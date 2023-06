Gerardo Morales aseguró que el Gobierno provocó los incidentes en Jujuy para “tapar” el conflicto en Chaco

Gerardo Morales apuntó contra el Gobierno por los actos de violencia que se desarrollaron en Jujuy y aseguró que la Casa Rosada los “incentiva” para tapar el caso Cecilia Strzyzowski en Chaco, que tiene relación directa con el gobernador Jorge Capitanich. El gobernador y precandidato presidencial expresó que el kirchnerismo pretende frenar la reforma de la constitución provincial porque “pone en debate” cuestiones referidas a la reelección indefinida, los fueros y los indultos.

“ Ellos han fomentado este modelo, de violencia y corrupción ”, dijo Morales en diálogo con LN+ este martes. El mandatario provincial le respondió a Cristina Kirchner, quien había lanzado duras críticas al accionar policial. “No sé qué cosa dice del ADN, pero ella tiene en el ADN la violencia y la corrupción”.

Morales recordó que no es la primera vez que tuvo que lidiar con conflictos en las rutas y fuertes protestas. “Ya lo vivimos cuando nos hicimos cargo en 2015. Nos llevo cuatro meses restablecer el orden, rompieron todo. Es lo que hicieron durante 15 años. El Estado paralelo. Las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones en todo el país en el último año. Manejan fondos públicos sin control, se creen dueños de la vida de las personas”.

Gerardo Morales: “Cristina tiene la corrupción y la violencia en su ADN”; con E. Feinmann y J. Viale

En ese sentido, fustigó contra referentes del oficialismo como el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quienes lo responsabilizaron de lo ocurrido en la provincia. “No dijeron nada de lo que pasó en Chaco. Esto forma parte de la misma matriz de la que tiene que salir la Argentina, de violencia, de planes y cortes de ruta”, replicó Morales.

De la misma forma apuntó contra el Presidente por las visitas a Milagro Sala tiempo atrás y reiteró que ese tipo de gestos dieron una especie de aval para los actos de violencia que tuvieron lugar en los últimos días. “ Hay un vínculo directo del Gobierno y Milagro Sala con todo esto, fomentado desde áreas del gobierno nacional”.

Asimismo, negó que hubiera tenido una comunicación con Alberto Fernández. “¿Cómo voy a hablar con el Presidente? Mandó a un amigo de él y un examigo nuestro, al que le pedí que se deje de intentar un golpe de estado en la provincia”. Y añadió: “Lo único que hizo Alberto fue venir a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala. La victimiza y así avaló a una gran delincuente que le robó a los pobres y mató gente”.

“La Cámpora está movilizando micros”

Por otro lado, aseguró que desde La Cámpora se estaban movilizando colectivos con militantes desde la provincia de Córdoba. “Lo que se vio hoy es lo que no queremos. Nuestra consigna es la lucha por la paz y nuestros enemigos son los violentos”.

“El nivel de violencia va a ir bajando porque no tienen el apoyo jujeño. El 90% del pueblo, así como los argentinos, no quieren la violencia, quieren trabajar, y no estar tirando piedras y quemando. Vamos a asistir a los violentos. Les dieron colectivos y los están trayendo desde Córdoba. Venían 200 militantes de La Cámpora”, argumentó.

A su vez, rechazó las críticas del kirchnerismo sobre la reforma. “La Constitución establece, además de nuevos derechos, la eliminación de los fueros para la política, la prohibición de ley de lemas, de las reelecciones indefinidas, la prohibición de indultos para femicidios. Aborda la inteligencia artificial, establece la paridad de género, la garantía a la manifestación pacífica”.

Sin embargo, resaltó que no retrocederá en el artículo 67, que estipula como delito el corte de caminos públicos. “La Constitución manda a la Legislatura a regular derechos que no son absolutos de la Nacional. No nos da derecho a afectar derechos de otras personas. Por eso el 67 que se ha votado, lo sostengo y se va a entrar en vigencia prohíbe los cortes de ruta, calles, usurpaciones de edificios públicos”.

“No vamos a ceder en los nuevos derechos y en el artículo 67, que prohíbe los delitos como los cortes de ruta no son una modalidad de protestas, esos son delitos. Esto es lo que no quieren el kirchnerismo, La Cámpora y los piqueteros”, sentenció.

