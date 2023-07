“Viaje romántico”: concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Este viernes 28, la agrupación sinfónica de excelencia ofrecerá un emocionante concierto de grandes compositores y con una destacada pianista invitada.

Tres referentes de la música sinfónica serán interpretados por la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una propuesta que han llamado Viaje romántico. La música de Anton Bruckner, Félix Mendelssohn y Sergei Rachmaninov se podrá disfrutar este viernes, desde las 21, en el Teatro Independencia, con entradas a la venta a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal y con la participación especial de la pianista invitada Paula Peluso, el programa de la Orquesta Filarmónica de Mendoza para este concierto será Marcha en Re menor (Bruckner); Obertura Las Hébridas, Op.26 (Mendelssohn) y Concierto para piano y orquesta Nº 2, Op.18 (Rachmaninov).

Acerca de Anton Bruckner (1824-1896 Austria)

Conocido hoy en día por sus sinfonías y misas, Bruckner transformó la tradición sinfónica de Beethoven y Schubert e influyó en una generación más joven de compositores que incluía a Mahler, Sibelius y Richard Strauss. Durante la mayor parte de su vida, Bruckner fue elogiado como un virtuoso organista, y ganó reconocimiento como compositor durante la década de 1880. El lenguaje compositivo de Bruckner sigue siendo único, con su yuxtaposición de misterio y espiritualidad con un enfoque analítico y racional de la música. El hecho de que pudiera adaptar esa música mística y extática a las exigencias formalmente rigurosas de la sinfonía atestigua su perdurable logro como compositor.

Durante su aprendizaje con Otto Kitzler, Bruckner compuso tres piezas orquestales breves y una Marcha en re menor (la que se interpretará en este concierto), como ejercicios de orquestación. En ese momento también escribió una Obertura en sol menor. Estas obras, que ocasionalmente se incluyen en las grabaciones de las sinfonías, ya muestran indicios del estilo emergente de Bruckner.

Acerca de Félix Mendelssohn (1809 Hamburgo – 1847 Leipzig)

El poema sinfónico Las Hébridas que se interpretará, o Fingal’s Cave (La gruta de Fingal) fue compuesto por Mendelssohn en 1830, tras un viaje a Inglaterra. Este viaje resultó de lo más fructífero para la historia de la música, ya que durante el mismo, Mendelssohn se inspiró para escribir su Sinfonía escocesa y la pieza que hoy nos ocupa: Las Hébridas.

El sobrenombre, la Gruta de Fingal, se lo dió Mendelssohn porque fue precisamente visitando esta cueva, donde le vinieron las primeras notas a la cabeza. Esto se lo escribió a su hermana Fanny: “Para lograr que comprendas hasta qué punto me han afectado las Hébridas (islas en la costa de Escocia), te envío lo siguiente, que vino a mi cabeza allí”.

La obertura consta de dos temas principales: las notas iniciales, interpretadas por las violas, los cellos, y los contrabajos, establecen el tema que Mendelssohn dijo escribir en la cueva misma. Este tema lírico y sugerente de la belleza de la cueva está pensado para inspirar sentimientos de soledad. El segundo tema, en cambio, representa el movimiento del mar y de las olas.

Acerca de Sergei Rachmaninov (1873, Imperio Ruso – 1943 Estados Unidos)

El concierto para piano número 2 op.18 (el que se escuchará en el concierto), es posiblemente la obra más conocida del compositor ruso. Un músico a contra corriente, perteneciente a un romanticismo tardío que no quiso adaptarse a los tiempos que vivía. En palabras del propio compositor: “me siento como un fantasma que deambula por un mundo que le resulta extraño, no puedo abandonar el viejo método de escritura, ni puedo adoptar el nuevo. He llevado intensos esfuerzos para sentir las maneras musicales del presente, pero todo ha sido infructuoso”.

Su segundo concierto para piano ha sido utilizado como banda sonora en multitud de películas como September Song, Gran Hotel, Rapsodia, Shine, The Seven Year Itch entre otras. Además, en programas de televisión, videojuegos y hasta el propio Frank Sinatra utilizó en 1945, el tema principal de su tercer movimiento para su canción Full Moon and Empty Arms.

