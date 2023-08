Agosto en el Le Parc

La programación del espacio cultural ubicado en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén, incluirá espectáculos artísticos para los distintos gustos del público.

El Espacio Cultural Julio Le Parc ofrecerá en agosto 2023 una cartelera con atractivas propuestas artísticas.

La música estará presente en la programación con Trío Ensamble, Música para leer El Principito, el último trabajo de la gran Francisca Figueroa y el exitoso Ciclo Mendoza Suena.

Durante este mes, varias academias de danza presentarán su muestra anual, habrá danza teatro, clases de tango a cargo de Héctor Moreno y tardecitas de folclore.

Para los amantes del teatro, la programación ofrecerá el humor de la Liga Mendocina de Improvisación y las obras Como sacadas de la Galera y Mamá está más chiquita.

Además, el espacio será sede de los Juegos Culturales Sanmartinianos, del Seminario del Teatro de Sombras y del festejo del Gran Día de las Infancias.

Programación

6 y 12 de agosto

Hora: De 8 a 18.

Final provincial de Juegos Culturales Sanmartinianos

Sala: Vilma Rúpolo y Ernesto Suárez.

Valor de la entrada: libre y gratuita.

12 de agosto

Hora: Funciones a las 16.45; 17.30; 18.15; 19; 19.45; 20.30 y 21.15.

Astronomía maya

A cargo de Juan Pablo Zanettini.

Sala: Ochava Oeste.

Astronomía Maya. El Planetario te invita a viajar en el tiempo para encontrarnos con una civilización llena de sabiduría y misterios.

Venta de entradas: $ 1200 por Entradaweb.

6/ 20 y 27 de agosto

Hora: 20.

Liga Mendocina de Improvisación

Sala: Ernesto Suárez

¿Estás listo para vivir una experiencia teatral única, divertida e inolvidable? Llegó la Temporada 13 de la Liga Mendocina de Improvisación, con nuevos improvisadores, nuevos jurados, nuevos árbitros y muchísimo humor!!! Nueve equipos de improvisadores salen al escenario sin guión alguno, para crear las historias más ingeniosas y divertidas en tiempo real. Cada show es una aventura completamente distinta y vos tenés el poder de influir en el destino de los personajes y en el desarrollo de la trama.

Valor de la entrada: Entrada Anticipada: $1500. Entrada general: $1700 por Entradaweb.

5, 6, 26 y 27 de agosto

Hora: 21.

Orquesta con Brío” – Ciclo “Estaciones

Con Brío Ensamble y Pancho Rivera Salopek.

Sala: Armando Tejada Gómez.

Orquesta Independiente y autogestiva. Música del siglo XX, contemporánea y otras yerbas.

Valor de la entrada: $ 800

9 de agosto

Hora: 21.

Academia Frappe

Sala: Vilma Rúpulo

Frappé Danza, a cargo de Carolina Correas y Evelyn Quistapace, trabaja hace más de 20 años en San Martín, brindando formación en Danza clásica, contemporánea e iniciación a la danza. Uno de los objetivos principales es que los estudiantes disfruten cada etapa en el camino de la danza.

Será una muestra coreográfica con el trabajo realizado en la primera parte del año con alumnas, cuyas edades van desde los 3 a los 21 años de edad. Se trata de coreografías de danza clásica y contemporánea, con música de Adele y Lady Gaga.

Valor de la entrada: Entradaweb.

10 y 11 de agosto

Hora: 9 y 15 (dos funciones).

Música para leer El Principito

Sala: Tejada Gómez

Se trata de un audiolibro presentado en vivo. (Lectura + música + visuales). Es un proyecto construido en torno a la lectura, una experiencia expandida de ello y multimedial, en el que prevalece la esencia del leer y nuevas posibles formas de abordaje en su práctica. En base a la obra de Antoine de Saint Exupery El Principito se realiza un soundtrack musical especialmente compuesto e interpretado por el músico y compositor Jorge Martín, para ser escuchado en conjunto con lecturas en off del libro (voces de “Tino” Neglia, Pinty Saba, Teny Alos, Gladys Ravalle, Luciano Ortega y Laura Benningaza, entre muchos otros) y proyecciones ilustrativas especialmente realizadas por la artista visual Sandra Barrozo sobre los distintos pasajes de la obra de Exupery. Todo esto fluye en forma sincrónica desde el escenario dando como resultado una forma de lectura sensorialmente expandida e inmersiva. La obra ha sido presentada en diversos escenarios y eventos (tiene una versión todo público más extendido y con lectores en vivo) como el Teatro Independencia, la Nave Cultural, el Teatro Universidad, el Espacio Le Parc, Bustelo, Ferias del libro, etc. Cuenta con diez años en sus presentaciones y ha sido vista por decenas de escuelas y miles de estudiantes. La versión adaptada para escuelas es una experiencia literaria expandida y de transmedia. Una experiencia didáctica y artística distinta para los estudiantes (incluye una guía y propuesta didáctica sugerida para trabajar con los alumnos antes y/o después de la obra).

