Diputados avanzó en comisiones con un guiño para los deudores de créditos UVA

Una de las principales diferencias se dio sobre la creación de un Fondo Compensador, punto en el que el radical bis -de Evolución- Martín Tetaz y otros legisladores del macrismo se mostraron en contra.

Entre el ramillete de textos consensuados en el dictamen de mayoría se encontraba el del radical Julio Cobos, uno de los impulsores de la discusión. “Se produjo una ruptura de la equidad del contrato producto de la evolución del salario comparado con la inflación, lo que motivó que la gente recurriera a la Justicia y ya hay muchos fallos. Mientras tengamos estas variables macroeconómicas es muy difícil pero no nos quedamos paralizados, porque si no hay crédito, no hay vivienda; y si no hay vivienda, los alquileres cuestan más”, señaló el legislador mendocino.

Cobos también explicó: “La propuesta original que nosotros llevamos es que la fecha de corte fuera agosto del 2019. Lo que se ha consensuado con el oficialismo es ofrecer el primero de enero de este año, que ha sido el año de mayor pico de inflación, pero con la opción de que siempre se va a actualizar por el índice más bajo. No obstante, debo decirle que los reclamos fundamentales están en que sea agosto del 2019 que fue la fecha del primer congelamiento. Esto es lo que considero más justo”. Y agregó: “En los créditos futuros, los desembolsos tienen que ser en UVA, no en pesos, para que le alcance el dinero para hacer la casa”.

Inflación

Tras las cifras de ayer a la tarde del INDEC, el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, aseguró: “El Frente de Todos terminó siendo para muy pocos. Por eso ahora cambian el sello electoral -en referencia al flamante “Unión por la Patria”-, no vaya a ser que la gente cuando entre al cuarto oscuro se acuerde de que prometieron llenar las heladeras”.

Su compañero de bancada, el formoseño Ricardo Buryaile, sostuvo: “Nunca combatieron la inflación. Lejos de atacar a sus causas, profundizaron la emisión monetaria y el aumento del déficit. El 7,8% en el mes de mayo evidencia la incapacidad del Gobierno para resolverla. Es hora de cambiar y transformar la Argentina con un plan productivista”.

Violencia digital

La Cámara baja dejó listo otro dictamen ayer, relacionado con la ley de violencia digital, que entenderá como violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Envases

Un sector del Frente de Todos presentó ayer un proyecto que volverá a traer fuerte debate en el Congreso. Se trata de la ley de “Envases”, que contempla incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente, y propone mecanismos para financiar políticas públicas de gestión de residuos, con inclusión social, para generar hasta 80.00 nuevos puestos de trabajo.

Fuente;https://www.ambito.com/diputados-avanzo-comisiones-un-guino-los-deudores-creditos-uva-n5746382