Cornejo: “Mendoza no tiene que tomar deuda porque hace siete años que tiene equilibrio entre gastos e ingresos”

Así lo aseguró el candidato a gobernador durante la presentación del libro “Desenredar la Argentina” escrito por el diputado nacional Luciano Laspina.

En compañía de la candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza, Hebe Casado, Alfredo Cornejo asistió al Arena Maipú para presenciar la presentación del libro “Desenredar la Argentina” del economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina.

En el acto también estuvieron presentes los aspirantes al Congreso de la Nación Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Victor Ibañez; la senadora nacional, Mariana Juri; el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; el candidato a intendente por Maipu, Mauricio Pinti; además de distintos legisladores provinciales.

“Mendoza viene haciendo los deberes en materia fiscal. Esta provincia hace siete años que tiene equilibrio entre gastos e ingresos. Tener este equilibrio significa que no tenemos que tomar deuda para cubrir ese déficit”, comenzó el legislador nacional durante la presentación del libro.

Rápidamente, el diputado nacional Luciano Laspina coincidió con las palabras de Cornejo y resaltó a nuestra provincia por sobre el resto de la Argentina, al asegurar que «el modelo de Mendoza es lo que queremos replicar en el país. Es una provincia ordenada, productiva, con empleo privado, con pymes, con exportaciones, agricultura e industrias de la construcción, entre otros».

Además, sostuvo que «exportar el modelo Mendoza, de alguna forma, es competir contra otro modelo que quiere imponer el peronismo, que es el de Formosa y nosotros queremos exportar el modelo Mendoza».

Más adelante, Cornejo dejó en claro que durante las dos gestiones que gobernó Cambia Mendoza se hicieron “un montón de reformas que podrían lucir perfectamente. Hay 50% menos de juicios laborales gracias a las oficinas de conciliación laboral que han reducido los juicios laborales sustantivamente. Hoy el gobierno de la provincia está creando oficinas de conciliación civil, es decir, Mendoza en las cosas que le son competente está creando un clima de negocios muy superior a la mayoría de las provincias argentinas”.

A pesar de la buena gestión en estas aristas que son de competencia del gobierno provincial, Cornejo dejó en claro que no alcanza ya que “el desorden macroeconómico nacional influye sobre las provincias que están más ordenadas como Mendoza. Acá hemos logrado tener un ratio de empleo público por Presupuesto y por habitante muy interesante. Hay 13 provincias argentinas que tienen más empleo público que empleo privado, Mendoza está entre los 11 restantes. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo”, sostuvo el candidato a gobernador.

“Nuestra morfología económica requiere de orden macroeconómico nacional y quien tiene las herramientas es el gobierno nacional. Cuando hemos tenido orden macroeconómico nacional Mendoza ha volado y eso va a pasar en la provincia si hacemos un cambio de orientación económica en la Nación”, resaltó Cornejo una vez más ante los presentes y afirmó que por eso la provincia está expectante sobre lo que pase a nivel nacional y entusiasma a los mendocinos escuchar propuestas con un cambio de orientación económica como la de Luciano Laspina.

Nuevamente, el autor de “Desenredar la Argentina” tomó la palabra y dejó en claro que «Mendoza va a ser socia estratégica de la Argentina que viene». A esto, le sumó que “el kirchnerismo quiere que seamos Nigeria, de taxar a dos o tres sectores exportadores y repartir planes en el conurbano bonaerense y nosotros queremos, de a poco, tener un país desarrollado con una matriz productiva diversificada, con educación de calidad, con empleo en toda la Argentina».

Ante este panorama, Laspina afirmó que esto es lo que se discute en esta elección: el modelo de país de los próximos 10 años. «Para aprovechar esas condiciones que nos está dando el mundo, el próximo gobierno va a tener que desenredar una economía que ha estado enredada en los últimos 20 años en una maraña de impuestos a las inversiones, trabas para importar, costos y regulaciones para crear empleos, dificultades para invertir», aseguró.

Para finalizar, Laspina resaltó que “esa ´maraña´ creada por el kirchnerismo en los últimos 20 años ha dejado la economía absolutamente paralizada y por eso tropieza de tanto en tanto con nuevas crisis de devaluaciones, problemas externos, etc».

Por su parte, el legislador nacional Lisandro Nieri remarcó la importancia del orden fiscal para el país, dejando en claro que “la situación de Argentina sería otra si al menos los problemas no se hubieran agravado en estos últimos años”. Además, Nieri continuó con su idea y agregó que “atrás del orden fiscal no hay deuda, atrás del orden fiscal se puede empezar a bajar presión impositiva en donde corresponde, en impuestos extorsivos y no en eslongans de campaña”.