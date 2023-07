El FMI pide una restricción del gasto público pero el equipo económico nacional lo considera difícil en época electoral.

Clarín le consultó sobre qué podría ocurrir en la negociación con el FMI. Ades, respondió: ”Pasaron tres meses y Massa no paró de decir que el acuerdo está cerrado, y faltan detalles. Hubo un manoseo informativo con lo del FMI que no fue como Massa dijo. Lo que él contó no es lo que sucedió. El organismo no cedió ni regaló nada y sigue negociando. No quiere ser utilizado en medio de una campaña electoral porque la plata que desembolsa es de los contribuyentes alemanes o japoneses y no se pueden volcar a una elección presidencial en la Argentina.