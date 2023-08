Agosto finaliza con una imperdible agenda cultural

Muestras visuales, música y teatro, en el Independencia y en el Le Parc y Seamos libres en el Cerro de la Gloria, son algunas de las propuestas destacadas para este fin de semana.

Como cada fin de semana, en Mendoza nos preparamos para disfrutar de paseos y actividades culturales. La agenda de recomendados abarca todas las ramas del arte, en importantes espacios culturales.

Viernes 25

En el marco de la muestra Proyectos Seleccionados por Convocatoria 2023/2024 – Primera Parte de Expositores, a las 18, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, Mariela Roccasalvo presentará la charla “El gesto previo”, la búsqueda de un retrato honesto, el gesto que insiste. La imagen como la búsqueda de captar el devenir de aquello que se hace presente en un espacio vital.

A las 19 y 20.15 estará Seamos Libres, en el Cerro de la Gloria, un espectáculo de luz y sonido en homenaje a la gesta sanmartiniana con producción del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. Mapping sobre el Monumento del Ejército de los Andes en Cerro de la Gloria. Una experiencia inmersiva para conocer los principales hitos de la mayor hazaña realizada por el General San Martín.

Las entradas tienen un valor de $500 y deben adquirirse a través de www.entradaweb.com.ar

También, a las 20, en ese espacio cultural se presentará la muestra 23 años escuela de danza Lucerito en la Sala Tejada Gómez.

Valor de la entrada: $1000.

Y, también en el Espacio Cultural Julio Le Parc se realizará el Seminario Tango y diversidad. Tango Nómade lleva adelante este seminario, con clases gratuitas de tango social con cambio de roles, dirigidas a la comunidad mendocina. El Tango Queer y el Tango con cambio de roles buscan deconstruir los estereotipos del tango Social, al proponer que los roles de baile no estén atados al género ni a la identidad sexual de la persona, sino que cada quien pueda elegir el rol en el que quiere bailar y con quien quiere bailar. Esto permite integrar a grupos sociales que no se han sentido hasta ahora convocados por el tango, como la comunidad LGTBIQ+ y empoderar a las mujeres. La propuesta incluye clases destinadas tanto a personas que no tienen conocimientos de tango como a quienes ya se han iniciado. Las mismas serán dictadas por profesores de Mendoza y por profesores invitados de otras provincias.

Será en la Sala Ochava Este, subsuelo. Entrada libre y gratuita.

De 20.30 a 23.30, continúan las exitosas Clases de tango y milonga en la ex Escuela Mitre. Esta novedosa propuesta está destinada a principiantes y se dicta todos los viernes de cada mes, desde agosto a diciembre. Los interesados en participar deberán dirigirse directamente a la Ex Escuela Mitre, actual sede de Patrimonio Cultural y Museos en los horarios indicados, en San Martín 22 Ciudad de Mendoza.

Entrada gratuita.

A las 21.30, la obra Mi amigo Lorca subirá a las tablas del Teatro Independencia.

Innumerables escritos, cartas, poesías, pinturas; son testimonio puro de la unión amorosa entre los artistas Federico García Lorca (escrito) y Salvador Dalí (pintor). Obligados por la mirada juzgadora de la época, a vivir su amor en las sombras. Un amor nunca consumado y que escandalizó a las normas de moralidad, conservadoras y puritanas del momento. Mi amigo Lorca es una obra performática y documental multipremiada y de enorme belleza. Dramaturgia y dirección: Agustín Díaz. Obra ganadora a la mejor dirección y premio a la mejor obra, XXIII Festival de Estrenos en Mendoza.

Entradas: $1600 anticipadas y $2000 día de la función, a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

A las 23, en el Auditorio Ángel Bustelo habrá fiesta con Rodrigo Tapari y Kabala, que ofrecerán un show único en nuestra provincia.

Venta de entradas: www.tuentrada.com y Maxi Mall

Sábado 26

De 10 a 12, se dictará el taller Ese pequeño espacio blanco: narraciones y exploraciones de la fotografía contemporánea en el Espacio de Fotografía Máximo Arias. A cargo de TRES, un grupo de investigación y experimentación sobre fotografía contemporánea. Integrado por Mariela Roccasalvo, (fotógrafa y artista visual); Nicolás Musolino fotógrafo, (Lic. en psicología y docente de la carrera de fotografía) y Marisa Agri (artista visual, trabajadora social feminista especializada en estudios de género y diversidad).

Se explora desde diferentes soportes y materialidades la fotografía contemporánea y sus diversas posibilidades. Indagando relatos y construcciones biográficas y autobiográficas a través de la fotografía, archivos y objetos. En este taller nos acompañarán las lecturas y obras de diferentes artistas visuales y pensadores contemporáneos como herramientas conceptuales que se articulará con las instancias prácticas. Se proporcionará bibliografía actualizada en formato digital.

