Cristina acusó a Fernández de generar “conflictividad” con la interna oficialista

Un día después de la presentación de “Unión por la Patria”, el frente con el que el oficialismo competirá en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en reemplazo del Frente de Todos, Cristina Kirchner reapareció esta tarde en Santa Cruz. Junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la vicepresidenta encabezó un evento por la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos. “Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad” , fustigó contra Alberto Fernández -en varias oportunidades- aunque sin nombrarlo.

Apenas veinte días después de su última aparición pública, Cristina Kirchner no hizo definiciones respecto a las candidaturas, a pesar de la persistente expectativa. “Es importante que se tenga en claro la necesidad que hay que plantear a la sociedad… Lo mío no es ser simpática ni diplomática, siempre me criticaron no querer hacer amigos, pero cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial…”, protestó.

19.33 Tras los duras definiciones, un llamado por los jóvenes

“Es hora que en nombre del derecho que tienen los jóvenes a vivir un mundo mejor que reflexionemos, que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el tema del terrible endeudamiento con el FMI”, evaluó Cristina Kirchner, luego de abogar previamente por un modelo económico “que acabe con la economía bimonetaria”.

Y cerró: “Es el principal problema que tiene hoy la República Argentina”.

19.23 Críticas al Presidente por el pedido de elecciones PASO (y su candidata)

Cristina Kirchner señaló -sin nombrarlo- a Alberto Fernández por su reforzado pedido de ir a las elecciones PASO con más de un candidato dentro del frente oficialista. “Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad de gobernar y que haya la menor conflictividad”, consideró, y fustigó: “Jamás se me hubiese ocurrido ir a una provincia o llamar a una senadora [Victoria Tolosa Paz] para que se candidata , por eso creo necesario recuperar el concepto de representación política”.

19.14 “¿Quién cree que vamos a pagar solo con commodities?”

La vicepresidenta aludió a la problemática de falta de dólares en la Argentina. “Es hora de llamar a las cosas por su nombre, de hacer las cosas que se tengan que hacer”, protestó. “La situación es compleja, es difícil y exige seriedad de todos los actores, oficialistas y opositores”, siguió.

“Es necesario volver a ejercer ese amor por la patria, y si no les gusta la palabra patria, el hogar y la familia”, dijo.

“[Axel] Kicillof lo advirtió y hoy estamos ahí, en el FMI, con una terrible deuda. Además, hay sobretasa de interés por la magnitud del préstamo acordado”, señaló Cristina Kirchner, y apuntó: “El país es uno solo, pero el FMI también es uno solo, porque no van a decir que [Kristalina] Gorgieva no tiene nada que ver con [Christine] Lagarde. Es una responsabilidad compartida, que siempre tienen que pagar los más vulnerables”.

19.08 Cristina cuestionó a Alberto Fernández y Daniel Scioli

Hacia al final de su discurso, Cristina Kirchner señaló a los miembros de su propio espacio. “Lo mío no es ser simpática ni diplomática”, indicó, y continuó: “ Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intenta de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”.

Cristina Kirchner junto a Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis durante la inauguración de un hospital en Río Gallegos Horacio Cordoba – LA NACION

Así, sin nombrarlos, la vicepresidenta cuestionó a Alberto Fernández y Daniel Scioli, un día después del cierre de la alianza oficialista; es su primera aparición con el nombre de la nueva alianza electoral, Unión por la Patria

19.01 La recomendación de una serie, un paralelismo al 2001

Tras plantear que “la Argentina es circular”, Cristina Kirchner procedió a recomendar una serie que se estrenó días atrás, Diciembre 2001. “Se las recomiendo. Está basada sobre un libro de Miguel Bonasso y narra la caída de la convertibilidad, un peso es igual a un dólar. Narra la caída, junto con la caida del gobierno de la alianza que había llegado diciendo que iba a mantener a como diera lugar la convertibilidad. Y se ve a todo un gobierno pendiente de que si el FMI gira o no los fondos. Algo que podría trasladarse a lo que nos pasa ahora ”, apuntó.

Y remarcó: “Yo creía que se había terminado eso, porque cuando Néstor paga al FMI en el año 2005 no fue un acto ideológico. Hizo el acto más pragmático… Si vos querés ser presidente es porque querés gobernar . Es el acto más pragmático porque recupera el timón de la economía… Esa serie es lo mismo que ahora respecto al FMI, la pistola en la cabeza… o es el mismo país, había dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia ”.

18.50 Cristina y una chicana a un opositor

Minutos antes de las 19, Cristina Kirchner dio inicio a un discurso cargado de expectativas. Mientras la tensión atraviesa al oficialismo después del anuncio de una nueva alianza electoral, la vicepresidenta optó por un repaso anecdótico de la obra, con chicanas a un dirigente opositor. “Cuando se discutió la partida presupuestaria del hospital regional la discusión con la oposición fue fenomenal”, dijo, y siguió: “En la Cámara de Diputados había intereses médicos, porque ese viejo hospital era lo único público… el resto eran privados y uno de los accionistas principales era un diputado de la oposición. El tema de los políticos y la representación política que renuncia a representar a la sociedad para representar a las corporaciones . Tan viejo como eso”.

