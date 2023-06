Día del Padre 2023: las ventas cayeron 1,2% anual         

Las ventas por el Día del Padre 2023 descendieron 1,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes. Si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no fueron suficientes para activar la demanda hacia todos los sectores.

lEl valor medio de los productos adquiridos fue levemente mayor a 2022. El ticket promedio ascendió a $15.099, frente a $6.880 el año pasado, lo que implica un aumento real de 2,5%.

El 45% de los encuestados intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, mientras que el 55% restante no lo hizo.

Se esperaba una fecha tranquila en la venta comercial, no solo por la falta de poder adquisitivo sino porque el festejo de este año coincidió con un fin de semana largo de 4 días, donde muchas familias se volcaron al viaje como regalo. El cobro anticipado de aguinaldos en la administración pública y en muchos sectores privados ayudó a dar este impulso.

En la comparación anual, se destacaron subas en Calzado y Marroquinería (+2,6%), Cosmético y Perfumería (+1,7%) y Equipos Periféricos, accesorios y celulares (+0,2%). El resto de los rubros, bajaron.

l Los datos surgen del relevamiento realizado por CAME entre sábado y hoy domingo entre 245 comercios del país.

Expectativas

En cuanto a expectativas de ventas, el 43% de los encuestados señalaron que fueron peores a lo esperado, mientras que para el 11% el consumo fue mejor, en tanto, el 44% lo consideró igual. Solo el 2% de los negocios medidos estimó sus ventas mucho peores a las esperadas.

A pesar del resultado, en lo que hubo más coincidencia, es que en mayor o menor medida, el Día del Padre contribuirá a mejorar las ventas mensuales. Así lo percibió el 66% de los empresarios consultados.

Este año las ventas comenzaron antes de lo habitual. Ocurrió por el aumento de la compra online, que obligó a planificar con antelación el regalo para que llegue a tiempo, por el feriado largo. Es que muchas familias se llevaron el obsequio al viaje, además de aprovechar muchas promociones que estuvieron vigentes solo hasta el jueves 15.

Hubo gente que eligió el día de compra en función de las promociones y se tomó su tiempo para buscar precios. El sábado fue el día más fuerte, y los comercios trataron de abrir hasta el horario más extendido posible.

Resultado sectorial

Calzado y marroquinería

Las ventas subieron 2,6% real frente al Día del Padre 2022, con un ticket promedio de $15.774. Los comercios estuvieron divididos entre los que experimentaron una muy buena fecha y los que tuvieron una mala.

“Hubo movimiento por el Día del Padre, pero en general es más la clientela de esta fecha”, advirtieron desde un comercio de Paraná, en Entre Ríos. Mientras que uno similar de General Alvear, en Mendoza, vivió otro panorama: “Fue muy bueno este año y nos va a ayudar como colchón para los próximos meses”.

Cosméticos y perfumería

Las ventas ascendieron 1,7% real frente a la misma celebración del año pasado, con un gasto cercano a los $10.282. Los negocios consultados acusaron problemas de stock y de precios para productos importados.

“Se vendió muy bien, pero las fragancias aumentaron mucho y los proveedores entregaron pocos productos importados. No consiguen, nos dicen” (Comercio de Lomas de Zamora en Provincia de Buenos Aires)

“La fecha no fue relevante, la gente prefirió viajar” (Perfumería de La Rioja)

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video Equipos, periféricos, accesorios y celulares

Las ventas declinaron un 8,3% real, siempre en forma interanual, con un ticket promedio de $23.420. La mayor parte de lo que se vendió fue con tarjetas y en cuotas. Desde los comercios comentaron que las promociones hicieron posible la fecha, aunque no llegó a lo que se aspiraba.

“Las ventas estuvieron por debajo de lo esperado, quedamos sobre-stockeados”, se lamentaron desde un comercio de la ciudad de Córdoba.

“Tuvimos problemas de stock en productos importados como afeitadoras, cortadoras de pelo y demás. Nos faltó diversidad de productos” (Ciudad de Santa Fe).

Equipos, periféricos, accesorios y celulares

Las ventas crecieron 0,2% real, contra la misma fecha del 2022, con un costo promedio de $12.600. Los comercios se lamentaron por la falta de mercadería y las subas de precios, que alejó compradores.

“No hubo mucha diferencia con las ventas del resto del mes” (Comercio de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires)

“Si bien el Día del Padre contribuyó en las ventas, como cayó sobre un fin de semana largo de cuatro días, no estamos vendiendo como esperábamos” (Comercio de CABA).

Indumentaria

Las ventas se achicaron 1,1% real e interanual, con un ticket promedio de $13.000. La mayor parte de lo que se vendió fue con tarjetas y en cuotas, incluso cuando hubo recargo de interés. En las tiendas lamentaron que muchas promociones bancarias estuvieron solo en la semana y caducaron desde el viernes.

“Nos salvó el aguinaldo, que se cobró antes” (Comercio de la ciudad de Formosa).

“No tuvimos problemas de stock pero las ventas fueron como cualquier fin de semana del mes” (ciudad de Rosario, en Santa Fe)

Librerías

Las ventas se retrajeron 7,4% real, en relación al Día del Padre 2022, con un ticket que se ubicó en $5.822. Fue el rubro más elegido para quienes buscaron quedar bien con poco dinero. Lo mismo sucedió con quienes se volcaron al ramo de bebidas o alimentos.

“La gente tiene poco poder adquisitivo, esperamos que haya ventas que quedaron pendientes en la próxima semana” (Comercio de la ciudad de Cipolletti en Río Negro).

“Podría haber sido excelente pera a mucha gente no le está alcanzando la plata y no compró regalo” (Ciudad de Santiago del Estero).