Presentaron la programación del 1º Festival Internacional de Cine de la UBA

El Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) presentó su programación en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

En el marco de las celebraciones por los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, el Festival tiene como objetivo promover el arraigo de los valores del sistema democrático. Organizado por la Universidad de Buenos Aires y la FADU, a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, cuenta con la dirección general de Ricardo Alfonsín, la dirección artística de Marcelo Altmark y la institucional de Paula Quattrocchi.

Esta primera edición se desarrollará entre el 25 y el 30 de julio y las sedes serán la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Pabellón 3 de Ciudad Universitaria), el Cine Cosmos UBA, las Salas 1 y 2 del Centro Cultural San Martín y el Cine Gaumont del INCAA.

Las funciones serán, en todos los casos, con entrada gratuita y se obtendrán con media hora de anticipación a cada proyección de cada sede. Podrán retirarse hasta cuatro localidades por persona.

Durante el festival se exhibirán más de medio centenar de películas con tres secciones competitivas: la Competencia Internacional de Largometrajes, la Competencia Iberoamericana de Cortos y la Competencia de Cortometrajes UBA.

Otras secciones del Festival son las relacionadas con Homenajes, donde se busca destacar la trayectoria de aquellos cineastas que realizaron su obra con un impacto positivo en la sociedad, promoviendo valores democráticos, y la de Focos y Retrospectivas, donde se busca volver a disfrutar aquellas películas que han promovido valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la tolerancia.

Lucrecia Martel, Alex de la Iglesia (de manera virtual), Sergei Loznitsa, Mariano Llinás y Enrique Piñeyro dictarán un seminario sobre Cine y Democracia con el fin de generar un espacio de debate y reflexión sobre el papel del cine en la consolidación de los valores democráticos en la sociedad.

En la ceremonia de apertura del FIC.UBA Martel, Loznitsa, Manuel Antín y De la Iglesia, recibirán el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. La misma se realizará el martes 25 de julio a las 18 en el Aula Magna de la FADU. Este título honorífico es otorgado a personalidades que han realizado importantes contribuciones en sus respectivos campos, reconoce la excelencia, la trayectoria, el impacto y el compromiso social y político. Se trata de la máxima distinción otorgada por esa casa de estudios.

Este es el listado completo de las películas que integran la programación del 1º FIC.UBA.





COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES



Three Women de Maksym Melnyk / Alemania, 2022 (Ópera prima)

El campo en mí de Tamara Mesri / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Mejunje de Javier Pernas / Argentina, 2022

Sobre nadar de Berenice Vigna, Manuela Aguilar / Argentina, 2023 (Ópera prima)

Summer Holiday de Mohammad Nuruzzaman / Bangladesh, 2022 (Ópera prima)

This is National Wake de Mirissa Neff / Estados Unidos, Sudáfrica – 2022 (Ópera prima)

Powai de Kuldip Patel / India, 2022 (Ópera prima)

Invisibili de Federico Di Cicilia / Italia, 2021

La alberca de los Nadies de José Luis Solís Olivares / México, 2022

Translating Ulysses de Aylin Kuryel, Firat Yücel / Países Bajos, Turquía, 2023 (Ópera prima)

Alam de Firas Khoury / Palestina, Francia, Túnez, Arabia Saudita, Qatar – 2022 (Ópera prima)

Mirrors in the Dark de Šimon Holý – República Checa, 2021 (Ópera prima)



COMPETENCIA IBEROAMERICANA DE CORTOS



Jauría de Facundo Aballay / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Recuerdos entre el gas lacrimógeno de Luis Cerna Mazier / Honduras, 2022

Todos los días ser yo de Wen Li Kohei / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Una noche más de Juan Martín Torres / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Carta para Glauber de Gregory Baltz / Brasil, 2022

Toque de Pepe Alarcón / Chile, 2022

Divina ventana de Ángel Jesús Hurtado Palencia / Colombia, 2023

La última película de Andrés Isaza Giraldo / Colombia, Portugal, 2023

Pensándote de Yosman Serrano Lindarte / Colombia, 2021

El niño que retrató monstruos de Víctor Izquierdo, Pablo Sánchez / España, 2023

Lágrimas de dragón de Íñigo Álvarez Aguado, Antonio García Tardón / España, 2021 (Ópera prima)

Nivel Dios de César Tormo García / España, 2022

Dejar morir de Francisco Roblero Avendaño / México, 2023

Mamanchi de Robert Verástegui Noa / Perú, 2021 (Ópera prima)

Monólogos alrededor de mis padres de César Ulloa Cuéllar / Perú, 2022 (Ópera prima)

No hay línea de tiempo de Cecilia Almeida / Uruguay, Argentina, 2022



COMPETENCIA DE CORTOS UBA



5′ de lucidez de Maitena Fontanazza / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Cazadores de monstruos: Algo con garras de Rocío Ailen Elisii / Argentina, 2023

Cuando nos convertimos en río de María Noel Barberis / Argentina, 2022

Detrás de los objetos de Ricardo Fernández Llosa / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Donde terminan las cosas de Andrea Odreman, Homero Luccerini, Lara Irina Olmos Berman / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Encarcelado de Nicolás Galizia, Carlos Andrés Vegas / Argentina, 2022 (Ópera prima)