La obra comienza con una serie de acordes in crescendo, no sólo en intensidad sonora sino en el volumen, sumando nuevas notas acorde tras acorde, en una sección que recuerda a su popular preludio para piano. En su brillante intención de lograr un equilibrio sonoro entre el piano y la orquesta, esta última es la encargada de presentar el tema inicial al que responde posteriormente el piano, con un segundo tema mucho más lírico. Un agitado desarrollo, con un tratamiento tímbrico exquisito y continuos diálogos entre el piano y la orquesta, nos conduce a la reexposición y con ella a una enérgica coda final.

Su segundo movimiento comienza con la orquesta allanando el camino al piano que entre sereno con una sucesión de arpegios acompañando a la flauta. Empujado por el agitado ritmo de la orquesta, el piano alcanza un breve clímax, apasionado y vital, que le conduce a una breve cadenza para retomar la calma inicial, que poco a poco se extingue hasta su final.

El tercer movimiento comienza con una breve introducción orquestal, hasta entrar el piano con un agitado primer tema. La excitación inicial se desvanece y el oboe y las violas introducen un tema de gran lirismo, al que responde el piano solista. Esta obra le valió al compositor el premio Glinka, el primero de los cinco premios que recibió en vida.

Acerca de Paula Peluso (pianista)

Nacida en Buenos Aires, inició sus estudios de piano a los cuatro años de edad con su madre, Dora Andreau. La pianista tiene una gran trayectoria, ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfónicas de Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Neuquén, Entre Ríos, Salta, Orquesta de Cámara de Rosario y de La Plata, y Orquesta Sinfónica del Estado de México. En Buenos Aires se ha presentado en el Teatro Colón, Teatro Coliseo, Centro Cultural Kirchner, Teatro Avenida, Teatro Gran Rex, entre otros. Ha actuado en numerosas ciudades de Argentina, como así también en Italia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Uruguay.

Sus interpretaciones han merecido el elogio de la crítica especializada:

● “Dueña de un mecanismo asentado en sólidas bases técnicas en la interpretación del concierto de Grieg, que requiere del intérprete un mecanismo de bravura y suficiente ductilidad en la expresión pianística” (La Nación).

● “En el doble concierto de Mendelssohn, Paula Peluso llamó la atención por la calidad sonora de su toque, con esa expansión propias de los grandes pianistas, su segura articulación y su autocontrol anímico frente al compromiso de actuar junto a un concertista consagrado de la talla de Alberto Lysy” (La Nación).

● “Paula Peluso puso una vez más de manifiesto sus excelentes condiciones de solista con un sonido que se impuso por su calidad, y su perfecto control de medios técnicos y expresivos. Su fraseo fue claro, perfecta articulación y una musicalidad muy efectiva en el expresivo diálogo con la orquesta” (La Nación).

Paula Peluso fue distinguida por la Fundación Konex con el Diploma al Mérito 2019 y por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2003 y 2014, y premiada en importantes certámenes como el Concurso Pianístico Europeo “Cittá di Ostuni”, Italia ; IV Concurso Bienal Juvenil Shell-Festivales Musicales, Categoría Piano; Certámen Musical Rioplatense, Categoría Piano; III Concurso Bienal Juvenil Shell- Festivales Musicales, Categoría Música de Cámara, III Concurso Internacional de Música de Buenos Aires, Categoría Música de Cámara, entre otros. Desarrolla una intensa actividad como pianista de cámara, habiéndose presentado junto a prestigiosos artistas nacionales e internacionales.

Ficha

Viaje romántico

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Dia y hora: viernes 28 de julio, desde las 21.

Lugar: Teatro Independencia.

Programa:

Anton Bruckner: Marcha en Re menor

Félix Mendelssohn: Obertura Las Hébridas, Op.26

Sergei Rachmaninov: Concierto para piano y orquesta Nº 2, Op.18

Director Titular: Pablo Herrero Pondal

Solista invitada: Paula Peluso (piano)

Entrada: $1.000 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

GALERÍA