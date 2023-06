El Independencia y la Cultura en Junio

La sala cultural mayor de Mendoza tendrá una amplísima grilla que incluirá espectáculos artísticos para los distintos gustos del público. Presentaciones de talentos locales, nacionales e internacionales.

El Teatro Independencia ha programado una gran cartelera cultural, para junio 2023, con propuestas artísticas espléndidas. Se inicia el mes con el espectáculo homenaje a Sandro, en la voz de José Bendelé y el exdirector musical del recordado astro, el pianista Sebastián Giunta. La danza tendrá varios momentos de relevancia, como será, a principios de junio, la celebración por los 50 años del Instituto de Marta Lértora.

En la segunda semana del mes, inaugura su formación la Orquesta Pianoforte, conformada por talentosos músicos locales en formato sinfónico y con un bello programa. El teatro dirá presente con la comedia dramática musical Mamá está más chiquita, una adaptación de la obra referente del teatro musical en Buenos Aires, con la dirección del talentoso artista mendocino Hernán Iguácel y gran elenco local.

La música marcará una gran impronta en la programación, por ejemplo, con la presentación a pedido del público nuevamente, de la potente Sparkling. Un espectáculo que agotó en marzo sus entradas muy pronto, y regresa para quienes no pudieron asistir o desean volver a verla. Además, se contará con visitas internacionales como la de la cantautora colombiana Marta Gómez, quien llega a Mendoza para un concierto con el bajista argentino Andrés Rotmistrovsky. Y completan el mes musical la visita del músico y cantante Adrián Berra, quien presentará su nuevo disco “Respirar bajo el agua”. La grilla continúa con la presentación de la gran Orquesta Filarmónica de Mendoza, con la presencia del solista en trombón Miguel Cedeño y la directora invitada, Natalia Salinas. Casi llegando al fin de mes, el público podrá disfrutar del concierto de Leonardo Pittella, el joven pianista de prestigio internacional, presentado por el Ciclo Estrellas, de la Fundación Pianoforte.

La danza tendrá una impronta mayúscula, no solo con las bodas de oro del Instituto Lértora, sino con la obra de danza teatro Colapso, un grito humano por la naturaleza. También, con el regreso a 10 años de su estreno de la exitosa Cuervo y con el espectáculo Latidos, con dirección de Florencia Fourcade y Marisa Romero. Allí se expresarán la danza clásica, contemporánea, española y un concierto de castañuelas con un encantador guión. Mención especial para la presencia este domingo 4 de junio, del bailarín internacional César Brodermann con una especial master class del lenguaje de movimiento Gaga. También, del Seminario de Danza Compartida, de los hermanos Ezequiel y Facundo Posse, docentes ganadores del Festival para Nuevos Valores Pre Cosquín 2023. La cartelera tendrá además, el espectáculo que reunirá no solo danza, sino también texto y música, se trata de “Año Nuevo del Sur” con su edición XXI años.

Cartelera junio 2023

Jueves 8 de junio

Orquesta Pianoforte. Temporada 1. Concierto Inaugural/20.30/Música

La Orquesta Pianoforte, compuesta por algunos de los músicos más renombrados que residen en Mendoza, presenta su primera temporada inaugural sinfónica. Presentación que tendrá continuidad durante el segundo semestre del año, interpretando a lo largo de todo el ciclo un repertorio versátil y virtuoso que abarca desde música clásica hasta tango, rock y folclore sinfónico. Garantizando el más alto nivel artístico e interpretativo gracias a la sensibilidad, profesionalismo y versatilidad de sus integrantes. Este concierto inaugural estará dirigido por el maestro Miguel Pineda Záccara y con el maestro Igor Lara como concertino.

La Orquesta Pianoforte interpretará un repertorio que incluye las siguientes piezas:

J.S.Bach. Air Suite No. 3 en Re mayor, BWV. 1068.

J.S.Bach. Concierto Brandenburgo No. 3 en Sol mayor, BWV. 1048.

J.S.Bach. Concierto para dos violines en Re menor, BWV. 1043. 2do movimiento.

P.I. Tchaikovsky. Serenata para cuerdas en Do mayor, Op. 48.

Elegía.

Vals.

E. Morricone. Cinema Paradiso

A.Romero. Fuga con Pajarillo

J.C.Cuacci Suite Argentina

Entrada: $2.000 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Viernes 9 de junio

Mamá está más chiquita/21.30/Teatro

Sinopsis: “Clara, ¿te diste cuenta? ¡Mamá está más chiquita!”. ¿Y si Diego tiene razón? ¿Y si Rita se está empequeñeciendo y pronto va a desaparecer? Cuando el diálogo franco es temido, el juego parece ser la forma más viable de enfrentar ciertas verdades. Es la historia de Rita, una mujer que tiene dos hijos: Diego y Clara. Él, sumamente sensible, vive en un universo de fantasía que le ganó lugar a la crudeza del mundo real; ella, una adolescente que, de la mano de su novio Germán, busca liberarse de la sobreprotección de su mamá. Una noticia repentina pone en jaque las pretensiones de control de Rita: se está haciendo más chiquita.

