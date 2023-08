Suarez: “Mendoza necesita que haya continuidad en las políticas públicas para generar mayor previsibilidad aún”

El Gobernador Rodolfo Suarez participó en el Foro de Metalmecánica, Petróleo y Gas, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza. Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia del diálogo entre los sectores público y privado como un elemento clave para el desarrollo sostenible de la región.

Estuvieron presentes, entre otros, el senador nacional Alfredo Cornejo; el presidente de Emesa, Pablo Magistocchi, y legisladores provinciales.

“Siempre he sostenido que el diálogo público-privado es uno de los principales instrumentos de sinceramiento de las capacidades estratégicas que tiene la provincia y es el verdadero motor para promover el desarrollo”, sostuvo Suarez ante los representantes del sector.

En el contexto de desafíos macroeconómicos, el Gobernador subrayó la necesidad de inversión para el progreso colectivo y la creación de empleo de calidad. En ese sentido, dejó en claro que la Provincia se encuentra enfocada en mantener condiciones propicias para promover un clima de negocios que genere oportunidades.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en pos de un Estado orientado hacia el estímulo de la innovación y la competitividad. De esta manera, Suarez explicó que “la industria petrolera para Mendoza es de primera magnitud. Es un sector que integra desde la extracción de crudo al refinamiento en combustibles líquidos y alcanza a la industria petroquímica. Pero también es de primera magnitud en el plano social, porque genera cerca de 10.000 puestos de trabajo directo con buenos salarios”.

El mandatario agregó que, en la actualidad, “Mendoza representa el 10% de la actividad en la Argentina. Tanto en el up stream como en el down stream”. Y detalló que “si bien la producción convencional petrolera se encuentra en caída en todas las cuencas argentinas desde que encontró su pico más alto en 1998, las cuencas no convencionales, mayormente la neuquina, se encuentran en aumento. Esto explica el incremento de producción total nacional”.

En ese sentido, Suarez aseguró tener en claro que “nuestro rol es mantener el nivel de actividad y en eso hemos venido trabajando. Por eso, en 2018, Mendoza reglamentó el procedimiento de extracción no convencional de hidrocarburos por estimulación hidráulica para dar certeza jurídica y cuidar el ambiente”.

Luego, el mandatario realizó un repaso de los proyectos que se encuentran en marcha en la provincia y que actualmente suman inversiones que superan los 400 millones de dólares.

“Esa gestión permitió oportunamente la exploración en Puesto Rojas por parte de la empresa Trébol. Actualmente permite la exploración en Paso de las Bardas Norte y en CN 7, que está en manos de YPF, cuyos resultados esperamos con mucho entusiasmo y prudencia”, señaló el Gobernador.

Suarez comentó que, por los continuos desacoples de precios con las referencias internacionales, hoy en día el sector petrolero mendocino tiene un problema serio de precio: “Por eso hemos hecho el planteo con toda claridad en OFEPHI [Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos] y en la Secretaría de Energía de la Nación, donde además pedimos que las transferencias no físicas apliquen a Mendoza, única plaza que tiene cerrada la posibilidad de conseguir mercados internacionales”.

Con este panorama sobre la mesa, el Gobernador destacó que en Mendoza “tomamos la decisión pospandemia de crear un programa de incentivos a la producción incremental denominado Mendoza Activa Hidrocarburos”. Aseguró que con la inversión de más de 11.000 millones de pesos, se lograron intervenciones en 314 pozos, 68 perforaciones, 121 operaciones de reacondicionamiento o worksover, 71 pullings, 36 abandonos definitivos y 18 estimulaciones.

Según resumió, tanto el programa Mendoza Activa cómo la llegada de nuevos actores “nos ha permitido estabilizar la curva de producción en 8.900 metros cúbicos diarios”, aunque reconoció que “queda mucho por hacer”. En ese sentido, destacó las inversiones realizadas por YPF en crudo extrapesado en Llancanelo, comprometiéndose a hacer nuevas perforaciones y también a invertir en Cerro Morado Este y en Chachahuén Sur, que están en recuperación terciaria.

“También quiero destacar el esfuerzo de Hattrick Energía en Lindero de Piedra, que, a raíz de los resultados de su exploración, durante este año le ha sido otorgada una concesión de explotación por 25 años para producir los 15 millones de barriles de reservas de crudo pesado que han certificado, lo que es muy auspicioso”, dijo Suarez, y comentó que un camino similar está transitando Roch en Agua Botada, “otra exploración que seguimos con atención y entusiasmo”.

Asimismo, destacó las inversiones de Aconcagua Energía en Confluencia Sur y en Chañares Herrados, en sociedad con Crown Point. “Otra buena noticia es que Petroquímica Comodoro Rivadavia continúa comprometiendo inversiones en El Sosneado y está aumentando sus activos en la provincia”.

Finalmente, citó “el esfuerzo de Pluspetrol en El Corcovo, donde han comprometido 35 pozos nuevos para un piloto de recuperación terciaria”.

El mandatario agregó que “mientras aguardamos con atención los resultados de la exploración para el no convencional, el crudo pesado es una realidad y estamos enfocados en las áreas maduras. Como resulta evidente, el sector petrolero tiene mucho para darle aún al desarrollo y al crecimiento de Mendoza y por eso realmente nos tiene ocupados”.

Para finalizar, Suarez dejó en claro que “Mendoza necesita que haya continuidad en las políticas públicas para generar mayor previsibilidad aún, de manera de consolidar lo que ya es una realidad: el hecho de que invertir en Mendoza definitivamente tiene sentido”.