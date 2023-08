Levrino y los intentos de saqueos: “Fue llamativa la organización de los delincuentes”

“Hemos detenido a 30 personas por los intentos de saqueos en cuatro hipermercados y el robo a una carnicería. A través de una serie de allanamientos pudimos dar con dos de los tres administradores de los grupos que promovían los saqueos, y ya fueron imputados por robo agravado en poblado y en banda. El mensaje es claro: quien intente saquear va a terminar en el penal“, aseguró este lunes el ministro de Seguridad Raúl Levrino en diálogo con LVDiez.

El funcionario destacó el accionar del personal policial. En tal sentido, señaló que la rápida actuación de las fuerzas de seguridad permitió que los saqueos no se consumaran, ya que fueron disuadidos en los ingresos de los comercios, siendo el único hecho confirmado el robo a la carnicería.

Además resaltó la coordinación del Ministerio de Seguridad con el Poder Judicial para agilizar las imputaciones de los delincuentes. Y aseguró que en este momento la investigación está centrada en la organización de los delincuentes.

“Es cuando menos llamativo el orden y la organización de los delincuentes. Hubo incluso un vehículo que se movilizaba con algunos sospechosos que iban monitoreando la situación a través de sus teléfonos celulares. Mandaban a menores y mujeres a la primera línea para poder disminuir la respuesta policial. Actuaron como miserables“, observó Levrino.

Durante el sábado, además de los hechos ocurridos en Mendoza, hubo algunos intentos de robos organizados a supermercados en Neuquén y en Córdoba. En este sentido, el ministro descartó vinculación entre los grupos, aunque admitió que todos los casos la coordinación fue a través de redes sociales.

Finalmente, señaló que toda la red de comercios de cercanía como así también los supermercados se encuentran siendo monitoreados de forma constante por toda la fuerza policial, con el objetivo de brindarle una seguridad adicional durante estos días.

El dueño de la carnicería relató los hechos

Javier Mignani el dueño del comercio saqueado en Las Heras señaló que siente impotencia por el robo que sufrió en su comercio. Además, indicó que ocurrió en dos etapas.

“Uno de mis empleados me llama y me avisa que están intentando entrar al átomo que está acá cerca, por lo que decidimos bajar las persianas. Pasan unos minutos y me llaman de nuevo avisándome que nos están saqueando. Fueron entre 60 y 70 personas que entraban y salían. La policía llegó rápido, pero solo pudo dispersar porque les tiraban piedras”, explicó el comerciante.

Según su relato, las cosas se complicaron en el segundo saqueo que ocurrió cerca de las 19. Mignani señaló que en esa oportunidad sí hubo una organización para asaltar el local. “Aparecieron 60 personas de la nada. Un grupo de 20 levantaban la persiana mientras que el resto se metía por debajo para llevarse lo que había quedado en el local. La polícia estaba a dos cuadras, cuando llegó un grupo reducido quedó encerrado dentro de la carnicería y son los que terminan siendo detenidos”.

La preocupación principal del comerciante más allá del daño que sufrió por el robo, es el modus operandi de los delincuentes, que por la cantidad de personas involucradas y la organización que mostraron, “pueden desvalijar cualquier negocio en tres minutos“.

Finalmente, pidió una sanción ejemplificadora, porque asegura que no fue un saqueo, sino un robo organizado por un grupo de delincuentes.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/levrino-y-los-intentos-de-saqueos-fue-llamativa-la-organizacion-de-los-delincuentes/