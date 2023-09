Banco de Vinos: miembros del Consejo Asesor coincidieron en que no es prudente salir a captar depósitos en vino

En el marco de un nuevo encuentro, se supo que el stock al 1 de junio de 2024 está en 6,25 meses. Si bien están dadas las condiciones para intervenir, la incertidumbre que genera la macroeconomía hace que la actividad vitivinícola en la provincia se autorregule. Fuerte apoyo de todos los sectores para que la herramienta impulsada por el Gobierno provincial siga su curso.

En el marco de un nuevo encuentro del Consejo Asesor del Banco de Vinos, se supo que el stock vínico, al 1 de junio de 2024, está en 6,25 meses y coincide con las estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y que fueron presentadas en la reunión.

Si bien están dadas las condiciones para intervenir, como se destaca en la ley, la incertidumbre que genera la macroeconomía hace que la actividad vitivinícola en la provincia se autorregule. En este contexto, donde no se sabe cuánto vale el vino a futuro, cómo es que se seguirá comportando la actividad económica de nuestro país y qué pasará con las próximas elecciones, los miembros del Consejo Asesor del Banco de vinos expresaron que no sería conveniente avanzar en una intervención.

Un dato, no menor, tiene que ver con que el precio real del vino ha mostrado una evolución positiva en el último periodo (datos del INDEC a través del IPC). Sin embargo, se ve opacado debido a que el precio actual, en palabras de sus referentes, ya no es suficiente.

“Es que, a raíz del desmanejo macroeconómico del Gobierno nacional, esa pequeña ganancia que se pudo observar en el sector se disolvió producto de la tremenda inflación en costos de los insumos que se utilizan en la viticultura y que, habitualmente, se encadena al comportamiento del dólar informal”, dijo al respecto Alfredo Aciar, titular del Banco de Vinos.

“La decisión de no intervenir se tomó más allá de que se sabe que los costos de nuestros productores en viñedo son cada vez más altos. Esto hace que la actividad presente problemas de rentabilidad”, agregó el funcionario provincial.

Tras dar a conocer el stock, desde el INV aprovecharon el espacio para hacer un repaso sobre la realidad de la demanda internacional y cómo se encuentra nuestro país: “Chile, en el primer semestre de 2023, redujo 25% sus exportaciones en volumen y 24% en valor. En volumen, Argentina ha reducido también sus exportaciones, pero no así en valor, que está en 18% menos”.

No intervenir, a pesar del contexto macroeconómico

El espacio, al que asistió el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Moralejo, permitió a los miembros del Consejo Asesor hacer una evaluación sobre la importancia de las instituciones y espacios ganados a lo largo de esta gestión.

Los representantes de todos los sectores que conforman este espacio de trabajo no solo expresaron los motivos por los que entienden que no es prudente el momento para salir a captar depósitos en vino, sino que, además, remarcaron el rol del Banco de Vinos en estos tiempos.

Carlos Crotta, en representación del sector fraccionador de vinos, comentó: “El tipo de cambio no acompañó este año, impidiendo la posibilidad de exportar más vino. En lo personal, teníamos operaciones cerradas antes de las PASO y, al igual que otros del mismo sector, no se pudieron concretar. Deberíamos esperar hasta después de las elecciones. Quiero remarcar que la herramienta [Banco de Vinos] en sí es muy buena”.

A su turno, Miguel Abdala, en representación del sector trasladista, destacó: “Creo nadie se va a animar a inmovilizar, porque nadie sabe cuáles serán las medidas que vaya a tomar el nuevo gobierno a partir de diciembre. Sí creo que debemos mirar con mucha atención lo que ocurre a nuestro alrededor: la política, el clima y los mercados internos. Al mismo tiempo, el trabajo que se viene realizando en este espacio es muy importante”.

Por su parte, Sergio Bertona, en representación del sector productivo primario de la zona Norte, añadió: “Creo que el Banco de Vinos es una herramienta sumamente útil. Es una situación de triste equilibrio y quiero seguir siendo optimista. Esta situación que se va a dar en los próximos meses espero nos permita corregir las cosas que se han ido expresando en este espacio. Hoy por hoy, la situación lleva a que el productor primario, como los tenedores de algún volumen de vino, estén reteniendo el producto ante la inestabilidad que presenta este contexto macroeconómico”.

“Creo que, respecto de las medidas de regulación, siempre el primero es el clima. Pero la medida más fuerte es el acuerdo Mendoza-San Juan. El Banco de Vinos es una herramienta para ajustar la sintonía fina. El primer ajuste del desequilibrio es con el acuerdo entre provincias, y el segundo, este espacio. En este momento, ante la incertidumbre que hay, no es conveniente salir a captar vinos”, destacó por su parte Marcelo Federici, en representación del sector cooperativista.

Matías Manzanares, en representación del sector productivo primario de la zona Este, dijo: “Comparto absolutamente todo lo que se ha dicho. Sabemos lo que se está haciendo y estamos totalmente de acuerdo en que es necesario seguir trabajando bajo este modelo [Banco de Vinos]. Más adelante deberíamos avanzar en base a datos técnicos concretos, y dejarlo en manos de la realidad para probar cómo es que funcionaría esta herramienta”.

Pedro Carricondo, en representación del sector fraccionador de vinos, y Fabián García, por los productores primarios oriundos del Valle de Uco, hicieron hincapié en que las circunstancias no están dadas para salir a intervenir debido al contexto macroeconómico, “a raíz de la falta de certidumbre que hay en el sector”.

A su turno, Claudio Manrique, representante del sector primario en la zona Sur, expresó: “Antes de intentar salir a captar vinos, se debería dialogar sobre algunos factores más que tienen que ver con los plazos de pago y en manos de quién está hoy por hoy el vino”.

Al cierre, Sergio Moralejo comentó: “Vamos a un esquema en donde dos terceras partes del país ya no están de acuerdo con el sistema económico y nuestra gran tarea es llegar de pie. No existe ningún país en el mundo que no haya salido de situaciones como la nuestra sin que se hayan apoyado en sus instituciones. El Banco de Vinos es una herramienta que tiene el sector para cuidar la vitivinicultura.

“Conozco las dificultades por las que atraviesa el sector. De nuestra parte, vamos a seguir trabajando para salir adelante. Pero no se puede salir delante desde los personalismos sino desde las instituciones. Tenemos que mirar a corto plazo. Tenemos que trabajar para que el sector se pueda mantener en pie hasta que el nuevo gobierno instaure un proceso de recomposición económica”, finalizó el funcionario.