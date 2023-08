Se disputó el Regional Sur de Ajedrez para escuelas secundarias

La competencia, organizada por el Programa Provincial de Ajedrez Educativo, de la DOAITE, y la Municipalidad de General Alvear, fue la primera de las cuatro que se llevarán a cabo en todo el territorio provincial, y que otorgan plazas para el encuentro provincial de fin de año.

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través del Programa Provincial de Ajedrez Educativo, perteneciente a la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE), y la Municipalidad de General Alvear organizaron el Regional Sur de Ajedrez para escuelas secundarias.

El torneo se desarrolló en las instalaciones del Club Banco Nación de General Alvear y reunió a 38 equipos de escuelas secundarias del departamento anfitrión, San Rafael y Malargüe. El próximo encuentro será el jueves 31 de agosto en Tupungato.

“Estamos muy agradecidos por haber podido comenzar con estas actividades que ponen de manifiesto la gran labor socializadora del ajedrez. Ha sido un día muy importante, de mucho juego, donde el papel de los padres y los profes que acompañaron ha sido vital”, aseguró Sebastián Lieby, coordinador provincial del Programa de Ajedrez Educativo.

Roxana Molero, directora de Educación del Municipio, resaltó la importancia de este deporte en las escuelas y dijo: “Nos encanta acompañar estos encuentros porque el ajedrez es una actividad muy valiosa para los chicos que los ayuda a desarrollar procesos cognitivos, el pensamiento, la creatividad, la imaginación, la estrategia, y es muy bueno incorporarlo en las escuelas”.

El torneo se disputó a siete rondas, fue fiscalizado por la Agrupación Alvearense de Ajedrez y lo obtuvo el Equipo A de la Escuela Jorge Barraquero, que defiende el título de Campeona Argentina, con los ajedrecistas Santiago Sánchez Laplace, Juan Lieby y Ángel Kapluk.

En segundo lugar quedó la Escuela de Agricultura, del distrito de Alvear Oeste, que en 2022 logró la medalla de bronce en el Nacional, con Camilo Lieby, Carla Paglione y Jonathan Fábrega.

El tercer peldaño quedó en poder del Colegio Redentor, con Azul Domínguez, Demian Martínez y Elías Peña, de gran performance.

Principales Posiciones – Regional Sur Escuelas Secundarias

1º Esc. Barraquero “A” (Gral. Alvear), 13 puntos.

2º Esc. Agricultura “A” (Gral. Alvear), 11 puntos.

3º C. Redentor (San Rafael), 11 puntos.

4º C. Normal “A” (San Rafael), 10 puntos.

5º C. San Martín (Gral. Alvear), 10 puntos.

6º Esc. Agricultura “B” (Gral. Alvear), 10 puntos.

7º Esc. El Nevado “B” (San Rafael), 10 puntos.

8º Esc. Río Atuel “A” (Gral. Alvear), 9 puntos.

9º Islas Malvinas (San Rafael), 8 puntos.

10º C. Diocesano San José (Malargüe), 8 puntos.