Massa anunció que llegarán US$1300 millones del Banco Mundial y del BID antes de fin de año

El objetivo del ministro de Economía es fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA), incluso a pesar de que la llegada de dólares del exterior implica un aumento en la deuda pública.

El primer encuentro de la agenda fue con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial. Si bien falta la aprobación del board, que se realizará a las 18 horas de Washington DC (19 horas de la Argentina) y automáticamente se habilitaría el desembolso, la funcionaria aseguró que llegarán al país US$650 millones hasta fin de año.

De ellos, US$450 millones se destinarán al financiamiento de programas de seguridad alimenticia, en políticas asociadas a la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo (AUH). Desde el Palacio de Hacienda negaron que este tipo de medidas se tomen por la campaña electoral y ante la aceleración de la inflación, sino que se trata, dicen, de un “refuerzo presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social para sostener esta política de Estado que lleva tres años”.

En tanto, los US$200 millones restantes serán canalizados para la prefinanciación de exportaciones de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los importadores podrán tener acceso a créditos a tasa subsidiada, mientras que los exportadores tendrán la posibilidad de liquidar divisas en menores tiempos. El objetivo está puesto en “consolidar el criterio de sostenibilidad de la deuda” y aumentar las exportaciones argentinas hacia el mundo.

Sergio Massa, durante las negociaciones con el Banco Mundial

El segundo encuentro del día fue con Ilan Goldfajn, presidente del BID, con quien conversó durante una hora hasta llegar a un acuerdo por unos US$700. Solo en los próximos cuatro meses, si a la cuenta se le suman los contratos vigentes más los que se firmaron esta tarde, el organismo le estaría enviando al país unos US$1981 millones.

En este caso, los dólares irían a parar a cuatro frentes. En primer lugar, al financiamiento de exportaciones de la economía del conocimiento. Segundo, la construcción de un puente entre las provincias de Chaco y Corrientes. Otros tantos millones se destinará a la ampliación de la capacidad instalada de la represa Salto Grande. Y, por último, al sistema educativo bonaerense.

“Esto tiene como objetivo central completar un grupo de US$1300 millones de aquí a fin de año de financiamiento adicional, del Banco Mundial y del BID. Que, de alguna manera, para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo”, dijo Massa en una conferencia de prensa.

Los dólares le permitirán al Banco Central fortalecer sus reservas, en un año donde atraviesa una crítica situación. Actualmente, las reservas netas se encontrarían en terreno negativo por US$$10.353 millones, según cálculos de Portfolio Personal de Inversiones. Sin embargo, al respecto, el ministro de Economía agregó que estos desembolsos no se tratan de “una foto que se estaciona en el día de mañana” y señaló que en los últimos 21 días el Banco Central acumuló US$1700 millones. Un número que fue posible con una nueva edición del dólar agro, la posterior devaluación y más trabas en las importaciones.

Massa firmó un nuevo desembolso del BID por unos US$700 millones

“El objetivo es seguir acumulando reservas y tratar de recomponernos de un año que es, tal vez, más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía. De alguna manera, eso generó un cambio de juego en la relación con el Fondo, pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar la actividad. Porque algunos creen que la forma de utilizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar y nosotros entendemos que eso no es así”, completó. En el principio de acuerdo que se llegó con el FMI, a finales de julio pasado, la meta de reservas se redujo de US$8000 millones a US$1000 millones para finales de este año.

No será hasta mañana que Massa y Kristalina Georgieva, directora del FMI, se encontrarán cara a cara. Desde el Gobierno se muestran convencidos de que se aprobará la quinta y sexta revisión del acuerdo, que le permitirá a la Argentina acceder a un desembolso por US$7500 millones. No obstante, ese monto no llegará completo. Antes, se tienen que devolver a los “prestamistas de última instancia”, que le dieron dólares al Gobierno para no incumplir los vencimientos que el país enfrentaba con el FMI a comienzos de este mes: Qatar, la CAF, el swap chino. Tras saldar deudas, llegarán limpios unos US$3400 millones.

La palabra “Milei” circula por Washington

La política no se escapa del viaje a Washington D.C. Que Javier MIlei haya obtenido un tercio de los votos fue un hecho que también sorprendió en los Estados Unidos, aunque desde el corazón del Palacio de Hacienda asegura que en las reuniones se pregunta poco sobre los resultados electorales y que los mismos no afectan a las negociaciones.

Pero la situación da pie a chistes. Fuentes cercanas al ministro dicen que esta tarde, cuando se reúna con Jay Shambaugh y Michael Kaplan del Tesoro Americano, “le pedirán permiso para dolarizar”. En la agenda oficial, en ese encuentro se prevé revisar la relación bilateral entre ambos países en términos comerciales para los próximos 120 días.

Durante la conferencia de prensa, que se llevó adelante en uno de los salones del Banco Interamericano de Desarrollo, Sergio Massa no pudo escapar a la pregunta sobre cómo recibieron los funcionarios estadounidenses el fenómeno Milei.

“De alguna manera, en Estados Unidos están acostumbrados a ver la aparición de estos fenómenos antipolíticos o extrapolíticos porque se han dado en distintos países de la región. Pero sí les preocupa que alguien les diga que va a construir la economía usando la moneda de ellos. Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es la de los argentinos, sino la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy la ofrecen a los argentinos la dolarización para usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal o el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es facultativo del otro no existe”, cerró, y dio por terminada la charla.