Mara Barros, por primera vez en Mendoza y en el Independencia

La talentosa artista española, corista de Joaquín Sabina, llega el sábado 5, para presentar su proyecto solista y temas que interpreta junto al consagrado cantautor.

La ovacionada artista española que desde hace más de una década acompaña en voces y coros a Joaquín Sabina, llega por primera vez a la provincia para presentar su más reciente trabajo discográfico, Me nace del corazón. La intérprete repasará también los grandes éxitos que canta habitualmente junto al legendario cantautor, el sábado 5, a las 21.30, en el Teatro Independencia y las entradas están a la venta a través de entradaweb.com.ar. También en boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Me nace del corazón es el título de la nueva placa de Mara Barros, la misma salió a la luz en 2022 tras una nueva campaña de crowdfunding, método de financiación que ha vuelto a utilizar como ya lo hiciera en 2017, tras el éxito de Por motivos personales. En esta ocasión no se trata de canciones inéditas, sino de un disco homenaje al país que lleva tantos años dándole alegrías: México. El material cuenta con nueve temas de autores clásicos mexicanos como José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero que, saliendo un poco del sonido clásico de México, el productor Borja Montenegro, ha sabido dar con una mezcla explosiva entre el carácter y sentimiento andaluz de Mara, con el puro folclore mexicano.

Sobre Joaquín Sabina, la cantante ha dicho en entrevistas que marcó su forma de cantar y de contar y que le aportó mucha seguridad, ya que es muy generoso y le ha otorgado un lugar como corista muy destacado.

Acerca de Mara Barros

Mara Barros nació en Huelva (España) en setiembre de 1980. La música siempre fue una constante en su hogar ya que su padre, Pepe Barros, fue cantante profesional durante las décadas de los 60/70 perteneciendo a grupos como Tartessos o Los Keys, e interpretando musicales como la versión española de la ópera-rock Jesucristo Superstar. En 2002, y sin ella saberlo, su madre la inscribió en el casting de un concurso de televisión, Popstars, todo por un sueño, en el que Mara pudo demostrar su talento y ganas de luchar por tener un hueco en el mundo de la música. Fue favorita del público varias semanas consecutivas, llegando así hasta la final del concurso.

Finalmente, no quedó entre las cinco chicas que formarían el grupo, pero el destino, le tenía algo bueno preparado. Warner Music quería contar con ella y grabarle su primer álbum en solitario. De esta forma, en 2003 editó Dímelo tú, un disco que contó con grandes colaboradores como la de Pancho Céspedes y el italiano Paolo Vallesi, con el que grabó una preciosa canción titulada Sé.

En 2006, Mara se presentó al casting del musical más exitoso de Madrid, Hoy no me puedo levantar, del reconocido músico y empresario Nacho Cano (ex Mecano), consiguiendo uno de los papeles protagonista. En 2008 protagonizó Enamorados anónimos hasta 2009, año en el que recibió una llamada inesperada que le cambiaría la vida. “Mi sueño desde niña era ser corista de Joaquín Sabina”. Y el sueño se hizo realidad, ya que, en Vinagre y rosas, Mara entró a formar parte de la banda del jiennense, acompañándolo como corista en todas sus giras. Vinagre y rosas, Dos pájaros contraatacan, La orquesta del Titanic, con Serrat, 500 noches para una crisis o Lo niego todo son algunas de las aventuras musicales en las que Mara, una vez más, demostró su garra y versatilidad en el escenario. También ha trabajado como corista de varios artistas como Camilo Sesto y David Barrul.

Ficha

Mara Barros en Mendoza

Día y Hora: 5 de agosto, 21.30

Lugar: Teatro Independencia

Entradas: Platea Baja y Palcos Bajos: $7.500, Platea Alta y Palcos Altos: $6.500, Paraíso y Tertulia: $5.500, a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo, de 18 a 21.

