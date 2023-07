Una comitiva técnica de China visitó Mendoza, interesada en la producción de frutos secos

Representantes de la General Administration of Customs of the People’s Republic of China, organismo encargado de suscribir acuerdos fitosanitarios, visitó Mendoza interesada en la producción de frutos secos local. La comitiva estuvo acompañada por técnicos del Iscamen, ek Senasa y la Asociación de Frutos Secos de Mendoza.

La delegación china recorrió diversos establecimientos modelo en Mendoza, en el marco de una auditoría a nivel nacional que incluyó distintas locaciones con producciones particulares para cada región. En el caso de Mendoza, visitaron parcelas productivas y galpones de procesamiento y empaque de los oasis Norte y Este.

Los técnicos chinos estuvieron muy interesados, además, en los procesos sanitarios que emplea la provincia para el control de plagas, la trazabilidad durante el proceso productivo, el uso racional de agroquímicos y la posibilidad de establecer condiciones fitosanitarias para exportar almendras y nueces, en el caso de Mendoza.

Como antecedente del trabajo con el país asiático, Mendoza ha logrado establecer protocolos fitosanitarios para otras producciones comerciales, como el caso de cerezas. Además, la provincia cuenta con reconocimiento de área libre de mosca del Mediterráneo por parte de China para los departamentos del Valle de Uco y del oasis Sur, lo que permite agilizar los procesos de comercio para determinas producciones comerciales. Asimismo, se ha proyectado una nueva visita con el objeto de evaluar la producción de frutales de carozo.

La visita concluyó el 20 de julio y abarcó un recorrido por otras provincias de la Argentina con el objeto de suscribir acuerdos específicos para las producciones almendras, avellanas, nueces, pecanes y pistachos.