Nahuel Rojas y su gran logro con la Selección Argentina en el Mundial de Vóley Sub-21

El jugador mendocino, que obtuvo el cuarto lugar con el seleccionado, viajó a China para disputar los Juegos Mundiales Universitarios.

El deportista Nahuel Rojas, de 19 años y oriundo de Las Heras, obtuvo recientemente con el seleccionado argentino, el cuarto lugar en el Mundial de Vóley Sub-21 en Bahréin (Medio Oriente). Luego de un breve descanso en su provincia natal, viajó este fin de semana a China para disputar lo Juegos Mundiales Universitarios.

El lasherino explicó: “En cuanto al Mundial, la verdad que fue una experiencia muy buena. Por suerte pudimos hacer un gran papel metiéndonos en semifinales. Individualmente, no pude demostrar lo mejor, pero me quedo conforme en que cuando el equipo más me necesitó, pude estar y rendir, como fue en el partido contra Bélgica”.

Consideró además: “En general, muy conforme y feliz, con el equipo y el cuerpo técnico. Lo tomamos como un logro, más allá de que, obviamente, nos hubiera encantado subirnos al podio. Lo vivimos como un muy buena experiencia, ya que en estos mundiales juveniles Sub-21, fuimos la sexta selección en la historia en haberse metido en semifinales”.

Más adelante indicó: “Las dos zonas que nos habían tocado eran muy difíciles, la primera, muy dura. Muchos pensaban que no íbamos a pasar la fase de grupos y la segunda todavía era más difícil. Por suerte pudimos pasar las dos y estamos muy conformes”.

Al hacer un balance del campeonato, Rojas mencionó: “El primer partido en la primera zona fue contra Estados Unidos y ganamos 3-0. El segundo, frente a República Checa, donde vencimos 3-1, y contra Bélgica, 3-2, quedando primeros. En la segunda, comenzamos perdiendo 0-3 ante Italia, luego le volvimos a ganar 3-2 a Bélgica y por último 3-0 a Brasil, en un partido que fue muy importante y especial, porque era ante la selección con la que habíamos perdido en el Sudamericano y, obviamente, era nuestro clásico sudamericano y haberles ganado en cuartos realmente fue hermoso y muy bueno para nosotros”.

“En semifinales perdimos 3-1 frente a Irán -agregó- y, por el tercer puesto, caímos contra Bulgaria 0-3. Más allá de que nos hubiera gustado hace podio, el balance fue muy bueno y estamos muy conformes”

Con la Selección Universitaria, el lasherino viajó este fin de semana a China a los Juegos Mundiales Universitarios que se disputarán en Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, del 28 de julio al 8 de agosto.