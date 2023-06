Sin acuerdo, Massa define qué hacer con los vencimientos ante la intransigencia del FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, definirá en las próximas horas qué posición adoptar con los inminentes vencimientos por U$S 2.700 millones que operan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la intransigencia del organismo en adelantar desembolsos.

Las conversaciones se iniciaron hace más de dos meses cuando las pautas macroeconómicas establecidas en el Acuerdo de Facilidades Extendidas ya estaban incumplidas y pese al continuo diálogo se llegó a este momento sin acuerdo.

Tal el cronograma establecido en marzo de 2022, el martes 21 Argentina debe pagar U$S 926 millones y el miércoles U$S 1.787 millones, montos que estaban calzados con un desembolso de U$S 4.200 millones.

Pero para efectivizar ese giro el FMI debía aprobar las metas al primer trimestre del año que, obviamente, han sido sobrepasadas e impide el visto bueno del directorio.

Una delegación del Palacio de Hacienda estará en Washington desde el lunes para seguir con las conversaciones, de cuyo resultado dependerá que Massa se tomé un vuelo para participar de la rúbrica final. De allí que es muy importante lo que finalmente suceda con el vencimiento de la próxima semana.

En marzo pasado, cuando la discusión para la readecuación de reservas estaba realmente encauzada, el FMI aceptó una postergación de pagos hasta la firma. Pero en este caso la situación luce menos clara.

Las negociaciones se extendieron por mucho tiempo y los puntos en desacuerdo son más amplios y las señales negativas se acumulan.

Al bajarse del avión de su viaje a China Massa había dicho que iría a Washington entre el 12 y el 14 de junio, lo que finalmente no ocurrió. Ayer, con evidente información surgida del seno del Ministerio de Economía, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, insistió en que el FMI “le está poniendo una pistola en la cabeza a la Argentina”. ¿Está frase es la que revela las condiciones que está imponiendo el organismo?

La opción de un “pago simbólico” para mostrar un gesto de buena voluntad en las conversaciones que circuló en las últimas horas fue minimizada por un conocedor de las relaciones con el FMI, quien directamente sostuvo que “no existe nada como ‘simbólico’ en este tipo de negociaciones”.

Los dólares para afrontar los pagos con reservas no están en el Banco Central y eso resta una chance para continuar en la mesa de negociaciones sin caer en un incumplimiento.

De allí que lo que suceda con los vencimientos de la semana próxima darán una mejor idea de cómo realmente están las negociaciones.

La delegación que viaja a Washington está integrada por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, el Asesor en temas de Relaciones internacionales, Marco Lavagna, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

En caso de un curso positivo, el staff del FMI debe girar un memorándum al board encabezado con Kristalina Georgieva recomendando la aprobación. Todo este procedimiento puede demandar como mínimo hasta a tres semanas.

FUERTE VENTA DEL CENTRAL

A contramano de lo que sería lo ideal en esta situación y en la víspera del fin de semana que desemboca en las fechas de los vencimientos, el Banco Central cedió este viernes U$S 184 millones. De esta forma acumula en el mes ventas por U$S 341 millones y las reservas quedaron en U$S 31.848. El dólar agro aportó en la rueda de hoy U$S 15 millones.

Esta dinámica supone que la autoridad monetaria tiene algún guiño del FMI de que finalmente la sangre no llegará al río y existirá algún tipo de salvataje.

El dólar “blue” mantuvo la volatilidad de las últimas ruedas y recuperó $ 5 de los $ 7 que había perdido el jueves para cerrar en $ 492.

La devaluación del dólar oficial fue de 0,15% y quedó en $ 261,30. La brecha con el paralelo quedó en 88%.

En tanto, el MEP subió 1% a $ 479,35 y el Contado con Liquidación bajó 1,3% a $ 487,12. Para sostener esta estabilidad el BCRA continuó con sus intervenciones a través de la venta de bonos.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/sin-acuerdo-massa-define-que-hacer-con-los-vencimientos-ante-la-intransigencia-del-fmi/