Calendario electoral 2023: cuándo se vota para presidente en la Argentina

En cuanto a los 24 nuevos senadores que se elegirán en las elecciones de 2023, 11 son de Juntos por el Cambio, 10 del Frente de Todos y 2 de Unidad Federal, los cuales estan repartidos en 8 provincias distintas: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz.

Elecciones 2023: ¿puedo votar en las generales si no voté en las PASO?

Todos los ciudadanos a votar en las elecciones de este año y que figuren en el Registro Nacional de Electores tendrán la posibilidad de votar en los comicios generales. Es decir, si un elector no concurre a la votación en las PASO del 13 de agosto, está obligado a participar de igual manera el 22 de octubre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Únicamente estarán exceptuados de votar los argentinos que pertenezcan a los siguientes grupos:

Personas mayores de 16 y menores de 18 años.

años. Personas mayores de 70 años.

años. Jueces y auxiliares que se encuentren en funciones durante la elección.

que se encuentren en funciones durante la elección. Quienes vivan a más de 500 kilómetros del lugar de votación y posean una justificación válida que les impida el traslado.

y posean una justificación válida que les impida el traslado. Personas enfermas o imposibilitadas de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso también se deberá presentar una justificación.

por motivos de fuerza mayor. En este caso también se deberá presentar una justificación. Personal que integre organismos o empresas de servicios públicos que cumplan funciones durante el día de la elección.

Elecciones: qué se necesita para participar en las generales

Como primer punto, los precandidatos que disputen una interna dentro de sus respectivas alianzas deberán superar en cantidad de votos al resto de los postulantes.

Una vez ganada la competencia interna, aquellos dirigentes que superen el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos, con una lista o la sumatoria de ellas podrán presentarse en los comicios del 22 de octubre.

El candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante en la primera vuelta para ocupar el sillón de Rivadavia. Caso contrario habrá balotaje, que según la ley debe realizarse dentro de los 30 días de realizada la elección general.

Elecciones 2023: estas son las boletas de los candidatos para las PASO

Quedan pocas semanas para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y, tras el cierre de listas, los candidatos que conforman las distintas alianzas presentan sus boletas oficiales.

El calendario, dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece, entre otras cuestiones, las fechas de las elecciones primarias PASO para el 13 de agosto y las generales para el 22 de octubre. En esas fechas, los argentinos elegirán la fórmula presidencial que gobierne los próximos cuatro años, además de los cargos de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 21 gobernadores y la renovación de bancas en la Cámara de Diputados y Senadores.

Las primeras boletas publicadas oficialmente fueron las de Juntos por el Cambio. La coalición opositora dio a conocer el armado de los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Los papeles fueron presentados ante la Junta Electoral de la alianza y deberán ser llevadas a la Justicia Electoral para su oficialización definitiva.

Cierre de listas: estos son los candidatos confirmados

Momentos de definiciones en las elecciones 2023: a las 23:59 -y 59 segundos- de este sábado 24 de junio concluye el plazo para inscribir candidatos que participarán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, y posteriormente en las generales del 22 de octubre.

En medio de mesas electorales e incertidumbre para definir un candidato con consenso, tanto desde el gobierno nacional como de Juntos por el Cambio, varios dirigentes ya confirmaron su precandidatura para pelear por el sillón que hoy ocupa Alberto Fernández y a otros cargos.

En la alianza oficialista de Unión por la Patria finalmente habrá lista de unidad integrada por Sergio Massa como candidato a presidente y Agustín Rossi, como vice. Por el momento, Axel Kicillof se postulará por la reelección con compañera de fórmula a definir: ¿será Verónica Magario?

En Juntos por el Cambio, los candidatos presidenciales serán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En el caso del jefe de Gobierno porteño su compañero de fórmula será el jujeño Gerardo Morales. En tanto que la ex ministra de Seguridad ya confirmó al mendocino Luis Petri.

Elecciones 2023: el Gobierno pagará $40.000 a las autoridades de mesa

El Ministerio del Interior estableció un viático de $40.000 para las autoridades de mesa en estas Elecciones 2023, para aquellos ciudadanos y ciudadanas que participen en los tres turnos electorales de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias ( PASO), las elecciones generales y una eventual segunda vuelta.

La medida será publicada este miércoles en el Boletín Oficial e implicará una suma establecida por la cartera del Interior a cargo de Wado de Pedro.

Según estableció el ministerio encargado de organizar las elecciones en todo el país, “sólo podrá ser cobrado por aquellas personas que efectivamente se hayan desempeñado en la función asignada, por lo que, si por alguna razón el o la convocada se ausenta en alguno de los comicios, se le abonará la parte proporcional de la suma que le corresponda”.

Dónde voto: padrón electoral 2023

El padrón electoral está disponible desde el 5 de mayo por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE).”Se encuentra disponible el #PadrónProvisorio Es importante que hagas tu consulta para verificar que tus datos registrales figuren de forma correcta y hacer tu reclamo, en caso de existir errores”, anunció el organismo a través de sus redes sociales.

Los electores tuvieron tiempo para reclamar errores y solicitar la eliminación de personas fallecidas en el padrón provisorio de las PASO hasta el 19 de mayo pasado.

Ya se encuentra disponible la página web por donde podrás consultar toda la información necesaria para la votación, ya sea en tu provincia o a nivel nacional:

La Dirección Nacional Electoral (DINE), organismo dependiente del Ministerio del Interior, firmó un convenio con el Congreso y la Casa de la Moneda para la impresión de padrones y afiches para las elecciones generales que se desarrollarán este año. Se trata de “acuerdos directos que apuntan a garantizar la calidad y los tiempos de entrega de las impresiones y de parte de los materiales necesarios para el proceso eleccionario de este año.

Elecciones 2023: cómo consultar los resultados provisorios de las PASO

A pocos días del desarrollo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), surgen varias preguntas en cuanto al acceso de los datos precisos de los resultados de las próximas elecciones en nuestro país.

Por tal motivo, la Dirección Nacional Electoral (DINE) junto al Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior prepararon una herramienta muy útil que servirá para despejar todo tipo de dudas.

En ese sentido, fuentes de la Dirección Nacional Electoral (DINE) afirman que se pueden consultar datos de todas las elecciones a partir de 2011.

Quien quiera acceder a dicha herramienta debe ingresar a https://resultados.mininterior.gob.ar/.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNI), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del gobierno nacional establece que “se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar”. Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

Elecciones 2023: quiénes están exceptuados de votar

Los ciudadanos exceptuados a votar son: