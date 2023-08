La octava edición del Día del Cantor y Cantora Cuyanos se celebra este domingo en el Independencia

El espectáculo concebido en memoria del gran ícono de la cuyanía, Mariano Ernesto Cacace, contará con una veintena de artistas en escena, que pondrán en valor a los cultores artísticos de Cuyo.

En 1945 nacía en San Rafael, Mendoza, uno de los cantores que dejaría huella y proyección nacional de la llamada “cuyanía”. Ese movimiento artístico y especialmente desde la música, defiende la poesía y formas de la canción en la región de Cuyo. Mariano Cacace fue uno de los inmensos referentes que tuvo la expresión de identidad local musical y en su honor se instituyó el día del cantor y cantora cuyana. Su hija, Fabiana Cacace, música, cantora y hacedora cultural promovió la fecha que recuerda el nacimiento de su padre, en un homenaje artístico de nuestra identidad. Así, este domingo 20 de agosto a las 21, se desarrollará con más de una veintena de artistas en escena, la “Octava Edición del Día del Cantor y Cantora Cuyano”. Las entradas están a la venta a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

“Cuando papá falleció sentí la inmensa responsabilidad de hacer arte las palabras que siempre me decía: hay que hacer docencia tanto arriba como abajo del escenario. Lo que él me inculcaba, es que la única forma de impulsar un circuito continuo de nuestra música identitaria, es subiendo al escenario a dejar esa huella. No es un subir despojado, es un subir comprometido, para hacer honor a esas poesías de nuestro cancionero que son arte de enorme belleza, es encantar a las nuevas generaciones con los acordes representativos. Es reivindicar a los que gestaron el canto de Cuyo, sin dejar de abrirle paso a las nuevas generaciones”, dice Fabiana Cacace, pianista, compositora, cantora y gestora cultural.

Fabiana se unió en las dos últimas décadas de vigencia del afamado dúo cuyano Cacace-Aliaga, conformado por Mariano Cacace y su tío Eduardo Aliaga que será parte del encuentro. Cuando una joven integrante ingresa al dúo, lo hace en la máxima expresión de esta voluntad de abrir puertas de su padre, en ese momento el piano acompañó las guitarras criollas y voces incomparables de este dúo. Fue más que un cambio de sonido, una ampliación del mismo, que ahora ella sigue en forma individual, siempre acompañada de algunos de los notables artistas de nuestra Mendoza.

El espectáculo

La octava edición del “Día del cantor y cantora cuyana”, contará con la participación del “Ensamble del Cantor Cuyano”, cuya formación nació el año pasado, y está integrada por: Lucas González, Cristian y Gilberto Miranda, Maxi Benenati y Fabiana Cacace.

Se sumará a esa gran noche de la canción, el maestro “Trabuco González”, director y productor musical, compositor, guitarrista de vasta trayectoria a nivel nacional. Él acompañó a algunos de los más grandes cantores de todo el país, desde hace 30 años es guitarrista de Antonio Tarragó Ros. Este domingo 20 de agosto, brindará su presentación junto a la cantora mendocina radicada en Buenos Aires, Stella Maris Correa (ahijada artística de Argentino Luna y Tarragó Ros). Además, se contará con la especial voz del gran Eduardo Aliaga, con el potente Coral Guaymallén dirigido por Javier Rodríguez y la participación especial de la cantora criolla nacional, autora y compositora Perla Argentina Aguirre. La artista vuelve a Mendoza después de más de una década, celebrando el centenario del natalicio de su padre, el destacado autor y compositor argentino Arsenio Aguirre. Ambos vivieron en nuestra provincia durante varios años, de allí su vinculación con Cuyo y en su música se retratan las más bellas composiciones a nuestra tierra. Estará acompañada por el músico Segundo Taponnier Ramírez. Para el cierre federal, se contará con representantes artísticos de las provincias vecinas, completando el mapa regional cuyano. De Villa Mercedes San Luis, estará Walter Sapino y de San Juan, Giselle Aldeco.

