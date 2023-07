Por la demora en la negociación con el FMI, el oficialismo estira la fecha para el acto lanzamiento formal de la campaña

El doble rol de Sergio Massa de ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria empieza a cruzarse en un contexto electoral que no deja de mirar la negociación con el Fondo Monetario Internacional en Washington, ciudad donde esta semana llegó una comitiva del ministerio de Economía para cerrar “la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo”; lo que se traduce como una de las prioridades por estas horas al punto que el propio Massa podría sumarse a cerrar las conversaciones. La situación impacta también en la campaña y en el cronograma inmediato de Unión por la Patria.

Es que desde fines de la semana pasada se especulaba con un acto a modo de lanzamiento formal de la fórmula presidencial, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Una versión que incluso fue filtrada periodísticamente con fecha al 20 de julio en la ciudad de La Plata, pero que a este jueves todavía no hay señales concretas. “Algo se va a hacer, pero todavía no hay nada formal”, contestaron desde el comando de UP. Lo que se pergeñaba como un acto meramente político se fue enfriando. Sucederá, pero más cerca de la elección.

Sin embargo, Massa y las principales figuras del oficialismo aceleraron la campaña por el conurbano bonaerense desde el fin de semana hasta este martes, siempre escoltados por los intendentes peronistas. Ya el miércoles empezó a regir -por el calendario electoral- la prohibición de los actos de gobierno: no se pueden hacer inauguraciones ni demás acciones públicas de gestión que tiendan a la captación del voto.

Massa de campaña en el distrito de Quilmes junto a Axel Kicillof, Eduardo de Pedro, Fernanda Raverta, Cecilia Moreau y Mayra Mendoza Massa de campaña en el distrito de Quilmes junto a Axel Kicillof, Eduardo de Pedro, Fernanda Raverta, Cecilia Moreau y Mayra Mendoza

Al momento de ser ungido como candidato, Massa había detallado que seguiría siendo ministro y que a partir de las seis de la tarde se calzaría el traje de candidato. Sin embargo, terminó mezclando ambos roles más allá de los horarios. El martes, por ejemplo, recorrió durante casi todo el día el conurbano bonaerense con una actividad en Merlo y dos en Quilmes junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof; en el medio se reunió con empresarios del sector industrial, al que les anunció medidas tributarias. El miércoles mantuvo -junto a su compañero de fórmula, el Jefe de Gabinete Agustín Rossi– el encuentro con la cúpula de la CGT y también juntó a su Gabinete económico al que le pidió tener listo un paquete de medidas. Esos anuncios, como ocurre con este tramo de la campaña, están supeditados a la negociación con el FMI.

Como contó Infobae, A la delegación original que inició las conversaciones el martes y que integraban el viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, junto al director de esa entidad Jorge Carrera; se le sumaron este miércoles el jefe de asesores Leonardo Madcur, que suele oficiar de interlocutor con el equipo técnico del organismo, y el secretario de Hacienda Raúl Rigo.

Massa junto a parte de su equipo económico Massa junto a parte de su equipo económico

Hasta el momento, el contenido del eventual acuerdo que incluye desembolso, calendario de pagos y recalibración de metas, sigue siendo confidencial. Sin embargo, este miércoles el Fondo publicó un reporte del External Sector Report (ESR), denominado “External Rebalancing in Turbulent Times”. Allí analiza la cuenta corriente de sus países y al momento de referirse a Argentina sostiene que se debe unificar el tipo de cambio, consolidar las cuentas fiscales, adoptar una política monetaria restrictiva y eliminar en forma gradual los controles de capitales para fortalecer sus reservas y sus cuentas externas.

“Primero pretendemos que las decisiones que tomemos tengan que ver con la realidad Argentina. No resignar el rol del Estado. Lo segundo es consolidar un programa que nos permita fortalecer reservas, Buscamos, tanto el management del Fondo como nosotros, tener en las próximas 72 horas o 96 horas un staff level agreement, que es el mecanismo por el cual se pone en marcha la nueva etapa de relacionamiento entre la Argentina y el Fondo. Vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y acuerdo con el Fondo, pero lo vamos a hacer defendiendo el interés de la Argentina”, dtalló Massa el martes por la noche en declaraciones a C5N sobre la negociación en curso. También planteó que el impacto de la sequía se sigue padeciendo en lo que respecta al ingreso de divisas.

Pese al complejo escenario, en el tramo político, Massa cuenta con el respaldo de todo el arco peronista. Se lo dejó en claro la vicepresidenta Cristina Kirchner en reiteradas oportunidades. “Te tenía que agradecer por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro… la verdad te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. Siempre es bueno. Hay que entender a la función pública que es 24 x 24. Toda la libido, todo cuando uno tiene la responsabilidad del Estado, debe estar colocada en eso. Me parece que esto es clave. No quiere decir que te salgan bien las cosas por más que le pongas todo el empeño pero, si no le ponés empeño seguro que no te salen”, le dijo por ejemplo durante la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

