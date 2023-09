Amelita Baltar, en un histórico concierto con la Orquesta Filarmónica de Mendoza

En el marco del Festival Tango por los Caminos del Vino, se presentará este domingo 17 en el Teatro Independencia un espectáculo artístico de lujo.

En 2018, Amelita Baltar presentaba en sociedad Sinfónica, un disco de gran excelencia, grabado con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Buena parte de esas interpretaciones formarán parte del concierto que, con la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Mendoza, brindarán este domingo 17 de septiembre a las 21.30. La presentación será en el marco del Festival Tango por los Caminos del Vino y las entradas ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Una de las voces más destacadas del país y de renombre internacional, la gran Amelita Baltar, se presentará en un concierto de características históricas, por la fusión del talento y la trayectoria. Será una excepcional noche de lujo musical para los espectadores. La programación de las interpretaciones incluye: Adiós Nonino, Fuga y Misterio, Milonga de la Anunciación, Chiquilín de Bachín, Oblivion, Yuyo verde, Preludio para el año 3001, Balada para un loco, La última grela, Los mareados, Balada para mi muerte, Uno y Amelitango

“Empecé con un conjunto de folclore. Hernán Figueroa Reyes, que era el encargado de la parte folclórica de la CBS Columbia, me dijo que tenía que ser solista y fui y grabé. Fue divertida la primera grabación. Estaba Chango Farías Gómez con el bombo, Miguel Saravia con la guitarra y grabé Si lo vieron pasar al amor, haciendo una voz muy sensual, solo para probar sonido. Hernán Figueroa Reyes me dijo que salía así y que esa versión era la que iba a quedar. Tuvo razón: por esa canción recorrí Argentina. Me llamaban todo el tiempo para pedirme alguna otra canción o dos canciones. Me iba a salas grandes de hoteles, de casinos o en verano al aire libre y cantaba una canción a mi elección y Si lo vieron pasar. Esa fue una época maravillosa de mi vida, porque cantaba un tema y me pagaban como si cantara diez”, decía Amelita recientemente en la previa de un concierto que ofreció en Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges.

“Otro gran momento fue mi encuentro con Piazzolla. Cantando en un café concert acá, alguien me dice que a la salida había un señor que quería saludarme. Cuando salí, me encontré con que ese señor era Piazzolla. Me dijo “qué bien cantás” y yo, una nena nacida en Barrio Norte, en Riobamba y Juncal y educada siempre bien, dije “mucho gusto, señor”. Ahí comenzó, creo, un gran momento. Hice María de Buenos Aires y después empecé a cantar canciones que había estado escribiendo mientras hacíamos María, como Chiquilín de Bachín, Balada para mi muerte, que había escrito Ferrer. María de Buenos Aires no fue un éxito de público, pero fue algo que llevo en el alma y en el corazón para el resto de mi vida. Una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. La hice en Japón, después de 45 años. Hacer María de Buenos Aires y cantar con Piazzolla esos siete años de mi vida forjaron mi carrera”, confesaba para argentina.gob.ar .

Acerca de Amelita Baltar

Cantante, actriz, conductora, intérprete, compositora y profesora de música, con más de cincuenta años de trayectoria. Descubierta por Ástor Piazzolla en 1968, fue voz indiscutible de los temas del dúo Piazzolla y Ferrer. Se presentó entre múltiples escenarios en Estambul, París, Alemania, Finlandia, Suecia, Brasil, España, Colombia, EEUU, Japón y Corea del Sur. Realizó conciertos con distintas orquestas sinfónicas y de música popular. Multipremiada.

Ficha

Espectáculo: Amelita Baltar Sinfónico, en el marco del Festival Tango por los Caminos del Vino

Actúan: Amelita Baltar y Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Día y hora: domingo 17 de septiembre 21.30.

Entradas: $2.000 entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.