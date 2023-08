Nadie gobierna una economía enferma

Veamos entonces la economía. No hay economista serio que pronostique una inflación de menos de dos dígitos para agosto y septiembre, que serán justo los meses previos a las elecciones del domingo 22 de octubre. Esos mismos economistas son críticos de la devaluación dispuesta con más desprolijidad que acierto por Massa en la mañana del lunes ingrato. “Encarecieron las cosas a cambio de nada”, dijo uno de ellos. Se quedó corto. No solo encarecieron las cosas; muchas cosas ya no se venden. Hasta varios medicamentos, cuya producción nacional necesita de insumos importados, han dejado de fabricarse en el país. Ayer las importaciones estaban totalmente cerradas por falta de dólares. Massa puso cara de malo y lo nombró al director de la Aduana, Guillermo Michel, como su interlocutor ante los empresarios. El objetivo no admite dos interpretaciones: simplemente quiere presionar a los hombres de negocios por los aumentos de los precios. Es hacer guillermomorenismo, pero sin poder. “Es Guillermo Moreno con balas de cebita”, dijo un economista. Moreno tenía dólares para premiar y castigar; Massa no tiene dólares.

El ministro de Economía se comprometió a no disponer más devaluaciones hasta las elecciones de octubre. Pero, ¿está Massa en condiciones de asegurar lo que sucederá en el mercado cambiario en los próximos dos meses? Desde ya que no. La única buena noticia que Massa puede esperar es la aprobación del acuerdo con el Fondo por parte del directorio del organismo, el próximo día 23. El organismo le enviaría luego al gobierno argentino los recursos para devolverles los préstamos a Qatar y a la CAF (Corporación Andina de Fomento), aunque algún remanente podría quedarle. El problema es que el Fondo le enviará a la Argentina DEG, la moneda del organismo cuyo valor se basa en una canasta de cinco monedas (dólar, euro, yuan chino, yen japones y libra esterlina), no dólares constantes y sonantes, que son los que se pueden utilizar para el pago de importaciones. Nunca, además, ese resto podrá cubrir las reservas negativas de más de 10.000 millones de dólares.