Un puente movedizo para futuros planes económicos

Con tal de captar votos para las PASO, Massa recurre a la mayor emisión del BCRA para sostener artificialmente el consumo y la actividad de los sectores no agrícolas indemnes a la sequía; evitar un mayor deterioro de los ingresos reales de los jubilados con haber mínimo, de los asalariados del sector público y privado registrado, a costa de mantener alta la inflación. También afirma que si gana la oposición va a eliminar los derechos laborales, sin admitir que no rigen para unos 7 millones de trabajadores informales que, además de ser los que más pierden con la inflación de tres dígitos, no tienen aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización, ni obra social sindical. Y como se autodefine “proempresario” (nada que ver con promercado), no son pocos los que valoran su predisposición y habilidad para negociar medidas puntuales o sectoriales con beneficios caso por caso.