532° de singles) y Tadas Babelis (26; sin ranking ATP) por 6-4 y 6-3, en 1h17m. Así, la Argentina selló el cruce, aunque el score se amplió después de la lluvia con el debut exitoso del platense Tomás Etcheverry frente a Butvilas por 6-2 y 6-4, en 1h30m.

Tras el 4-0, la Argentina conocerá a su rival de los Qualifiers el 26 de noviembre próximo, durante la definición de las Finales, en Málaga. Los Qualifiers 2024 se disputarán durante los primeros días de febrero, antes del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El capitán Guillermo Coria y Machi González durante el punto de dobles ante Lituania que definió la serie Prensa AAT

Durante el fin de semana en el BALTC, una gran parte de la atención estuvo puesta en la futura conducción del equipo. El capitán Guillermo Coria cumplió dos años al frente del equipo y los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis deberán decidir si lo sostienen en el cargo o si buscan otra alternativa, como pensaron en algún momento, sobre todo después de la derrota de septiembre del año pasado en la fase de grupos, en Bolonia. El exfinalista de Roland Garros ya expresó públicamente que su deseo es continuar como capitán.

El duelo entre Molteni/González ante Butvilas/Babelis se dio tal cual lo esperado: sin equivalencias. La jerarquía de los argentino quedó demostrada en el emblemático court de Palermo. Esta semana, Molteni y González se estrenaron por primera vez y al mismo momento en el top ten de dobles: el porteño, como número 9; el tandilense, como número 10. Pese al viento y a la llovizna, condiciones dificultosas para jugar al tenis y tener precisión, Molteni y Machi González dominaron toda la geometría de la cancha, con jugadas preparadas, anticipación, buenos servicios y coordinación en la red. Los lituanos mostraron buenas intenciones, pero la diferencia de categoría fue evidente.

Andres Molteni y Machi González definieron la serie de Copa Davis entre la Argentina y Lituania Prensa AAT

La pareja argentina logró el 78% de primeros servicios, ganó el 77% de puntos con el primer saque y el 90% con el segundo. Además, les quebraron el servicio tres veces a los europeos.

“Siento una felicidad inmensa, pudimos darle el punto que el quipo necesitaba para ganar la serie y fuimos muy apoyados por el público, que alentó”, dijo Molteni, que realizó toda su carrera en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. “Crecí en este club, toda mi carrera la hice acá, sin dudas eso es algo especial también, haber ganado en mi casa”, apuntó Molto. Machi González también agradeció el apoyo del público: “Nos alentaron en todo momento, nos sentimos muy apoyados y creo que los lituanos lo sintieron también, porque no están acostumbrados a un ambiente así”.

Homenaje a un campeón: Guido Pella

Tras el partido de dobles, el court central del BALTC vivió otro momento emotivo porque se homenajeó al bahiense Guido Pella , uno de los campeones argentinos de la Copa Davis (en 2016), quien anunció su retiro el viernes por la noche. El zurdo de 33 años, cuartofinalista de Wimbledon 2019 y campeón del ATP de San Pablo 2019, recibió el cariño del público y también de los jugadores del equipo de la Copa Davis.

Guido Pella fue homenajeado en el court central del BALTC; le entregaron un cuadro con su foto y recibió el cariño de los jugadores y el cuerpo técnico de la Davis Fabián Marelli – LA NACION

“Decidí pasar la página porque no pude encontrar más motivaciones. Ya no sentía el fuego interno. Lo hablé con mi equipo y me sugirieron llegar hasta febrero del año que viene para retirarme en Buenos Aires, pero yo no llegaba hasta esa fecha, jugar contra rivales jóvenes que tienen un hambre terrible. Tuve un montón de momentos felices en el tenis, sino no podría haber estado tanto tiempo jugando, pero también hubo momentos difíciles. ¿Qué planeo para mi futuro? Ser entrenador no, porque no quiero viajar tanto con un jugador; para eso seguiría jugando. Me motiva la Copa Davis. Quizás en el futuro me gustaría ser parte de esto, por lo menos de aguatero”, explicó Pella.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/deportes/tenis/copa-davis-la-argentina-cumplio-con-el-favoritismo-vencio-a-lituania-y-se-aseguro-un-lugar-en-los-nid17092023/