Alfonso Prat-Gay, duro contra la dolarización: “Es impracticable y un fraude moral”

A su criterio, el gran desafío hacia adelante es estabilizar sin bajar el salario. “Hay que tener, además de un programa de estabilización, uno de desarrollo; elegir sectores intensivos en mano de obra que vayan contratando gente. Sin estabilización no hay crecimiento, pero sin crecimiento no hay estabilización porque habrá restricción social rápida; esa es la debilidad que puede tener la propuesta de ‘motosierra’”.

El exministro de Economía y expresidente del Banco Central (BCRA) disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La conferencia tuvo como título “Cómo recuperar la moneda y la confianza” y fue organizada por el Centro de Estudiantes y Colegas en Red de la Secretaría de Extensión de la facultad.

Confianza y moneda, dijo, son dos conceptos que tomaron el centro de la escena “no por buenas razones; es muy difícil hacer política económica sin confianza. Cuando eso no es así, los programas funcionan por las malas y la manera de medir es la tasa de interés”.

“Sin confianza no hay moneda; sin moneda no hay capitalismo y sin capitalismo no hay futuro; eso es lo que pasa hoy en la Argentina y es lo que hay que reconstruir”, indicó, al tiempo que consideró que en el debate sobre la dolarización está “la idea de que si eliminamos el peso rápidamente baja la inflación. Ya tuvimos una experiencia parecida que fue la convertibilidad que no es una dolarización pero se le parece”.

“Pudo haber convertibilidad porque antes hubo una hiperinflación que licuó todos los pesos y un plan Bonex que confiscó -agregó-. No es la situación actual, cuando hay muchísimos pesos y poquísimos dólares. No se puede dolarizar sin dólares, a menos de que alguien esté pensando que vamos a ir primero a una híper y después a un plan Bonex y así resolver el problema de las Leliq”. Por cada peso que hay en mano de los argentinos hay otros tres en Leliqs que generan interés y el BCRA solo puede pagar emitiendo más pesos”.

El economista agregó que todos los meses el Central “emite el 30% del dinero en circulación; lo raro es que la inflación esté debajo de 30% y no arriba”. Graficó con que hay una “lucha” entre un BCRA que emite “todo el tiempo” y una sociedad que “busca sacarse de encima esos pesos”, a lo que se le agrega un Gobierno que “perdió el crédito” y en un contexto en el que el único prestamista es el Banco Central.

Entre sus críticas a la propuesta de Javier Milei de eliminar el Banco Central, Prat-Gay opinó que la lógica interna de la propuesta es “inviable” y ejemplificó con que, suponiendo que “se consigan los US$10.000 millones” [necesarios para llevar a cabo la medida que dice el libertario], “el precio del dólar sería de $2000″.

“Hay que volver a lo que funcionó; cuando el BCRA fue independiente, funcionó. La dolarización no resuelve todos los problemas y si no hay avances en esas soluciones no funciona -añadió-. Y si se deciden resolver, no hace falta dolarizar”. También se refirió a los precios relativos y, citando a Domingo Cavallo, ratificó que si no se ordenan cualquier plan de estabilización arranca “rengo”.

En la actual coyuntura, el economista señaló que las tarifas requerirán corrección porque están bajas; el tipo de cambio está atrasado aunque “no mucho” y el salario real es el “más bajo de toda la historia”. De ahí el desafío de estabilizar sin bajar el salario real.

“Necesitamos un programa de desarrollo que expanda definitivamente la frontera, que haga que la Argentina sea competitiva en el resto del mundo -sintetizó-. Eso es lo que le está faltando a todos los programas”.