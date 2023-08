Furor por Mendoza Premier Padel P1 Visit Argentina: galería de fotos y famosos en primera fila

Fotos: Mendoza Premier Padel

Celebrities, influencers, periodistas, deportistas y empresarios se dieron cita en el estadio Aconcagua Arena para alentar a sus favoritos, en el marco del mejor circuito de padel. Aquí todos los detalles y una galería imperdible de fotos

Mendoza Premier Padel P1 Visit Argentina alcanzó su punto máximo y volvió a consagrarse como el mejor torneo de padel de Sudamérica. La pareja estelar del momento, integrada por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, se alzó con el título de campeón tras vencer a Franco Stupaczuck y Martín Di Nenno, por 6-2 y 7-6.

Fotos: Mendoza Premier Padel

Con un gran marco de público durante toda la semana, y récord de asistentes el sábado de semifinales con 13.932 espectadores, las parejas número uno del mundo se llevaron la mejor sensación del padel en Argentina y los amantes del deporte una experiencia inolvidable.

Mendoza Premier Padel 2023, una vidriera de famosos

La presencia de destacadas personalidades fue un atractivo clave del torneo. Entre los espectadores más ovacionados se encontraba el ex DT Millonario, Marcelo Gallardo, quien asistió al torneo acompañado por el presidente de River Plate, Jorge Brito. No sólo el ex entrenador disfrutó de los emocionantes enfrentamientos desde el palco, además se sumó a un partido en las canchas auxiliares del estadio.

Fotos: Mendoza Premier Padel

También el Muñeco tuvo tiempo para la charla con la máxima atracción del torneo de categoría P1, Agustín Tapia.

Otra de las figuras que causó sensación fue el ídolo de Racing, Diego Milito, aclamado por el público cuando al momento de ser captado por las cámaras de televisión.

Así mismo, el ex tenista David Nalbandian regresó a Mendoza para vivir la segunda edición del Premier Padel en Argentina y la cuarta fecha del certamen internacional. El cordobés no quiso perderse la cita mendocina y además de ver a los mejores exponentes del mundo en la pista, marcó presencia en el stand de Bullpadel.

Fotos: Mendoza Premier Padel

Por su parte, la conductora de la pantalla de América TV, Pamela David celebró el encuentro junto a su marido, el empresario Daniel Vila. Mientras tanto, desde la platea se pudo ver a la influencer Belu Lucius junto a su marido, el exjugador argentino de rugby Javier Ortega Dessio. Desde las tribunas Emily Lucius también disfrutó la fiesta del padel junto a Rodrigo Valladares y sus padres, Silvia y Miguel Lucius, luego de haber hecho un stop en bodega Trivento.

Quedó demostrado que el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; son grandes aficionados del deporte de las palas, al verlos en distintas jornadas del certamen. La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; y el candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo; también se destacaron entre los espectadores.

Por su lado, y atentos a cada detalle del torneo, se lo vio al presidente de la Asociación Padel Argentino y promotor del evento, Santiago Brito; junto al productor general del torneo, el ex campeón mundial, Alejandro Lasaigues.

Por el Vip y las butacas de pista pasó Eduardo Celasco junto a su pareja Flor Fiorini, y el productor Nacho Lecouna (ex pareja de Cande Tinelli) en compañía de amigos.

Para animar la previa del fin de semana, los conductores de la pantalla de El Siete, Clarita Ceschín y Lucas Castro, realizaron un ida y vuelta con el público lanzando premios y pelotas a los fans.

Uno de los grandes aciertos de la Asociación Padel Argentino fue traer la Copa del Mundo ganada por Argentina en Dubai el año pasado. De esta manera, muchos aficionados pudieron acercarse al trofeo y captar la foto.

El Fan Fest deslumbró con una fuerte apuesta de marcas vinculadas al padel y una amplia variedad de propuestas gastronómicas.

De esta manera la historia se repite, fue una semana en Mendoza junto al major padel del mundo con el paso del tour oficial de padel profesional organizado por la Asociación Padel Argentino, regido por la FIP (Federación Internacional de Padel) y respaldado por Qatar Investments (QSI).

