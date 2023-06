Duhalde: “Los que no tienen experiencia no pueden gobernar, no se puede ir a aprender en una crisis”

El ex presidente Eduardo Duhalde. Foto NA/Damián Dopacio

El ex presidente analizó la interna del Frente de Todos y consideró que “lo de candidato único huele a dedo”.

El ex presidente Eduardo Duhalde analizó la interna del Frente de Todos y consideró que “lo de candidato único huele a dedo”, al tiempo que remarcó que “los que no tienen experiencia no pueden gobernar, porque no se puede ir a aprender en una crisis”.