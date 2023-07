Larreta y Cornejo coincidieron en la necesidad de unificar el tipo de cambio y potenciar las economías regionales

Fue durante la conferencia de prensa brindada esta tarde, de la que participaron también el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el jefe comunal de Godoy Cruz y presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar; la senadora nacional Mariana Juri, y los candidatos a diputados nacionales Lisandro Nieri y Víctor Ibañez. En ese marco, Rodríguez Larreta anunció retención cero para la industria vitivinícola.

Alfredo Cornejo y Horacio Rodríguez Larreta encabezaron esta tarde una conferencia de prensa en la que el candidato a la gobernación recordó que el Frente Cambia Mendoza tiene una lista de unidad que lleva tanto al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a Patricia Bullrich como precandidatos a la presidencia. “Recibimos gustosos a los dos candidatos a presidente y Cambia Mendoza ha liberado a cada uno de sus dirigentes para apoyar al candidato o la candidata a presidente de su preferencia”, afirmó.

Por su parte, Rodríguez Larreta sostuvo que “yo me siento muy apoyado cada vez que vengo a Mendoza” y afirmó que trabajará junto a Alfredo Cornejo “cuando él sea gobernador y si los argentinos me eligen como presidente”.

”Esta provincia tiene un enorme potencial”, dijo el precandidato a la presidencia de la Nación al iniciar la conferencia de prensa, oportunidad en la que reiteró el anuncio respecto a “nuestro plan para potenciar el campo y las industrias alimenticias”, que consiste en “retención cero para toda la industria del vino en la Argentina, así como hay otros 210 productos de las economías regionales, pero retención cero para el vino. Sabemos que con eso no es que se solucionen todos los problemas, pero es un paso”.

Expresó además la necesidad de un plan de desarrollo “para que la Argentina vuelva a crecer, a producir, sobre todo a exportar”, y en ese sentido, “nuestro plan apunta a duplicar las exportaciones argentinas entre 6 y 8 años. Hoy hay mercados en el mundo que necesitan nuestros productos alimenticios, energéticos, mineros. El plan de desarrollo supone dar un impulso fuerte a estas industrias, sectores que vemos que tienen un potencial de recuperación, crecimiento del trabajo y de la exportación”.

Aseguró que para lograr esa meta, se requiere primero de una “economía ordenada”, porque “con estos niveles de inflación nada funciona” y que en primer lugar, hay que “dejar de gastar más que lo que tenemos”; “déficit cero el primer año” y “emisión cero”. Asimismo, “una Ley que le dé verdadera independencia al Banco Central. El gobierno nacional no puede tocarle más la puerta al Banco Central a pedirle plata para gastar de más”. De la misma manera, expresó que se trata de medidas para la estabilidad monetaria, pero que además se necesita de otras, para la estabilidad cambiaria. “Si nosotros duplicamos las exportaciones argentinas en 6, 7, 8 años, se acaban todos los problemas de tipo de cambio por un siglo. Y eso hoy es factible rápido”. “Vamos a tender a la unificación del tipo de cambio y sacar el cepo”, subrayó, aclarando al respecto que no será de un día para el otro.

En relación a los índices de inflación que se dieron a conocer hoy, el jefe del Gobierno porteño indicó que “muestra la vergüenza de este gobierno que estén festejando 6% de inflación. Es una muestra más del fracaso de este gobierno”.

Por otra parte, dijo que ”la Argentina necesita construir una mayoría que apoye un cambio profundo”, y así recuperar “la Argentina del trabajo”. En esa línea, enumeró una serie de propuestas a implementar en caso de llegar a la presidencia. “Está el proyecto de la Ruta 7 para transformarla en autovía. Todo lo que hace a la logística para provincias más alejadas de los puertos, como Mendoza, abarata costos, eso hace más competitiva la producción”, como también “agilizar y mejorar todo el corredor bioceánico con el Paso Cristo Redentor”.

En cuanto a los planes sociales, manifestó que “con 45% de pobreza en la Argentina, nadie seriamente te puede decir que los 15 millones de personas que reciben apoyo del Estado lo van a dejar de recibir”, pero que hay que cambiar la lógica: terminar con los intermediarios, permitirles el acceso a un trabajo formal, y respetar las condiciones. “Si el plan dice que los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela”, no como sucede hoy que “con un certificado de alumno regular que vos presentás en marzo ya está, ya está cubierto. Después si el chico va a la escuela o no, no le importa a nadie”.

Finalmente, reiteró que “para ganarle a kirchnerismo y bajar la inflación y recuperar el salario real, que hoy es una lágrima, o recuperar las jubilaciones que hoy son en algunos niveles indignas, tenemos que estar juntos”. Subrayó que la oposición se ha mantenido unida y que “gracias a esa unidad es que este gobierno no se llevó puesta a la justicia”, y específicamente sobre Juntos por el Cambio, aseguró: “No hay ninguna posibilidad que después del 13 de agosto no estemos trabajando todos juntos”.

Al ser consultado sobre el resultado electoral del peronismo en las PASO provinciales, Cornejo indicó que “tengo una conjetura”, y es que “el Gobierno Nacional tiene una mala performance económica, alta inflación y el peronismo provincial siempre apostó a colgarse de ese proyecto nacional. En las provincias donde no tienen el gobierno provincial, nadie sostiene su posición política”.

En esa línea, expresó que “sin duda alguna, el peronismo y el kirchnerismo está vivo en la Argentina y no hay que menospreciar su posición. Hoy llevan al ministro de Economía de candidato a presidente, nada más y nada menos. En general, en un país, cuando se lleva de candidato a presidente al ministro de Economía, que ha pasado en algunos países, ha sido porque son muy exitosos en la economía, no cuando hay 120% de inflación anual. Así que el sólo hecho de que lo lleven y que estén competitivos, es para que no escatimemos esfuerzos los que estamos en la oposición a nivel nacional, para mantener esta unidad de Juntos por el Cambio”.