Cómo el cambio climático está cambiando la forma en la que soñamos

Estos cambios que sufre el planeta afectan a las personas, incluso de formas aparentemente no conscientes. Según un artículo de la revista Time, Martha Crawford, una trabajadora social clínica con licencia, comenzó a tener sueños sobre el cambio climático hace unos 11 o 12 años. Estos sueños, a diferencia de muchos de los que había recordado antes, no eran fragmentados o sin sentido, eran “muy explícitos”. En uno de ellos, estaba leyendo un libro de texto sobre el calentamiento global y luego lo arrojaba detrás de su sofá, pretendiendo que no existía. En otro, estaba sentada en una conferencia impartida por un científico del clima. Pero el profesor comienza a gritarle por no prestar atención, y ella reprueba el curso. Estos sueños la inspiraron a iniciar el Proyecto de Sueños del Clima en 2019, un espacio donde las personas pueden compartir anécdotas de sueños climáticos, en su mayoría de forma anónima.