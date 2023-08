La ausencia de Cristina Kirchner y la centralidad de Mauricio Macri, ejes de debate en las campañas de Patricia Bullrich y de Sergio Massa

El viernes, Mauricio Macri se embarcó en un vuelo comercial hacia Marruecos para participar desde este domingo del mundial de bridge junto a su amigo de cartas Pedro “Pierre” Pejacsevich, un asesor financiero que, por pedido del ex presidente, ayudó a Patricia Bullrich con la recaudación de su campaña presidencial y que desde el oficialismo empezaron a vincular con insistencia en estos últimos días a Javier Milei, una relación que desde el entorno del jugador de bridge desmienten a pesar de que es conocido de algunos financistas que orbitan cerca del economista libertario.

Dicen en el macrismo que Pejacsevich no recauda para Milei, pero la vinculación promocionada desde usinas oficialistas por estas horas apunta a dividir a Juntos por el Cambio y a ligar al sector más duro de la coalición opositora con el candidato de La Libertad Avanza, una suerte de acercamiento que el propio economista se encargó de alimentar el fin de semana y con el que Macri coqueteó durante todo este tiempo.

Es que, desde el fin de semana pasada, envalentonado por el triunfo de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente volvió a recobrar centralidad en el universo opositor, un rol que le fascina tanto como a Cristina Kirchner que, a diferencia de éste, se ausentó, al menos públicamente, de la campaña electoral de Unión por la Patria, una posición que la vicepresidenta reforzó en estos días y que ya había asumido semanas antes de las PASO, advertida, según su propio olfato, de que el oficialismo no saldría bien parado en las primarias.

Macri ya había aterrizado en Marruecos cuando Fernando de Andreis, uno de sus principales colaboradores, tuvo que salir a rechazar públicamente el ofrecimiento, también público, del economista libertario, que resaltó la figura del ex presidente, mientras fustigaba a Bullrich, y lo propuso como su “representante ante el mundo”, una oferta que convulsionó a un Juntos por el Cambio, ya sacudido desde hace dos domingos por la magra cosecha de votos.

A Bullrich, los movimientos del ex mandatario y sus flirteos con Milei le preocupan. No trascendieron demasiados detalles, pero la ex ministra habló de algo de eso este domingo con Elisa Carrió, con la que mantuvo una extensa conversación telefónica que en el entorno de la fundadora de la Coalición Cívica calificaron como “muy buena”.

Carrió, recién renunciada a su candidatura al Parlasur por esa relación vidriosa entre Macri y Milei, se lo hizo saber al ex presidente el mismo domingo de las primarias, en el búnker de Parque Norte, cuando lo saludó mucho menos amable que de costumbre, según testigos del encuentro. Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Macri del 2019, es otro de los que está fastidiado con su rol. Hay un dirigente opositor como ellos, de extenso recorrido político, que está convencido de que Macri “quiere prender fuego la pradera”.

Macri aprovecha la turbulencia que se apoderó de JxC -hace no muchos meses, Bullrich y Rodríguez Larreta se peleaban puertas adentro convencidos de que, el vencedor de la interna, tendría automáticamente el camino allanado a la Casa Rosada, y ahora en la coalición opositora hay numerosas voces que creen que pueden quedar afuera del balotaje- para pasear su notoriedad: en el 2021, cuando se celebró en Costa Salguero el triunfo de Diego Santilli en la Provincia, el ex presidente quedó marginado y en silencio, a un costado del escenario.

Dos años después, Macri volvió al centro de la escena: saboreó tanto la victoria de Bullrich y su rol de intermediario con Milei, una vez que el candidato libertario revolucionó las PASO con el 30% de los votos, como el triunfo de su primo Jorge en la interna porteña, una disputa que el presidente de la fundación FIFA tomó como propia, y como una afrenta personal en su propio territorio, la única puja que nunca estuvo dispuesto a negociar.

En una semana, la oposición quedó envuelta, en ese sentido, en una serie de intrigas que, además de Macri y Bullrich, tienen también como protagonista a Rodríguez Larreta. Infobae publicó este domingo que hubo una serie de comunicaciones entre colaboradores del jefe de Gobierno y el ministro de Economía, Sergio Massa, y versiones que dieron cuenta de contactos directos entre ambos. Trascendió, incluso, un ofrecimiento de Juan Manuel Olmos al larretismo que fue desmentido ante este medio por el entorno del dirigente del PJ y por colaboradores de Rodríguez Larreta, a pesar de las fluidas y viejas relaciones del vicejefe de Gabinete con colegas del PRO porteño.

Massa busca sacar provecho de esa trama que rodea a Juntos por el Cambio mientras presiona a un grupo de gobernadores de provincias del centro norte -Tucumán, Salta y La Rioja, entre ellos- para que el resultado de octubre sea más parecido al de las elecciones provinciales que al de las PASO nacionales de hace dos domingos.

Atrapado en la complejidad de una crisis del programa económico que se aceleró por el resultado de las PASO, el ministro y candidato de UP viajó este lunes a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva y funcionarios de la administración norteamericana en paralelo al mutismo premeditado que Cristina Kirchner prorroga desde el lunes 17 de julio, su última aparición pública junto al ministro.

La vicepresidenta es igual de contundente por sus discursos como por sus silencios. Desde que desactivó la candidatura presidencial de Eduardo “Wado” de Pedro, el frustado postulante de la “generación diezmada”, el rol de la ex Presidenta se desdibujó. Sus únicas tres apariciones de la campaña fueron desordenadas. Primero en Aeroparque, cuando quiso explicar el proceso de designación de Massa como candidato de la unidad mayoritaria; después en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que aprovechó para apoyar al ministro y destratar a Alberto Fernández, por igual, y por último en el simulador de Aerolíneas Argentinas: se sentó al lado de Massa, como copilota.

En el búnker de UP de la calle Bartolomé Mitre, a la vuelta de la Casa Rosada, explicaron antes de las PASO que el corrimiento de Cristina Kirchner se debió principalmente a una decisión estratégica de darle a Massa toda la centralidad de la campaña. Una explicación agridulce. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires: la ex presidenta no hizo ni un solo acto junto a Axel Kicillof.

Lo cierto es que cualquier tipo de injerencia de la vicepresidenta no se compatibiliza con la idea del ministro, que en declaraciones recientes convocó a “radicales y peronistas que hoy están en el PRO” a un eventual gobierno de unidad nacional. Una sugerencia que alienta las especulaciones por los contactos con dirigentes de la oposición, y que aleja a Massa de la receta de los ultra del cristinismo.

Funcionarios del PJ que tienen trato frecuenta con ella sugirieron en los últimos tiempos que la vicepresidenta empezó a poner en marcha la transmisión de su herencia política, por ahora sin sucesión definido. Y que dejó correr a Massa, para que ponga a prueba el proyecto que le confió cuando se reconciliaron, antes del 2019, y que la propia Malena Galmarini confesó durante la campaña: el plan del ministro de convertirse en jefe.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2023/08/22/la-ausencia-de-cristina-kirchner-y-la-centralidad-de-mauricio-macri-ejes-de-debate-en-las-campanas-de-patricia-bullrich-y-de-sergio-massa/