Elecciones en Chubut: el candidato de Juntos por el Cambio venció al oficialismo y puso fin a 20 años de dominio del PJ

Con las urnas ya cerradas y una participación electoral cercana al 65% del padrón, los chubutenses eligieron a su futuro gobernador. Ignacio “Nacho” Torres, el candidato de unidad de Juntos por el Cambio (JxC), obtuvo el 35,71% de los votos, contra Luque, aspirante del oficialismo aglutinado en el Frente Arriba Chubut, quien logró el 34,11%. El voto en blanco registró un 10%.

Cuando faltaba escrutar más del 10% de las mesas, ambos candidatos se expresaron como ganadores. “Esperaremos los datos oficiales, pero estamos ganando por 800 votos”, afirmó Luque. Más tarde, el peronismo local anunció que pedirá un recuento en Legislatura porque impugnaron las mesas finales , a pesar de que todavía quedaban mesas para contabilizar en el escrutinio provisorio. En JxC rechazaron esa alternativa a la que vincularon “a la derrota que sufrieron”.

Menos de dos puntos de diferencia fueron suficientes para lograr una imagen de unidad entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que selló una victoria emblema en territorio massista y vigorizó a JxC.

Elecciones en Chubut. Ignacio Torres es el nuevo gobernador electo y anuncia su victoria junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Santiago Filipuzzi

“Vamos a trabajar para los que nos votaron y para los que no. Vamos a restituir el sistema educativo, que es la principal herramienta para salir adelante. Ellos se desconocen entre ellos, yo les aseguro que esta foto muestra la madurez que tiene este espacio cuando hay que dar peleas bisagras. Cambiamos Chubut y vamos a cambiar a nivel nacional”, dijo Torres, victorioso, frente a un público militante que lo aclamaba.

Mariano Arcioni, el actual gobernador, es muy cercano al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa. Su imagen ha ido deteriorándose después de asumir en reemplazo de Mario Das Neves, fallecido en 2017, por las sucesivas crisis económicas y sociales que transitó durante su mandato. Tanto Luque como Torres reordenaron sus armados políticos en función del contexto provincial. Mientras que el intendente de Comodoro Rivadavia pretendió distanciarse de la gestión provincial, Torres ocupó los espacios que el peronismo cedió.

“Nosotros no nos desconocemos como ellos”, chicaneó Torres a su contrincante frente a un público que festejó la diferencia que presentaba para la medianoche. “Borom bom bom, es Nacho Torres, gobernador”, cantaban los militantes que lo esperaban en el espacio dispuesto para que el mandatario provincial electo dijera unas palabras sobre el ajustado triunfo. Eran las 23.30 y las mesas escrutadas promediaba el 77%.

“¡Vamos Nacho!”, se escuchaba gritar en el búnker a medida que los datos aparecían en la página oficial de la justicia electoral chubutense. En ese mismo momento, Torres mantenía reuniones por separado con Bullrich y Larreta. “Se va a dar espontáneamente”, deslizaban desde el entorno del jefe de Gobierno sobre la incógnita de una foto de unidad.

Las ciudades clave

Los primeros resultados no llegaron hasta pasadas las 21. Si bien corría un rumor para las 20.30 de que Torres presentaba una amplia diferencia a su favor, faltaban los números correspondientes a Comodoro Rivadavia, la ciudad de mayor volumen electoral, que representa alrededor de un 30% del padrón. “Cautela”, indicaban desde el equipo de Luque.

A medida que el conteo avanzaba, los números ubicaban a Rawson, Trelew y la cordillerana Esquel como favorables a la oposición. En Comodoro Rivadavia, si bien Luque salió más fuerte, con 13 puntos de diferencia con Torres, se destacó la buena elección de Ana Clara Romero, la candidata a intendenta de JxC, por la que muchos electores cortaron la boleta. A pesar de estar debajo de su competidor, Othar Macharashvili, la distancia entre ellos resultó menor a la de su par provincial, de solo cinco puntos. En Comodoro Rivadavia fue clave la alianza con Jorge “Loma” Ávila, el líder del sindicato de petroleros privados de Chubut, hoy es parte del armado de JxC y encabeza la lista de diputados nacionales.