-Valor de la entrada: venta anticipada a escuelas.

11 y 18 de agosto

Hora: 21.30.

Museo

Compañía Tres Puntos, dirección: Federico Castro

Sala: Vilma Rúpulo

Museo es una obra de Danza Teatro con una mirada pos apocalíptica, con una visión pesimista del mundo donde se muestran diferentes situaciones que hacen a la cotidianidad de los seres humanos. Es una obra de denuncia, de grito por la comunidad LGTBIQ+, las mujeres y las infancias. 12 intérpretes en escena, de diferentes líneas de formación abren un abanico de posibilidades físicas y dinámicas de movimiento donde el relato dramático está también dado por los cuerpos en acción. Hablar de lo que nos duele, de los femicidios, los transfemicidios, la soberbia, el dolor de la guerra, las relaciones humanas y lo que cada uno libra todos los días para vivir y poder ser feliz. La obra fragmentada en obertura. Emblemáticos cuadros de la historia del arte son el leitmotiv. Cada escena se va componiendo atravesada por este relato histórico anclado en nuestra contemporaneidad. El espectador transita un museo vivo en cada escena.

Valor de la entrada: Entrada Web.

11 y 25 de agosto

Hora: 20.

Mendoza Suena

Sala: Ernesto Suarez.

Este ciclo se realizará desde los meses de Agosto a Diciembre, contemplando dos fechas mensuales que se programarán en la Sala Circular Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Cada fecha contará con la participación de 4 formaciones musicales.

El 11, se presentarán Flow Ancestral; Ariel y La Cruz del Sur; Otras Voces y Livre Bossa & Jazz. Y, el 25, estará Músicas del Oeste; José Luis Miralles en Banda; Dúo Chacana y Melisa Escoriza y Fabrizio Silva.

Valor de la entrada: El ciclo tendrá venta de entradas por ticketera con un valor de $800.

12 de agosto

Hora: 21.

Mamá está más chiquita

A cargo de Tanto ruido teatro.

Sala: Armando Tejada Gómez.

Es la historia de Rita, una mujer que tiene dos hijos: Diego y Clara. Él, sumamente sensible, vive en un universo de fantasía que le ganó lugar a la crudeza del mundo real; ella, una adolescente que, de la mano de su novio Germán, busca liberarse de la sobreprotección de su mamá. Una noticia repentina pone en jaque las pretensiones de control de Rita: se está haciendo más chiquita.

Entradas: entrada web. $1500 anticipada/ $2000 taquilla.

Hora: de 16 a 19

Atardeceres de Folclore en el Le Parc

Sala: Hall central.

Es un espacio creado para bailarines de danzas folclóricas tradicionales que existe desde el año 2002, nace en la Plaza Pedro del Castillo, dos años más tarde esta actividad se replica en otros departamentos como: Godoy cruz, Maipú, Las Heras y Guaymallén. Un lugar para los bailarines que desean juntarse a bailar nuestras danzas, en un ambiente familiar y de amigos.

Homenaje al General San Martín

-Valor de la entrada: libre y gratuita.

Hora: 21.

Precuela de una Ilusión con el Mago Agustín Saitta y Toti Goldman

Sala: Vilma Rúpulo.

Después de tres funciones agotadas vuelve esta experiencia que desafía la lógica y ahora con artistas invitados. Si no la viste… no te la podes perder!

Venta de entradas: $ 3500 por Eventbrite.

17 de agosto

Hora: 21.

Adira Escuela de Danzas

Sala: Vilma Rúpulo

La idea es plantar una propuesta artística que refleja la cultura de algunos países del Mundo Árabe y el resto de las disciplinas de la escuela, con el respeto y el conocimiento que amerita, además de contemplar la idea de contar con elementos y dinámicas que aporten al show con propuestas acorde a la edad de cada grupo.