Los interesados podrán participar con cualquier dispositivo electrónico: teléfono celular, tablet, cámara fotográfica – Gratis – Con un tope de hasta 50 alumnos – Sin inscripción previa – Se solicita llegar 15 minutos antes para tomar lista.

A las 19 y 20.15 estará Seamos Libres, en el Cerro de la Gloria, un espectáculo de luz y sonido en homenaje a la gesta sanmartiniana con producción del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. Mapping sobre el Monumento del Ejército de los Andes en Cerro de la Gloria. Una experiencia inmersiva para conocer los principales hitos de la mayor hazaña realizada por el General San Martín.

Las entradas tienen un valor de $500 y deben adquirirse a través de www.entradaweb.com.ar

También, continuará el Seminario Tango y diversidad, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Tango Nómade lleva adelante este seminario, con clases gratuitas de tango social con cambio de roles, dirigidas a la comunidad mendocina.

El Tango Queer y el Tango con cambio de roles buscan deconstruir los estereotipos del tango Social, al proponer que los roles de baile no estén atados al género ni a la identidad sexual de la persona, sino que cada quien pueda elegir el rol en el que quiere bailar y con quien quiere bailar. Esto permite integrar a grupos sociales que no se han sentido hasta ahora convocados por el tango, como la comunidad LGTBIQ+ y empoderar a las mujeres.

La propuesta incluye clases destinadas tanto a personas que no tienen conocimientos de tango como a quienes ya se han iniciado. Las mismas serán dictadas por profesores de Mendoza y por profesores invitados de otras provincias.

Será en la Sala Ochava este, subsuelo. Entrada libre y gratuita.

Asimismo, a las 21, se presentará la Orquesta con Brío, en Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc. La Orquesta presenta el ciclo Estaciones. Orquesta independiente y autogestiva con música del siglo XX, contemporánea y otras yerbas.

Valor de la entrada | $ 800

A las 21, en el Teatro Independencia, dos referentes del teatro mendocino, protagonizan la comedia que lleva 27 años con éxito ininterrumpido en escena y con textos de Roberto Fontanarrosa como es La Sanata. Una obra que rescata algunos de los aspectos de la identidad argentina. Bajo la dirección y puesta en escena de Ernesto Suárez, quien recientemente cumplió 60 años de actividad teatral, y junto a su compañero Marcelo Lacerna, gran actor y maestro de actuación, ofrecen una propuesta con “personajes” que se encuentran fácilmente en cualquier bar de Argentina y hacen gala de su verborragia y “sapiencia”. El verso, el chanterío, el machismo, los prejuicios sociales, la discusión por la discusión y algunas “perlitas” más se van revelando, gracias a la magistral naturalidad y complicidad de Suárez y Lacerna sobre las tablas.

Entradas: $2000 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Domingo 27

A las 20, llega la Liga Mendocina de Improvisación a la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Nueve equipos de improvisadores salen al escenario sin guión alguno, para crear las historias más ingeniosas y divertidas en tiempo real. Cada show es una aventura completamente distinta y vos tenés el poder de influir en el destino de los personajes y en el desarrollo de la trama.

Valor de la entrada: Entrada Anticipada: $1500. Entrada General: $1700 por EntradaWeb

También, a las 20, tendrá lugar el Aniversario 38 del Ballet Estable de Guaymallén en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en la Sala Tito Francia.

Y, continuará en el Le Parc el Seminario tango y diversidad. Tango Nómade lleva adelante este seminario, con clases gratuitas de tango social con cambio de roles, dirigidas a la comunidad mendocina. El Tango Queer y el Tango con cambio de roles buscan deconstruir los estereotipos del tango social, al proponer que los roles de baile no estén atados al género ni a la identidad sexual de la persona, sino que cada quien pueda elegir el rol en el que quiere bailar y con quien quiere bailar. Esto permite integrar a grupos sociales que no se han sentido hasta ahora convocados por el tango, como la comunidad LGTBIQ+ y empoderar a las mujeres. La propuesta incluye clases destinadas tanto a personas que no tienen conocimientos de tango como a quienes ya se han iniciado. Las mismas serán dictadas por profesores de Mendoza y por profesores invitados de otras provincias.

Entrada libre y gratuita.

Asimismo, a las 21, se presentará la Orquesta con Brío, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc. La Orquesta presenta el ciclo Estaciones. Orquesta independiente y autogestiva con música del siglo XX, contemporánea y otras yerbas.

Valor de la entrada | $ 800

A las 21, la Orquesta Pianoforte presenta Un viaje tres mundos, en el Teatro Independencia, con un atractivo programa sinfónico. Director titular: Miguel Pineda Záccara.

Valor de las entradas: $2000 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.