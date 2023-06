¿Qué hacer en caso de que una persona esté en crisis?

Haga escucha activa, déjelo hablar. Usted enfrentará la “hora del león”. Trate de dilucidar el origen de la situación de autoeliminación. Hágale saber de la pronta llegada del personal especializado. Permita que se desahogue y exprese lo que siente, sin interrupciones. Si se puede, intente determinar un “cable emocional” que lo conecte a la vida. Visualizar los posibles responsables/detonantes.

Nunca subestime ni minimice la situación suicida. No involucrar a terceros, porque pueden ser ellos el origen de la crisis y contaminarán el evento crítico. No mienta ni dé sermones, y evite hacer concesiones o promesas que no se van a cumplir. No le dé órdenes a el o la causante ni tampoco le discuta. Evite ser imperativo. No fuerce una solución inmediata. Dar opiniones o juicios propios. No “juegue al psicoterapeuta”.