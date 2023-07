La negociación con el FMI condiciona electoralmente al oficialismo hasta que haya un acuerdo

El acuerdo -en el Palacio de Hacienda argumentan que la discusión avanza, aunque no exenta de tensiones y rispideces- tendrá una traducción inevitable e instantánea en la campaña y demandará de parte de los equipos políticos de UP una narrativa que le permita a los candidatos presentarlo como un requisito para dotar a la economía de una estabilidad necesaria aunque no suficiente para atravesar sin sobresaltos todo el proceso electoral, que empezó hace meses y terminará recién en noviembre, en un balotaje casi irremediable.Sergio Massa. La negociación con el FMI condiciona la marcha de la campaña del oficialismo