En el fluir del agua, desaparezco de Leila Ríos, Ignacio Hidalgo, Mariana Urquiza, Luz Ramírez / Argentina, 2022 (Ópera prima)

El repartidor de Felipe Infante / Argentina, 2022

Etérea de Tamia Berenice / Argentina, Inglaterra, 2022

Expediente: Marta de Lucía Trotta / Argentina, 2022 (Ópera prima)

La pantalla que sangra: Breve historia de la censura cinematográfica en Argentina de Sofía Álvarez / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Lo que nunca dije de Sol Monsalvo / Argentina, 2021 (Ópera prima)

Máscaras de Sebastian Levin / Argentina, 2023

Recursos inhumanos de Melissa de Möori Köenig / Argentina, 2022 (Ópera prima)

Sans corpus de Fernando Martín Scarpini Reyes / Argentina, 2022

Solo queda esperar de Sara Lamberti, Bárbara Rodríguez / Argentina, 2021

Techo de cristal de Luciana Pérez Benítez / Argentina, 2023 (Ópera prima)

Volví Vivo de Rocío Rodríguez Rojas / Argentina, 2023 (Ópera prima)

INVITADOS ESPECIALES / DOCTORADO HONORIS CAUSA

– Manuel Antin

La cifra impar de Manuel Antin / Argentina, 1962

Circe de Manuel Antin / Argentina, 1964

Intimidad de los parques de Manuel Antin / Argentina, 1965

Cortázar & Antin: Cartas iluminadas de Cinthia Rajschmir / Argentina, 2018

– Álex de la Iglesia

El día de la bestia de Álex de la Iglesia / España, 1995

Muertos de risa de Álex de la Iglesia / España, 1999

La comunidad de Álex de la Iglesia / España, 2000

– Sergei Loznitsa

Maidan de Sergei Loznitsa / Países Bajos, Ucrania, 2014

State Funeral de Sergei Loznitsa / Países Bajos, Lituania, 2019

Babi Yar. Context de Sergei Loznitsa / Países Bajos, Ucrania, 2021

The Natural History of Destruction de Sergei Loznitsa / Alemania, Lituania, Países Bajos, 2022 (Función de Apertura)

– Lucrecia Martel

Rey Muerto de Lucrecia Martel / Argentina, 1995

La ciénaga de Lucrecia Martel / Argentina, España, 2000

La niña santa de Lucrecia Martel / Argentina, España, 2004

La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel / Argentina, 2008

Nueva Argirópolis de Lucrecia Martel / Argentina, 2010

Zama de Lucrecia Martel / Argentina, Brasil, España, Francia, México, Estados Unidos, Holanda, Portugal, 2017

Terminal Norte de Lucrecia Martel / Argentina, 2021

Camarera de piso de Lucrecia Martel / Argentina, México, 2022

HOMENAJE / 35 AÑOS DE LA MUJER Y EL CINE

Ofrenda de Sabrina Farji, Carina Sama, Franca González, Ana García Blaya, Vivián Imar, Teresa Constantini, Aymará Rovera, Ana Piterbarg, Liliana Romero, Lorena Jozami, Alejandra Marino, Anahí Berneri, Paula De Luque, Ana Fraile, Jimena Monteoliva, Mara Pescio, Alejandra Martin, Valentina Llorens, Paloma Coscia de Luque, Constanza Novick, Julia Zárate, Vanina Spataro, Lau Castro, Paola Rizzi, María Victoria Menis, Susana Nieri, Tamae Garateguy, Inés De Olivera César, Cecilia Atán, Agustina Pérez Rial, Sandra Gugliotta, Julia Solomonoff, Vanessa Ragone, Albertina Carri, Lorena Muñoz, Lucía Vassallo, Carmen Guarini, María Laura Cali, Monica Lairana, María Álvarez, Victoria Carreras, Amparo Aguilar, Victoria Chaya Miranda / Argentina, 2023

FOCO MARÍA ELENA WOOD

La Hija del General de María Elena Wood / Chile, 2006

Locas Mujeres de María Elena Wood / Chile, 2011

FOCO UNIVERSIDAD DE SAN PABLO

Lé com cré de Cassandra Reis / Brasil, 2018

Como respirar fora d’água de Victoria Negreiros, Júlia Fávero / Brasil, 2021

Olhares trêmulos de Leno Taborda / Brasil, 2023

Retratos para você de Pedro Nishi / China, Brasil, 2017

CICLO CINE EN DEMOCRACIA

Historias extraordinarias de Mariano Llinás / Argentina, 2008

El secreto de sus ojos de Juan José Campanella / Argentina, España, 2009

Esto no es un golpe de Sergio Wolf / Argentina, 2018

La ciénaga de Lucrecia Martel / Argentina, España, 2000

La historia oficial de Luis Puenzo / Argentina, 1985

La noche de los lápices de Héctor Olivera / Argentina, 1986

Los rubios de Albertina Carri / Argentina, 2003

Pizza, Birra, Faso de Israel Adrián Caetano, Bruno Stagnaro / Argentina, 1998

Relatos salvajes de Damián Szifron / Argentina, España, 2014

Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain / Argentina, 1992

Un muro de silencio de Lita Stantic / Argentina, 1993

PROYECCIONES ESPECIALES

La uruguaya de Ana García Blaya / Argentina, 2022

Simone, la mujer del siglo de Olivier Dahan / Francia, 2022 (Función de clausura)