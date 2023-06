Una nueva polémica con J.K. Rowling, autora de Harry Potter: criticó un glosario LGBTQ+ que elaboró una prestigiosa universidad

La escritora británica J.K. Rowling quedó envuelta en una nueva polémica en relación a la ideología de género: criticó un glosario LGBTQ+ que produjo la Universidad John Hopkins en el que, entre otras definiciones, aludía al significado del término “lesbiana” como “no hombre atraíde por no hombres” con el objetivo de incluir a personas no binarias.

La elusión de la palabra “mujer” y “mujeres” generó una revuelo mediático del que no excenta una de las principales activistas por los derechos de las mujeres, algo especialmente promovido por cierto espectro del movimiento trans.

En el fondo, lo que trataba de hacer el departamento de Diversidad e Inclusión de la John Hopkins con esta definición era incluir a las personas trans que se consideran lesbianas. Pero según la escritora y creadora de Harry Potter, lo que logró es definir a la mujer en base al concepto de hombre.

La autora de Harry Potter fue cancelada en numerosas ocasiones, especialmente por sus argumentos sobre el sexo biológico, que “el colectivo” entiende como un ataque tránsfobo.

“Hombre: no se necesita definición. No hombre (anteriormente conocido como mujer): un ser definible sólo en referencia al varón. Una ausencia, un vacío donde no hay masculinidad», tuiteó la escocesa en un mensaje que supera los diez millones de reproducciones.

Las críticas hacia la universidad con sede en Baltimore, Estados Unidos, se sumaron a las de otras personas en redes sociales, quienes consideraron que el término utilizado excluía efectivamente a las mujeres. Además, se señaló que John Hopkins había actualizado el término sin aplicar el mismo criterio a los “hombres gay”, quienes aparecen denominados simplemente como “hombres”.

Finalmente, la Universidad John Hopkins eliminó el glosario y lo reemplazó con una declaración que abordaba las críticas recibidas y la necesidad de definir de manera más precisa a la comunidad LGBTQ+.

Los responsables de la casa de estudios explicaron que estaban investigando el origen y el contexto de las definiciones del glosario y, mientras recopilaban más información, habían eliminado la página de su sitio web.