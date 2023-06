Pese a las restricciones, descartan que las provincias no puedan pagar su deuda

Según la consultora 1816, actualmente hay 14 provincias con bonos en dólares en circulación por un total de US$14.000 millones. En tanto, los vencimientos entre junio y diciembre de este año son US$981 millones, incluyendo US$521 millones de intereses y US$460 millones de capital. Sumando capital e intereses son US$361 millones de Córdoba, US$193 millones de la provincia de Buenos Aires y US$427 millones de otras provincias (Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Salta pagan aproximadamente US$60 millones) con los pagos más relevantes en junio, septiembre y diciembre.

“Dado que la norma no afecta a los intereses y se mantiene el acceso al mercado único y libre de cambios por el 40% de los pagos de capital, la medida ahorra apenas US$276 millones en 2023 (el 60% de US$460 millones)”, dijeron.

En cuanto a si las provincias pueden pagar con recursos propios, señalaron que son siete las provincias que explican los US$460 millones de vencimientos, pero el 56% es de Córdoba, que paga US$241 millones de amortizaciones del bono 2025 (US$120 millones el 10 de junio y US$120 millones el 10 de diciembre) y US$19 millones por el bono 2025. En tanto, a marzo de este año, las provincias tenían depósitos en dólares por US$1600 millones. De acuerdo con esto, dijeron que en casi todos los casos –incluyendo Córdoba–, esos depósitos alcanzan para pagar 60% de los vencimientos de capital hasta diciembre de 2023.

Las únicas excepciones serían Entre Ríos y Jujuy, pero les faltarían apenas US$9 millones a cada una. “Haciendo un análisis muy ácido, mostramos que incluso en un escenario extremo en que las provincias no puedan acceder al MULC para pagar capital ni intereses, 5 de las 14 provincias con deuda externa podrían pagar todos los vencimientos 2023 con sus propias divisas. Para las otras 9 el problema no sería mayúsculo si tuvieran que ir al contado con liquidación: en seis de esas provincias las divisas 2023 faltantes representan 1 o 2% del presupuesto anual, en dos casos 3% y en un caso, 5%. Aún en el caso de restricciones crecientes no vemos incumplimientos de provincias en 2023″, señalaron.

Por su parte, Fernando Marull, socio en FMyA, coincidió en que la medida solo buscaría ahorrar unos U$S260 millones y dijo que Córdoba es la provincia más afectada, porque es la única que tiene que pagar montos altos de su bono a 2025 (el 60% de dos amortizaciones por U$S240m son U$S144 millones) y tiene depósitos por U$S147millones. Entre Ríos y Jujuy también estarían afectadas, pero Marull también opinó que, en principio, los distritos podrían honrar sus compromisos.

El jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli, sumó que la medida encuentra a las provincias en una relativa buena posición financiera pensando en sus depósitos en dólares, como para imaginar que pueda darse un problema a gran escala.

“Por lo pronto, no se ve una falta de sustentabilidad de esto. Además, si decidieran refinanciar, también hay demanda por instrumentos hard dollar [papeles en dólares]. Las tasas se comprimieron mucho. Arcor cortó el 3,5 en hard dollar. El viernes tuvo la licitación IRSA que cortó al 5, entonces termina habiendo una demanda interesante por hard dollar, por lo que creo que si acudiesen a una refinanciación, no debería haber demasiados problemas de cara a futuro. Pero la decisión marca un precedente por todo lo que esto significa para las provincias que tienen que refinanciar o bien acudir a sus propios dólares, lo cual encarece fuertemente el costo de la deuda considerando que no podrían acceder a los dólares oficiales”, esgrimió.

Insistió en que sin dudas esto marca un precedente en términos de federalismo, ya que para Nación sí están los dólares oficiales y para las provincias no. Por esta razón tanto Córdoba, como Mendoza dijeron que van a presentar un recurso de amparo.

“La resolución del BCRA es discriminatoria y antifederal, complicando el proceso de pago”, indicó el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez. Agregó que la resolución con la que “impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria de la autonomía”.

La administración de Juan Schiaretti dijo que, para salvaguardar los intereses de los cordobeses, fueron a la Justicia con un recurso de amparo pidiendo que obligue al Banco Central a que les venda los dólares. Más allá de esto dijeron que la provincia no entrará en default porque van a tomar todas las medidas para evitarlo.