Adira Escuela de Danzas. La escuela abrió sus puertas en 2014. Actualmente cuenta con más de 60 alumnos de diferentes edades. Se dictan diversas disciplinas, entre ellas danzas árabes, profesorado, free dance, zumba fitness y danzas urbanas. Se busca apuntar a generar un espacio de promoción, prevención y rehabilitación de la salud integral a través de la danza.

Valor de la entrada: anticipada en academia

Hora: 21.

Academia Triada

Sala: Armando Tejada Gómez

Estudio La Triada/ De aquí de allá. Semblanza es un espectáculo de danza española centrado en su evolución a lo largo del tiempo. Nos detendremos en la belleza de todos sus elementos y dejaremos que su magia inspiradora nos transporte por un momento a esa España Clásica, Estilizada y Mora.

Valor de la entrada: libre y gratuita.

19 de agosto

Hora: 15.

Plaza Le Parc – Festejo Día de las Infancias

Sala: Armando Tejeda Gómez, Vilma Rúpulo y Ernesto Suárez

En el marco de los festejos del día de las infancias y con la búsqueda constante de generar propuestas que sucedan en el Espacio Cultural Julio Le Parc para el encuentro entre familias, el disfrute, el juego y la diversión mediante diversos momentos artísticos con el objetivo de promover el desarrollo cultural de niños y niñas de nuestra provincia.

La programación comprende tres funciones de teatro a cargo de elencos que quedaron sin poder cumplir con las funciones de la convocatoria de vacaciones de invierno 2023 y con la participación de los emprendedores del mercado de productores del Revoltijo.

Elenco Turucletas, canciones e historias:

15:00 Desconcierto de manchas

17:00 Miradas

Elenco Juancito y María: títeres

16:00 Títeres

Valor de la entrada: entrada libre y gratuita

Hora: 21

Catch ascenso

Sala: Tito Francia

Catch de impro es un espectáculo adrenalínico y de alto dinamismo en el que se enfrentan duplas de improvisadores dispuestos a darlo todo por hacerte reír. En cada fecha se dan dos partidos pero sólo habrá un ganador. Historias improvisadas, personajes y un ring de lucha libre qué te garantizan una noche llena de carcajadas. El ascenso impro, espacio de improvisación con 9 años de trayectoria que trabaja acercando a las personas al lenguaje de la improvisación y profesionalizándose cada vez más.

Valor de la entrada: Entradaweb 1500 general.

23 de agosto

Hora: 20.

Muestra 2023 de Alianza

Sala: Armando Tejada Gómez.

Una unión entre personas que se amalgaman desde el arte del movimiento y transmiten las sutilezas de la inocencia, la actitud distante de la adolescencia, el vigor y la capacidad adaptativa de la juventud y la aceptación serena del adulto que quiere florecer. Desde el silencio que hablaba Federico García Lorca “Oye, hijo mío, el silencio, donde resbalan valles y ecos y que inclina las frentes hacia el cielo” ¡Nace la alianza con la vida y genera música en el corazón! Recrea la Danza Española en sus cuatro estilos: Escuela Bolera, Estilizado, Folklore Regional y Flamenco. Conjuga el baile y el ritmo con las castañuelas, instrumento de percusión e interpretación que otorga identidad al género español.

Hora: 20.30.

Impro, como sacadas de la galera vol 2

Sala: Tito Francia.

El grupo de adolescentes de Laberinto Cuentos realiza una muestra de mitad de año de improvisación en formato de match, se enfrentarán en distintos juegos y dinámicas donde la diversión está garantizada. Es una muestra dinámica y divertida donde el encuentro y el trabajo en equipo son protagonistas.

Laberinto Cuentos es un espacio donde los chicos disfrutan de la literatura, jugando, actuando, pintando, cantando y bailando. Los talleres de este espacio están orientados a “incentivar el amor por la lectura”, “favorecer la comprensión y producción de textos”; y a “desarrollar la expresión, la imaginación y la creatividad”. Funciona hace más de 20 años, y su adaptación al lenguaje teatral para adolescentes tiene más de 10 años en acción.

Valor de la entrada: entrada general sería de $1000, venta web

Hora: 18 y 20.

Muestra de danza Kala Majida

Sala Vilma Rúpulo

24 de agosto

Hora: 21.

Muestra de danza Ara Ballet.

Sala: Vilma Rúpulo.