“Este espectáculo está gestado en la promoción de nuestra identidad cultural por eso cuenta además de con música, con ilustraciones, imágenes, cortos audiovisuales. La palabra de los que están lejos, y que son referentes en la música popular argentina y de alguna manera están estrechamente vinculados con Cuyo. Hay muchos valores para celebrar, para seguir convocando y sumando a esta patriada de “cuyanizar” al país, que era el gran anhelo de Mariano Cacace”, concluye Fabiana Cacace organizadora y creadora del encuentro.

La enorme figura de Mariano Cacace y su legado (1945-2014)

Cultor, referente de la cultura local y nacional que trascendió las fronteras como Embajador de la Música Cuyana. Nacido en San Rafael, cantor, intérprete, guitarrista. Arreglador musical. Integrante y fundador del prestigioso grupo Cacace-Aliaga.

Su destino estaba marcado a convertirse en un emblema del canto y el folclore de nuestra región, el que difundió de una manera incesante durante toda su vida. A los 6 años comenzó a tocar la guitarra, a los 13 años integró el Conjunto “Los Pampa y Cielo “con los Hermanos Alcaya, con quiénes recorrieron toda la provincia como así también Rosario y Capital Federal donde fueron apadrinados por el gran productor Cholo Aguirre. Junto a él realizaron algunas grabaciones para el sello Odeón, acompañando esa etapa el gran Chacho Santa Cruz, viviendo la llamada “época dorada del folclore” (década del 60). Mariano se destacaba en el grupo por su simpatía, su deslumbrante talento, siendo además un buen zapateador de malambo, donde se lucía con un juego de punta y taco con los palillos del bombo, Provocaba siempre efusivos aplausos de la gente, así lo describe uno de sus compañeros del conjunto: “desde allí ya brillaba como una luciérnaga el pintón jovencito hasta que luego se convirtió en sol”.

En la década del 80 conoce a Eduardo Aliaga quién pasa a integrar la familia Cacace al casarse con una de sus hermanas, así se inicia el dúo Cacace-Aliaga, que con los años se convirtieron en exponentes fundamentales de la música cuyana. Los principales escenarios del país, supieron de su canto cuyano, donde luego se sumó en los teclados en el año 1992, Fabiana Cacace, hija de Mariano, renovando un sonido cuyano que nació de la esencia misma de la tonada. Dándole un toque diferente, aportando un nuevo sonido en la música de cuyo, con juventud y frescura, logrando el reconocimiento nacional como ” Embajadores de la música de Cuyo” con una trayectoria ininterrumpida de 35 años. Fueron el grupo cuyano que más pisó ese escenario del mítico Cosquín, en los últimos 30 años. Tenían como objetivo en su esencia, siempre a la innovación y enriquecimiento de la música cuyana que trazara el máximo embajador Hillario Cuadros. Considerando además, otros grandes pilares como Buenaventura Luna, Félix Dardo Palorma, Rafael Arancibia Laborde, Chacho Santa Cruz, Oscar Valles, Ernesto Villavicencio, entre otros.

Artistas como Tito Dávila (tecladista de los Enanitos Verdes), Mario Matar, gran guitarrista sanrafaelino del grupo Salsa Blanca, Cuti y Roberto Carabajal, Luis Landriscina, Jorge Viñas, Juanjo Domínguez, Mateo Villalba, Rubén y Horacio Diaz, entre otros grabaron con Cacace –Aliaga.

Reconocimientos, distinciones avalan la gran trayectoria entre las que destaca la “Distinción Sanmartiniana”, por ser el máximo galardón que entrega el gobierno provincial. Y su máxima coronación de toda la labor realizada, fue en abril del 2014 en el Congreso de la Nación Argentina, en la distinción que reciben por su trayectoria, acompañados por un numeroso público y artistas nacionales que presenciaron ese grato momento.

En 2015 al año de su partida, se puso su nombre “Mariano Ernesto Cacace” al escenario del “Centro Cultural San Rafael del Diamante” Teatro Roma, por Ordenanza municipal. En agosto de 2016, la legislatura de la Provincia de Mendoza dejó instituido por Ley el 19 de agosto como el “Día del Cantor Cuyano” en honor al nacimiento de Mariano Ernesto Cacace. Fue con el objetivo de festejar la vida y obra de los diferentes cantores de la región cuyana, simbolizando en esta fecha que nació Mariano, quién se caracterizó por unir siempre a todos los cantores, su don de gente, de buen amigo y buen colega con sus pares.