Dramaturgia: Ignacio Olivera

Música y letras: Juan Pablo Schapira

Dirección General: Hernán Iguácel

Dirección vocal: Enrique Lucero

Producción: Ania Josefina Ormeño

Vestuario y escenografía: Santiago Martín

Actores y actrices: Claudia Racconto, Gabriel Vázquez, Valentina Mocoroa, Celeste Rodríguez, Andrés Sosa

Diseño lumínico: María Vílchez

Técnico en sonido: Hernán Iguácel, Santiago Martín

Actores, actrices covers: Camila Acosta, Nahuel Arce y Raquel Delú

Diseño gráfico: Hernán Iguácel.

Fotografía: Pablo Tello

Entrada: $1.500 anticipadas, general $2.000 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Jueves 15 de junio

“Año Nuevo del Sur” Edición XXI Años-Cuyunche- /21.30/ Música, texto y danza

Sinopsis: La celebración del solsticio de invierno como inicio de un nuevo ciclo anual, se realiza desde épocas remotas y hasta la actualidad por los pueblos originarios, Inti Raymi de la cultura Incaica, Wetripantru de la cultura Mapuche entre otras culturas.

El Año Nuevo del Sur marca una renovación en la relación de la Tierra con el Sol. Es el inicio de un nuevo “camino” que realizamos a lo largo del año, representado en la chakana, cruz andina, que marca las divisiones de este ciclo: solsticios, equinoccios, día de los muertos, carnaval, día de la Pachamama y día de la cruz, Por eso el espectáculo, que ya va por su XX edición en Mendoza, es una invitación a vivenciar la comunicación con la naturaleza y armonizarnos con el lugar y el tiempo que nos tocan vivir a través de la experiencia artística multidisciplinariamente.

Equipo de producción: Eugenia Moreno, Sebastián Alcaraz, Raul Rivero, Patán Púrpora, Carlos Canale, Quique Öesch

Actúan: Yazmín González Grupo, Zequech, Sebastián Alcaráz & Ensamble Cruz del Sur, Federico Ortega Oliveros, Claudia Taüer.

Arte visual: Walter Lucero

Diseño Lumínico: Majo Delgado

Dirección artística: Gabriela Psenda

Entrada: $1.000 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Viernes 16 de junio

Sparkling en concierto/22/Música

Siempre sinónimo de excelencia musical, vuelve Sparkling al Independencia, la Big Band integrada por 28 músicos que regalan una experiencia atravesada por el jazz y el swing en su época de oro. Una exquisita combinación de músicos y cantantes, dejando en cada detalle de su show el espíritu y la esencia de la época, con destellos y arreglos de hoy, forjando una identidad propia a fuego.

Entradas: $3.200 Platea baja y palcos bajos, y Platea alta y palcos altos $2800, tertulia y paraíso $2.500 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21h.

Sábado 17 de junio

Marta Gómez con Andrés Rotmistrovsky/21/Música

Es un concierto en formato íntimo, se presenta la reconocida cantautora colombiana Marta Gómez y el bajista argentino Andrés Rotmistrovsky. Juntos, entrelazan sus anhelos y su mutuo amor hacia la música latinoamericana. El repertorio que brindarán, está compuesto en su mayoría por canciones escritas por Marta, con arreglos frescos y sutiles de Andrés. También cuenta con algunos temas que han marcado la vida de ambos músicos, como El día que me quieras, de Gardel y Lepera, Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta, y otras de compositores como Jorge Drexler, Lenine y Piero.

Entradas: Platea baja y Palcos bajos (fila 1 y 2) $6.000, Platea Baja y Palcos Bajos $4.500, Platea Alta y Palcos Altos $3500; Tertulia y Paraíso $3000 entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Domingo 18 de junio

Colapso/21.30/Danza teatro

La creación de la propuesta artística Colapso surgió durante la pandemia, un momento que enseñó a pensar más en el otro y como funcionamos con nuestro entorno, naturaleza y hábitat. Desde el género folclórico y de la mano de la dramaturgia, la premisa se focalizó en exponer, visibilizar y concientizar las problemáticas ambientales por las cuales atraviesa el planeta tierra. Como la contaminación del suelo por desechos tóxicos, las sustancias contaminantes que invaden el agua limpia con basura y petróleo del más codiciado. Los incendios forestales, la tala indiscriminada de los árboles, los basurales a cielo abierto, el calentamiento global, entre otros. Este grito humano por la vida de la naturaleza, se expresa en escena en una bellísima puesta de danza teatro bajo la dirección de Águeda Jimena Mansilla.