18.44 Alicia Kirchner, un repaso del pasado y un pedido a los “dirigentes con coraje”

La gobernadora de Santa Cruz comenzó su discurso con un repaso histórico de la construcción del Hospital Regional. Con anécdotas de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner pasó después a criticar a los “politiqueros baratos que se venden por nada”. “Quiero para Santa Cruz y para el país dirigentes con coraje”, señaló.

Cristina Kirchner y Alicia Kirchner en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos Prensa Senado

“Ante tantos inconvenientes (para construir el hospital), podríamos haber no seguido, pero si hay algo que nos caracteriza a los santacruceños es no bajar los brazos”, comenzó la gobernadora, y siguió: “Y cuando se nos mete algo en la cabeza vamos hasta conseguirlo para la gente. Sería bueno que los dirigentes aprendieran lo mismo, para eso es la política. En esta tierra que dio dos presidentes (y una vicepresidenta) sabemos de desafíos. Y si me preguntaran que es lo que necesitamos: no perder la visión, el horizonte y el futuro”.

“A veces me dicen que la gente está cansada de la política. Está cansada de los que se venden por nada. Creo en la esperanza pero la esperanza que se cristaliza en las ganas, la transformación, por eso quiero y pido dirigentes con coraje. De esa manera, no tengo dudas de que vamos a salir adelante”, concluyó.

18.33 Gabriel Katopodis: “Solo en el peronismo están las buenas ideas”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, fue en el encargado de abrir el evento en la Casa de Gobierno de Santa Cruz. “Estas obras las hace el peronismo y marca una intencionalidad, un diseño de país”, consideró. “El peronismo nunca piensa el país desde un lugar chiquito, siempre desde lo grande” , agregó.

Cristina Kirchner en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos. Captura de Video

“Es tiempo de que las obras hablen de desarrollo, de progreso, hablen y marquen un futuro que la Argentina tiene y es claro: hay que organizarlo políticamente”, continuó su alocución el ministro de Alberto Fernández. “Y para eso estamos convencidos que se hace desde el Estado y desde la política”, reforzó.

Katopodis citó frases que le atribuyó a la vicepresidenta. “Es una sola fuerza política la que está en condiciones de sacar el país adelante, solo en el peronismo están las buenas ideas . La esperanza tiene mejores razones que el enojo”, cerró.

18.23 Comienza el acto de la vicepresidenta

Junto a la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, comenzó el acto que encabeza Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno santacruceña.

En vivo desde Santa Cruz, inauguramos la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, junto a la gobernadora @aliciakirchner y el ministro @gkatopodis https://t.co/ysn7pWh4ch — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 15, 2023

18.19 Inauguración del anexo a una obra de Néstor Kirchner

El hospital regional de Río Gallegos fue inaugurado en 1995, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz y cuando su hermana – la actual mandataria provincial- ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Sociales en la provincia.

18.00 En minutos, Cristina hablará en Santa Cruz

La vicepresidenta hablará en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de la capital santacruceña junto a la mandataria provincial, Alicia Kirchner

17.20 Las listas, la expectativa

Cuando faltan menos de diez días para la fecha límite para el cierre de listas, la expectativa gira en torno a si la exmandataria dará detalles con respecto a los candidatos.

Y es que, pese a que se trata de una actividad oficial, la mirada estará puesta en lo que pueda decir la exmandataria sobre el camino que queda hasta que se inscriban las listas que participarán en las PASO , sobre todo, tras la formalización de la nueva coalición electoral y la consecuente apertura de un nuevo capítulo en la interna del oficialismo por el comunicado que emitió el PJ Bonaerense.

17.00 Estreno de Unión por la Patria: habla Cristina Kirchner

Después de la presentación de “Unión por la Patria”, el frente con el que el oficialismo competirá en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en reemplazo del Frente de Todos, Cristina Kirchner reaparece esta tarde en Santa Cruz. Junto a la gobernadora Alicia Kirchner, la vicepresidenta encabezará la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos.

El acto de la expresidenta se hará veinte días de su última aparición pública en Plaza de Mayo, donde no hubo anuncios pese a que la expectativa giraba en torno a la posibilidad de que diera alguna definición respecto a las candidaturas del hasta entonces denominado Frente de Todos. A diez días del cierre de listas, en un contexto en el que aún persiste la incertidumbre, la expresidenta tiene previsto aparecer también junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La vicepresidenta Cristina Fernandez, en el último acto en la Plaza de Mayo

El hospital regional de Río Gallegos fue inaugurado en 1995, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz y cuando su hermana -la actual mandataria provincial- ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Sociales en la provincia.

Frente a la falta de certezas, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández afuera de la carrera, entre la variedad de nombres que aparecen como posibles candidatos todavía se cuentan a los ministros del Interior y de Economía, Eduardo de Pedro y Sergio Massa; al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y al dirigente social Juan Grabois. Habrá que ver si finalmente la líder del kirchnerismo se pronuncia por alguno o da señales de cómo se moverán las próximas fichas.