Una continuidad de música funcionada dónde representa el alma de cada persona. Que llegue al espectador y a través de la musicalización extraerse a un estado lúdico.

Valor de la entrada: Entradas web

Juntos por la danza

Hora: A confirmar.

Sala: Armando Tejada Gómez.

Management 360 ADEN.

Hora: A confirmar

Sala Armando Tejada Gómez.

25 de agosto

Hora: 17.

1°Encuentro interinstitucional de atención de personas con discapacidad: Intercambio de experiencias

Sala: Chalo Tulián.

Estarán presentes profesionales de salud y/o educación, que se desempeñen en gimnasios municipales y deporte adaptado acompañando a las personas con discapacidad y/o aquellos que dictan actividad de deporte adaptado.

-Valor de la entrada: entrada gratuita.

Hora: 20.

Muestra 23 años escuela de danza Lucerito

Sala Armando Tejada Gómez.

Valor de la entrada: $1000.

Miau Trío.

A cargo de Tango no made.

Sala: Subsuelo.

Hora: A confirmar.

25, 26 y 27 de agosto

Hora: A confirmar.

Seminario tango y diversidad.

Sala: Ochava este, subsuelo.

Seminarios de Tango y Diversidad, con clases gratuitas de tango social con cambio de roles, dirigidas a la comunidad mendocina. El Tango Queer y el Tango con cambio de roles buscan deconstruir los estereotipos del tango social al proponer que los roles de baile no estén atados al género ni a la identidad sexual de la persona, sino que cada quien pueda elegir el rol en el que quiere bailar y con quien quiere bailar. Esto permite integrar a grupos sociales que no se han sentido hasta ahora convocados por el tango, como la comunidad LGTBIQ+ y empoderar a las mujeres. La propuesta incluye clases destinadas tanto a personas que no tienen conocimientos de tango como a quienes ya se han iniciado. Las mismas serán dictadas por profesores de Mendoza e invitados de otras provincias.

Valor de la entrada: Libre y gratiuta.

26 de agosto

Hora: 21.

Compañía de tango Héctor Moreno.

Sala: Vilma Rúpulo.

Espectáculo de tango escenario con invitados en escena. Recreación de suite de tangos clásicos.

Valor de la entrada: $1000.

27 de agosto

Hora: 20.

Aniversario N° 38 Ballet Estable de Guaymallén

A cargo de Paola Borda.

Sala: Tito Francia.

Del 28 de agosto al 2 de septiembre

Hora: A confirmar.

Seminario de Teatro de sombras

Sala: Armando Tejada Gómez.

Seminario internacional de Teatro de Sombras contemporáneo, dictado por Alexandre Fávero de Teatro Lumbra (Porto Alegre, Brasil). Uno de los máximos exponentes del arte de las sombras en Latinoamérica.

Valor de la entrada: libre y gratuita

30 de agosto

Hora: 19.30.

Encuentro de Danza, teatro y artes visuales

Sala: Armando Tejada Gómez.

Muestra de danza (Folklore, español, salsa, bachata y tango)

31 de agosto

Hora: A confirmar.

Presentación disco Francisca Figueroa

Sala: Vilma Rúpulo.

Francisca Figueroa es una joven cantautora y compositora mendocina. Desde los 6 años está cerca de la música folklórica y latinoamericana, rondando en el estudio de la guitarra y la voz, esta última con más devoción. Hoy construye una contundente propuesta con canciones de raíz folklórica pero urbanizada, con mezclas rítmicas y cantos quizás arrastrados de otras generaciones, con gran inspiración en sus raíces originarias. Como cantante solista grabó su primer disco.

“Cruda” en el año 2020 y ha compartido escenario junto a artistas como Pedro Azanar, Dúo Orozco-Barrientos, Sofía Viola, Nano Stern (Ch), Sheila Blanco (Esp) y la Orquesta Sinfónica de la UnCuyo. En el 2023 fue integrante del ensamble “Música de Raíz” abriendo la segunda noche de la “Fiesta Nacional de la Vendimia”, teniendo el agrado de interpretar una de sus composiciones bajo la dirección de Nicolás Diez. Además es vocalista y compositora de la reconocida banda “Spaghetti Western” con quienes ha recorrido destacados escenarios y festivales de la provincia y del país. En esta oportunidad se propone la realización de un show con grabación en vivo donde se materialice el camino recorrido en los últimos 2 años, luego del lanzamiento de su primer disco.