Entradas: $1.300 a través de entradaweb.com.ar o en boletería de miércoles a domingo de 18 a 21.

Viernes 23 de junio

Orquesta Filarmónica de Mendoza/21/Música

La OFM brindará un concierto con un programa con obras de David-Beethoven. Solista invitado: Miguel Cedeño. Directora Invitada: Maestra Natalia Salinas.

Entradas: $1.000 a través de entradaweb.com.ar o en boletería de miércoles a domingo de 18 a 21.

Sábado 24 de junio

Adrián Berra/21.30/Música

Adrián Berra presenta su nuevo disco Respirar Bajo el Agua, en esta nueva producción musical, Berra se sumerge en la canción desde una perspectiva diferente a la que nos tiene acostumbrados. Una sonoridad más amplia y moderna dentro de una poesía que bucea en la profundidad de lo cotidiano. Además, interpretará sus clásicos, reversionados junto a su banda.

Mini bio: Adrián Berra, nacido en Buenos Aires en 1985, se ha caracterizado por sus canciones de espíritu lúdico y viajero que se colaron naturalmente en escuelas, espacios de debate, organizaciones y colectivos para ponerle música a proyectos como “La Educación Prohibida” (documental sobre educación libre), y otros.

Entre sus primeras canciones se encuentra Un beso en la nariz, que formó parte de A favor de mi corriente (2006), y que logró una masiva distribución en redes sociales, empujada libremente por el público. Años más tarde, Nito Mestre grabó una versión en su disco Flores de Nashville.

Berra recorrió países como su Argentina y otros como España, Inglaterra, Portugal, Uruguay y Paraguay dando conciertos, participando en encuentros y brindando su “Taller de música para no músicos”. Un emprendimiento que nació inspirado en el pedagogo musical Murray Schafer, quién habla de la importancia de lo lúdico en el arte.

Entradas: Platea y palco bajos, $4.200, Platea y Palcos Altos $3.500 y Tertulia y Paraíso $3500 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21h.

Domingo 25 de junio

El cuervo, a 10 años de su estreno/21/Danza

Sinopsis: La vida es el vuelo fugaz entre lo que somos y debemos ser. Entre lo que queremos y quieren de nosotros. Cuervo Blanco es aquel ser de extraordinaria belleza, remolino de nuestra existencia interior, la lucha permanente entre vivir y amar. Entre amar y morir.

El destino le entrega el enorme desafío de ser diferente. ¿Podrá Cuervo Blanco ganar la batalla contra sus propios instintos? ¿O sucumbirá ante su esencia rapaz? ¿Podemos amar, vivir o morir al modo que dicta nuestro interior, nuestras ganas, nuestros más íntimos deseos o nos ahogamos bajo el peso de los mandatos?

Entradas: Platea Baja y Palcos Bajos: $2.800, Platea Alta y Palcos Altos: $2.500, Tertulia y Paraíso: $2.000 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Jueves 29 de junio

Ciclo Estrellas. Concierto Inaugural – Leonardo Pittella/21/Música

Como parte del inicio del Ciclo Estrellas de recitales y música de cámara, parte de las propuestas de la Fundación Pianoforte -que incluyen la Orquesta Pianoforte, Ciclo Estrellas, Academia Pianoforte, Teatro Pianoforte, etc.-, se presenta el reconocido pianista de prestigio mundial Leonardo Pittella.

Programa:

J.S. Bach. Concierto Italiano en Fa, BWV. 971.

W.A. Mozart. Sonata para piano No. 13, en Si bemol mayor, KV. 333.

S. Rachmaninov. Sonata para piano No. 2, Op. 36.

Entradas: $2.000 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

Viernes 30 de junio

Latidos. Espectáculo de la Escuela de Danza Elina Molina Estrella /21/Danza

Sinopsis: El corazón le da a nuestra estadía la maravillosa sensación de vivir y de ser vivida, de experimentar, de equivocarnos y volvernos a levantar. De impulsarnos a cumplir sueños y ser más que una simple forma de vida. Todo lo que salga del corazón vale siempre el intento, el riesgo y la pena. En cada uno de sus latidos nos está dando una nueva oportunidad que espera ser aprovechada. Es lo que nos permite la maravillosa experiencia de estar vivos.

La escuela de danzas Elina Molina Estrella (1936-2023: 87 años de danza en Mendoza) los invita a disfrutar un espectáculo en el que la danza clásica, contemporánea, española y concierto de castañuelas se expresan con toda su técnica y pasión. Siguiendo la trayectoria desde sus inicios en 1936. Con permanente renovación en su exquisito repertorio. Dirección general: Florencia Fourcade-Marisa Romero

Entradas: $1.200 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.