A la inversa, en Puerto Madryn, los resultados indicaban un corte de boleta a favor de Torres, que perdía con Luque por 4 puntos, mientras que su candidato a intendente, Daniel Laudonio, estaba detrás de Gustavo Sastre, el actual mandatario municipal que busca su reelección, por 9 puntos.

En Trelew, su principal bastión electoral, Torres arrasó. Duplicó los votos que sacó Luque y su victoria fue contundente. No obstante, este resultado no sorprendió dado que tenía el antecedente de haber ganado en abril las elecciones de Trelew de la mano de su postulante, Gerardo Merino, un veterinario sin experiencia previa en la función pública.

Una de las sorpresas fue el candidato de Javier Milei, César Treffinger, que obtuvo 14,6% a nivel provincial y salió segundo en la ciudad de Rawson, con 20,7% de los votos. En tercer lugar quedó el candidato oficialista, con 18,94%. El voto en blanco, una tendencia que se ha manifestado a lo largo de las elecciones que se celebraron desde el comienzo del año, tuvo un impacto en el 10% del electorado.

Los comicios

Con una temperatura de 10 grados y vientos moderados, la ciudad de Trelew amaneció el domingo sin complicaciones para decidir por su futuro gobernador. En una elección con fuerte carga simbólica por ser la última a nivel provincial antes de las PASO, más de 474.000 electores a lo largo de todo el territorio chubutense definieron la continuidad, o no, de una década de gobiernos peronistas.

Desde el armado de Torres se muestran optimistas, aunque hablan de una diferencia “muy finita” Santiago Filipuzzi

Torres, llegó pasadas las 9.20 a votar en la Escuela N°5 de Trelew. Lo hizo acompañado por su pareja y por su abuelo, de 95 años, que sufragaron en el mismo colegio.

Luego de colocar el sobre en la urna, el postulante de 35 años contó a los medios que acudir a la sede electoral con su abuelo es su única cábala. “El abuelo, siempre firme. Le dijimos que se quedara y dijo que no, desde las 7 estaba despierto”, sostuvo.

El desarrollo de los comicios se dio con normalidad; un hombre sale de votar en la Escuela Benito Owen de Gaiman, la ciudad referente de la comunidad galesa en Chubut Santiago Filipuzzi

Distendido, también reveló que en las elecciones pasadas, su abuelo no pudo entrar al aula acompañado por la autoridad de mesa para colaborar con él y tuvieron una sorpresa. “Cuando sale me dice: ‘Nacho, encontré tu boleta. Estabas con barba, la boleta roja’. Terminó votando a [Nicolás] del Caño” , dijo el senador, entre risas. Luego celebró que ahora no se iba a confundir porque lo ayudaron. “Reivindico a los más grandes, para que los más jóvenes entiendan la importancia del voto y de que la elección es bisagra”, reflexionó.

Dudas sobre la participación electoral

Vientos de más de 150 km/h alertaron este sábado sobre la logística y la participación en las urnas de las localidades de Comodoro y Rada Tilly, ubicadas en el sur de Chubut. Sin embargo, desde el Tribunal Electoral Provincial aseguraron que las escuelas estaban en condiciones de recibir a los votantes a la hora pautada. La ruta nacional número 3, cortada por el fuerte temporal en el tramo que une a Comodoro Rivadavia y Trelew, se encontró habilitada desde la 1 de la mañana.

A pesar de ser una elección desdoblada de la nacional, la participación electoral, según informó la Justicia Electoral, fue de 65%. La media histórica en Chubut es del 77%, con pisos de 75% y porcentajes superiores a 80% en los primeros años luego del regreso de la democracia.