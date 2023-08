Protección de derechos: la DGP capacitó a 500 agentes en indicadores de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Junto a la Fundación América por la Infancia (FAI), las direcciones de Protección y Restitución de Derechos (DPyRD) y de Cuidados Alternativos (DCA) capacitaron a sus agentes. La charla estuvo a cargo del experto Esteban Gómez Muzzio.

Durante la mañana de este miércoles, todo el personal de la Dirección General de Protección (DGP) participó en una capacitación, a través de plataforma en línea, sobre “La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva ecológico-relacional: indicadores, correlatos y abordaje”.

La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2022, vio la luz tras la coordinación conjunta entre las autoridades de la DGP, DPyRD, DCA y el Directorio de la Fundación América por la Infancia.

La misión de esta en el continente es desarrollar propuestas y metodologías innovadoras que contribuyan a fortalecer comunidades, instituciones y familias. También, contribuir a la legislación y políticas públicas en materias de infancia y adolescencia, para avanzar hacia sistemas de ciudadanos sensibles y bien tratantes de niños, niñas y adolescentes.

La charla tuvo carácter obligatorio para todo el personal de la DGP. Áreas administrativas, equipos técnicos profesionales y operadores, tanto de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, bajo cuya orbita se encuentran los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), la Guardia Provincial, los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDyIF) y la coordinación de los Espacios de Acompañamiento Familiar (ECAF), como de la Dirección de Cuidados Alternativos, bajo cuya órbita se encuentran los hogares dependientes de la DGP.

Esteban Gómez Muzzio

La capacitación estuvo a cargo de Esteban Gómez Muzzio, miembro fundador de la Fundación Internacional de América por la Infancia, con vasta trayectoria en abordaje sobre violencia sexual en las infancias.

Es psicólogo, magíster en Psicología Clínica y doctor en Psicología, graduado con Distinción Máxima en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador y director ejecutivo de Fundación América por la Infancia. Fue profesor asociado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica y director de Estudios del Consejo Nacional de Infancia, Gobierno de Chile.

Ha sido cofundador de Ideas para la Infancia, fue director ejecutivo y director de innovación y estudios en esa institución. Es investigador asociado a CEANIM y miembro de las Sociedades Científicas IPSCAN, ISSBD y de IAN UK.

Ha asesorado regularmente políticas públicas de infancia en protección, salud y desarrollo infantil temprano y educación preescolar. Ha investigado, publicado y enseñado parentalidad positiva, apego y resiliencia, modelos de evaluación e intervención con familias multiproblemáticas, competencias parentales y desarrollo socioemocional temprano.

Cuenta con más de 40 publicaciones científicas. Es el autor principal del modelo Odisea de evaluación e intervención en competencias parentales y desarrollo socioemocional, el cual fue finalista en la categoría de “Mejor Innovación” en los premios ALAS-BID 2015. Docente regular de pre y posgrado en universidades y conferencista invitado en Latinoamérica y España.

El encuentro

En el encuentro virtual participaron más de 500 agentes y el objetivo fue que todos los profesionales que intervienen en el Sistema de Protección de Derechos accedan a conocimiento actualizado respecto del abuso sexual infantil, profundizando en los indicadores para detectar esta problemática.

Entre los aspectos sobresalientes abordados durante la jornada de trabajo, se encuentran la necesidad de implementar una visión ecosistémica en materia de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes relacionada con la historia familiar, social e institucional en la intervención profesional. También se abordó la importancia de la prevención en materia de abuso sexual infantil, partiendo de la difusión de prácticas de autocuidado en la infancia y la importancia de análisis de figuras de apego positivo.

Vale destacar que esta capacitación viene a fortalecer una línea directriz que se ha implementado tanto desde la DGP como de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos y la Dirección de Cuidados Alternativos, relacionada con jerarquizar e incentivar la capacitación profesional de los equipos técnicos de todas las áreas. Con ello se busca elevar la calidad de las intervenciones profesionales en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Mendoza.

“La idea es darles herramientas a nuestros profesionales para que se sientan cómodos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Si bien siempre hemos buscado capacitación en lo nacional y de forma permanente, bajamos lineamientos de este tipo. Estamos buscando otros estándares y otros niveles que nos permitan dar mejor respuesta tanto a nivel cuidados, como es el caso de los hogares, como en materia de intervención profesional, en el caso de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios”, indicó la directora general de Protección de la provincia, Vanina Barone.

Asimismo, la funcionaria informó que la decisión es darle continuidad a este tipo de capacitaciones y en especial en lo que refiere al trabajo profesional necesario para la recomposición del vínculo entre un niño, niña o adolescentes con sus padres. “Trabajar el vínculo con los papás, muchas veces es la pata floja que tenemos para mejorar todo lo que tiene que ver con la intervención en niñez”, enfatizó Barone.

En lo específicamente relacionado con violencia sexual, la directora consideró vital que los profesionales estén capacitados al enfrentar una situación de este tipo. “Como bien se reflejó en la capacitación, las situaciones de abuso sexual infantil [ASI], en su gran mayoría, tienen un componente particular relacionado a una cadena transgeneracional de abuso familiar. Como profesionales, tenemos que tener herramientas para intervenir, y si no empezamos a desenmarañar por algún punto, nunca vamos a poder resolver. Es vital que un profesional sepa ante qué indicadores alarmarse, ante cuáles no, hasta dónde intervenir, hasta dónde contener y de qué manera. Por sobre todo, contar con la empatía necesaria para comprender cuándo nos enfrentamos a una mamá que quizás pasó por lo mismo, cuándo va a acompañar la intervención y cuándo quizás no puede hacerlo porque le ocurrió lo mismo”, explicó la licenciada.

Acuerdo de colaboración

Partiendo de esta base, la DGP firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación América por la Infancia, desde donde se han realizado varias capacitaciónes similares a la realizada.

Incluso, la FAI ha dejado habilitada la posibilidad de que profesionales de la provincia participen en un curso de capacitación sobre “Institucionalización temprana” e “Introducción al modelo Odisea”.

Al mismo tiempo, se continuará trabajando en un proyecto conjunto entre integrantes del equipo técnico de la DPyRD, el Conicet y la FAI, relacionado con la confección de una Escala de Evaluación Ecosistémica Familiar (NCFAS), a fin de poder implementarla en el Sistema de Protección provincial.

Desde la DPyRD, su titular, Jessica Benítez, enfatizó sobre la importancia de que los Equipos Técnicos Interdisciplinarios cuenten con capacitación especializada en temas de tanta importancia como el ASI, sus indicadores y formas de abordaje.