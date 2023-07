Cuidar de tu boca es cuidar de tu salud

1 de cada 2 personas en España sufre gingivitis. Esta enfermedad bucodental que suele ir acompañada de sangrado o inflamación de las encías es un síntoma de alerta que hay que tomar muy en serio. Porque es una enfermedad que, si se agrava y se convierte en una periodontitis puede afectar a nuestra salud general. quiere decir que, seguramente, la salud general de esa persona está en peligro. Es más: en el mundo, las enfermedades bucodentales afectan ya a 3.5000 millones de personas con una prevalencia del 45% y unas cifras superiores a otras enfermedades como las mentales, cardiovasculares, diabetes o patologías respiratorias crónicas.

Ha llegado, por lo tanto, el momento de reforzar un mensaje indispensable para la salud: la boca no es un sistema aislado dentro del conjunto del cuerpo. De hecho, todo lo contrario. Es una de las principales vías de entrada y salida de distintos microorganismos en el cuerpo que pueden multiplicarse y producir infecciones y diversas enfermedades.

Son varios los estudios que han demostrado la relación más que estrecha entre la periodontitis y diversas enfermedades como las cardiovasculares, las infecciones respiratorias como la neumonía o exacerbaciones infecciosas de la EPOC, la diabetes o hasta los efectos adversos durante el embarazo.

DE LAS ENCÍAS A TODO EL CUERPO

Que sangre la boca, por ejemplo, no es normal. Es decir, hay que cuidar la salud de la boca y dejar de normalizar ciertos signos como estos. Este sagrado, consecuencia de una enfermedad de encías, la gingivitis, puede acabar derivando en una patología más grave. Si la gingivitis no se controla bien y a tiempo, acaba convirtiéndose en periodontitis. O, dicho de otra manera, la persona podría llegar a las piezas dentales. El problema es que, según diversos estudios, un 49% de españoles no sabe bien que es la periodontitis y, por lo tanto, no sabría identificar sus síntomas.

Pero no solo esto. Un paciente con una enfermedad grave de las encías tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares; es decir, de tener un infarto, un accidente cerebrovascular o una enfermedad vascular periférica. Y, en España, hoy estas enfermedades cardiovasculares son las responsables del 29% de las muertes. En el mundo, las patologías del corazón son la primera causa de muerte.

Por otro lado, la diabetes es otra de las grandes enfermedades silenciosas y graves a nivel global. Afectan a más de un 8% de la población. El problema de una mala salud bucal es que, a mayor severidad de enfermedad de las encías, mayor probabilidad de desarrollar diabetes o de sufrir complicaciones graves de la misma.

MÁS QUE UNA BOCA, SALUD

Por todas estas cifras, los expertos recomiendan un enfoque preventivo de las enfermedades bucodentales. Porque ya ha quedado más que demostrado que un déficit de la higiene bucal puede causar muchos problemas de salud general. Y visitar de manera regular el dentista y cuidar en casa la boca con marcas de calidad puede ayudar a evitar la llegada de estas enfermedades, o como mínimo detectarlas cuanto antes. Un recordatorio: la higiene bucal es indispensable sí, pero hay que hacerla correctamente y de manera completa. Para eso, se aconseja, entre otros aspectos, terminarla con el uso de un colutorio de buena composición que podemos comprar en las farmacias o parafarmacias.

Esta relación entre salud y boca es una de las preocupaciones de Dentaid. La firma abandera el concepto de “salud bucal es salud general” concienciando, cada día más, a la población. En este sentido, apoya proyectos como Promosalud, una iniciativa innovadora de SEPA a nivel internacional que promociona la salud bucal y general. Y lo hace priorizando la importancia de una detección precoz del riesgo de padecer enfermedades de nuestro cuerpo desde la consulta dental. Es así como, por ejemplo, dicen se puede combatir el riesgo de padecer diabetes o hipertensión arterial oculta.

“Dar a conocer la relación existente entre las enfermedades de las encías y las enfermedades sistémicas es clave para Dentaid ya que está totalmente alineado con nuestro propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas en todas las etapas de la vida”, explica Julio Gión, Director General de Dentaid España. Considera, además, que el proyecto Promosalud va a permitir concienciar a la población de esta relación, “implicando a las instituciones, y haciendo frente común para mejorar la salud de las personas, mejorando su salud bucal”.

Además, en esta línea preventiva, la marca cuenta con VITIS Encías, una gama especialmente diseñada para prevenir y ayudar a tratar la inflamación y el sangrado de encías por gingivitis o encías delicadas de uso diario. Esta línea de productos está formada por la pasta VITIS Encías, el colutorio VITIS Encías y por un cepillo VITIS específico para encías delicadas. Todas sus fórmulas, además, están desarrolladas en exclusiva en el Dentaid Research Center, centro de referencia a nivel mundial en investigación sobre salud bucal. Es la manera que tiene Dentaid de cumplir su objetivo: asegurar la eficacia de sus fórmulas y cuidar así la salud bucal, y general, de todos sus consumidores.

Fuente:https://www.elmundo.es/uestudio/2023/06/22/64942173fdddff077b8b45d4.html