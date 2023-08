Suarez en la muestra de Mendoza Futura: “Gracias a que contamos con el talento y los recursos, por un Estado ordenado, vamos a apoyarlos a que puedan emprender”

Durante el mediodía de este jueves, se desarrolló la muestra de mitad de temporada del programa Mendoza Futura. En la ocasión, se entregaron certificados a los participantes y se firmó con Mendoza Fiduciaria SA el acta del Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Desarrollo Emprendedor, para el inicio del financiamiento Mendoza Futura Emprende, destinado a egresados del programa.

En la actividad, que se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, del Parque Agnesi de San Martín, participaron además el vicegobernador, Mario Abed; los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil, y de Junín, Héctor Ruiz; los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el director de general de Escuelas, José Thomas, y el senador nacional Alfredo Cornejo.

Se sumaron también el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; el jefe de Gabinete de la DGE, Alejandro Cabral; por Club Argentec, Cecilia Helsev; por Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Bertancud, facilitadores, alumnos, docentes y público en general.

El Gobernador enfatizó que el Estado provincial va a acompañar ayudando económicamente a quienes finalicen la etapa de capacitación de Mendoza Futura y quieran emprender. “Eso ha pasado en muchísimos países, los cuales han logrado desarrollarse. Tenemos el talento y los recursos gracias a que hemos ordenado el Estado.”

Suarez agregó que, desde hace mucho tiempo, en Mendoza se piensa en cómo generar empleo y que los jóvenes no se vayan del país. “Tenemos todo para que puedan desarrollarse. Todos sabemos que, lamentablemente, cuando hablamos de la economía, la inflación, desde aquí de Mendoza no es mucho lo que podemos hacer, porque no son cuestiones que estén bajo la órbita de nuestra decisión, pero sí podemos generar estas capacidades y el conocimiento, que es transversal a todos los empleos”.

Por su parte, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, agradeció y felicitó por su esfuerzo a los estudiantes y facilitadores y comentó que quienes terminaron el episodio cuatro de Mendoza Futura contarán con los programas del Gobierno provincial, que permiten que parte de sus salarios sean pagados por el Estado y, además, se va a hacer un concurso para seleccionar 15 proyectos, que recibirán un millón de pesos para poder ejecutar su programa.

El director general de Escuelas, José Thomas, enfatizó: “Hoy nos cuesta que todos los chicos vayan todos los días a la escuela y ustedes decidieron hacer doble turno, sin obligación y solo para aprender. Eso es la meritocracia bien entendida, eso les va a servir para la vida y van a tener el retorno el día menos pensado”. El funcionario agradeció a las escuelas que coordinaron, una directora, un docente, un preceptor, y al equipo de la DGE, y agregó que en tres años se logró hacer un programa innovador, una forma nueva de educar y de llegar a todo el territorio, con el fin de que los jóvenes aprendan y tengan mayores posibilidades laborales.

Por último, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, felicitó al Gobierno de Mendoza por la innovación en un método educativo que permite insertarse en el presente, regido por la biotecnología, la informática y el cuidado del medio ambiente.

Talento emergente para la Mendoza que viene

Mendoza Futura es un programa de desarrollo de habilidades S. XXI destinado a jóvenes de 15 a 18 años. Brinda espacios para la investigación y el desarrollo tecnológico, entrenando competencias tecnológicas e innovadoras en los jóvenes. Se trata de una iniciativa federal que llega a todos los departamentos de la provincia.

Actualmente, cuenta con 1.200 alumnos presenciales, distribuidos en 105 grupos; 160 facilitadores, entre los que se incluyen 10 grupos del Episodio 4, que cursaron modalidades software, robótica y biotecnología.

Participaron 1.998 estudiantes de forma virtual, quienes recibieron 3 formaciones: administrador de la nube, marketing digital e introducción al diseño.