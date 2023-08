10 Podios Nacionales en el 45° Campeonato Nacional Juvenil de Tiro

Este fin de semana se disputó en CABA, en el Tiro Federal de Buenos Aires, el 45° Campeonato Nacional “JUVENIL” de tiro. En el mismo se disputaron tanto las disciplinas olímpicas como las de índole nacional promocional. En las categorías sub 18, sub 15 y mini.

Nuestros jóvenes representantes, lograron 9 podios y excelentes resultados en una nueva edición del nacional juvenil de nuestro deporte.

Para destacar el Oro de Jazmín Morales en Pistola de Aire mujeres sub 16, sumando su tercer podio nacional a tan corta edad. En la misma disciplina pero en hombres sub 18, Juan Ignacio Gajardo logró el bronce con su mejor maca personal y Francisco Román mostrando un excelente nivel como lo hiciese en el Vendimia y el Torneo Aniversario local, también se subió al tercer escalón del podio en carabina de Aire sub 18.

Por equipos se sumaron podios también en pistola de aire y carabina de aire, siendo el oro para la dupla Juan Ignacio Gajardo y Juan Ignacio Román en pistola, mientras que plata logró la dupla Brisa Morales y Cynthia Caselle en carabina de aire y en la misma disciplina un peldaño más abajo el bronce para Aixa Ugarte y Luján Goicochea.

En la disciplina de rifle caño de quebrar, disciplina que se disputa en los Juegos Evita, Aixa Ugarte logró el bronce y los equipos femeninos locales estuvieron afinadísimos, puesto que la dupla Aixa Ugarte y Luján Goicochea lograron la plata y las Hermanas Morales Brisa Y Jazmín lograron el bronce en sub 18, en tanto en sub 16 la menor de las Morales, Rocío renunciando a su categoría Mini, con la debutante Rosario Bustamante se quedaron con el bronce.

Resultados:

Rifle caño de Quebrar Carabina de Aire Pistola de Aire Cadete Mayor (sub 18) Mujeres Bronce Aixa Ugarte 4° Brisa Morales 7° Luján Goicochea 15° Martina Bustamante Hombres 14° J. Ignacio Gajardo 15° Francisco Román 17° J. Ignacio Román Por Equipos Mujeres Plata Aixa Ugarte – Luján Goicochea Bronce Brisa y jazmín Morales Cadete menor (sub 16) Mujeres 4° Rocío Morales 7° Jazmín Morales 13° Rosario Bustamante Equipos Bronce Rocío Morales – Rosario Bustmante Cadete Mayor (sub 18) Mujeres 4° Brisa Morales 7° Cynthia Caselle 8° Aixa Ugarte 9° Luján Goicochea Hombres Bronce Francisco Román Equipos Plata Brisa Morales – Cynthia Caselle Bronce Aixa Ugarte – Luján Goicochea Cadete Mayor (sub 18) Hombres Bronce J. Ignacio Gajardo 4° J Ignacio Román Equipos Oro J Ignacio Gajarde – J Ignacio Román Cadete menor (sub 16) Mujeres Oro Jazmín Morales

Pablo L Martín