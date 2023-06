“Chino” Navarro: “Está bien que te genere bronca si te bajan de una lista, pero es inferior a la de quien no tiene qué comer”

El dirigente del Movimiento Evita y funcionario nacional, Fernando “Chino” Navarro, afirmó que “está bien que genere bronca” cuando a alguien lo “bajan de una lista”, pero es “absolutamente inferior” a la que siente “quien abre la heladera y no sabe qué hacer con lo poquito que tiene para darle de comer a cuatro pibes”.

“¿De qué sufrimiento vamos a hablar nosotros si el de cualquier laburante es 100 veces mayor? Las peleas nuestras de ‘sufrimos, no estoy en la lista, me pusieron último’. Dejáte de joder. Nosotros elegimos hacer política, nadie nos obliga. Ninguno de nosotros venimos en el tren a las 4 de la mañana ni vamos colgado ningún micro“, apuntó Navarro durante una entrevista con Noticias Argentinas.

En medio de la interna oficial que se reavivó luego del cierre de listas, donde la fórmula presidencial quedó integrada por el ministro Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el referente del Evita afirmó que los dirigentes políticos son “privilegiados” porque “bien o mal” pueden “llegar a fin de mes”.

Además, afirmó que el titular del Palacio de Hacienda “tiene una imagen en alza y una intención de votos interesante”, dado que “la sociedad está reconociendo que la crisis económica no la inventó él” sino que “le puso el pecho con mucho valor cuando lo podría haber eludido”.

En general sí. Venimos de un proceso político muy difícil con todas las adversidades que nos tocó gestionar desde que asumimos. Es innegable que los desencuentros políticos del Frente de Todos también afectaron la tarea de Gobierno y la homogeneidad en la gestión.

Son temas que fueron públicos y notorios. Por ejemplo, en el debate por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde se discutía si había que acordar o no, que implicó la renuncia de Máximo (Kirchner) como jefe del bloque de Diputados. La demora en ejecutar políticas para sacar los subsidios vinculados al gas y la energía a aquellos que pudieran pagarlo. Son temas que trabaron la gestión y los que mejor lo perciben son los argentinos.

La situación de las PASO venía más con un clima de interna en términos de compulsa de grupos políticos que de dos fórmulas que pudieran discutir ideas o programas. Cuando digo discutir programas no es “El libro gordo de Petete” sino 3 o 4 ideas: cómo se genera trabajo, cómo se baja la inflación, seguridad y educación. El proceso venía con discusiones sobre el reglamento, si íbamos a la Justicia o no, si estaban los avales. Todas discusiones menores que ocupaban el centro de la escena. Todo eso se reemplaza con una lista que avalan mayoritariamente todos los sectores del Frente, que es la de Sergio Massa y Agustín Rossi, que no inhibe y es bueno que haya otra fórmula como la de Juan Grabois y Paula Abal Medina, pero es un marco más claro. A mí me dio tranquilidad después de días tan amargos y aburridos donde discutimos de cara a la política dándole la espalda a la realidad de la gente. Entender cómo se conformó la lista, quién sufrió más o menos…Somos mujeres y hombres de la política. A veces, hasta da un poquito de vergüenza ajena cuando hay personas que no llegan a fin de mes que se discutan estas cosas.

-¿La idea de una PASO en la compitiera la lista de Daniel Scioli una fórmula del kirchnerismo perjudicaba al Frente?

No sé, pero parecía una PASO que se expresaba más en términos personales que en torno a ideas. La fórmula de Massa-Rossi, más allá de todas las interpretaciones posteriores, me parece que es más útil para nuestra fuerza política.

-¿Cómo observa la disputa que se está dando en el oficialismo en torno a la banca de diputados que debía ocupar Scioli?

Tenemos que pensar en la problemática del pueblo, en gestionar. Cualquier dirigente, mujer o hombre de nuestra coalición, tiene derecho a expresar lo que siente, lo que piensa, pero las heridas abiertas son el 40% de pobreza, que la inflación no te permite llegar a fin de mes.

-En un sector de la dirigencia parece que las heridas pasan por otro lado…

Bueno, por eso a veces nos encontramos con situaciones como las elecciones de 2021, donde perdimos la elección. Si bien las derrotas y las vitorias son multicausales, una de las más importantes fue nuestra distancia de lo que le pasaba a la población en el marco de la pandemia y de situaciones anómalas que nunca se habían vivido en la historia argentina. Nosotros estábamos más atentos a la política y hay que estar más atentos al día a día de los argentinos porque eso es la política

-¿Ahora se está cometiendo el mismo error?

Creo que no, yo estoy satisfecho. La fórmula de Massa-Rossi es mucho mejor porque expresa la voluntad de los distintos sectores, aunque después cada uno puede decir lo que le parece que está bien. De las que aparecieron en esta coyuntura, es indudable que es la fórmula más competitiva y por eso la aceptan todos.

-¿Por qué se aceptó que Juan Grabois pueda ir a una PASO?

Está bien que haya una PASO y se pueda discutir una posición más militante, más radical, más transgresora, más de de interpelar no solamente en la teoría sino en la práctica. Juan, Paula (Abal Medina) y muchos compañeros que lo van a acompañar tienen una actitud militante de compromiso. Es muy sano que eso se pueda dirimir en el marco de una PASO con ideas, con discusiones y con votando.

-Entonces, ¿por qué no se permitió que Scioli compitiera en las PASO?

Eran coyunturas distintas. Tampoco me puse a analizar tanto el por qué. Es como cuando hay un gol que a tu equipo lo hizo ganar. La jugada la analizas después, pero en el momento lo que importa es que fue gol. Bueno, tenemos la fórmula de Massa y Rossi que me satisface y tenemos la de Juan y Paula que me parece bien.

-¿A cuál de los precandidatos va a acompañar el Movimiento Evita?

El Evita discutirá la semana que viene los pasos a seguir. Tenemos cercanía con Juan y hemos llevado adelante políticas con Massa. Por ejemplo la Ley de Emergencia Social, que se aprobó en el 2016, y el bloque de Sergio nos apoyó en Diputados para las primeras tratativas, porque había sectores del Frente para la Victoria que no querían acompañarnos y después salió casi por unanimidad. En otras cosas tenemos diferencias con Sergio y se las hemos planteado. Lo vamos a discutir internamente

-¿Qué cosas van a ser primordiales para el espacio a la hora de decidir a quién apoyar?

Yo ya tengo una posición tomada, pero la voy a discutir el día martes.

-¿Cuál es su posición?

-No la voy a decir ahora. Si mi posición coincide con la de la mayoría, te la contaré después y sino también te la contaré. Mi principal objetivo es frenar al macrismo.

–¿Qué cosas son innegociables para apoyar a uno de los dos precandidatos del oficialismo?

Quisiera discutir cómo vamos a hacer para crear más trabajo, bajar la inflación, mejorar la educación y la seguridad. Son temas que requieren políticas de Estado para los que primero es necesario acordar en el seno de la coalición y después tenés que discutir con otros actores del mundo político, incluso los sectores opositores y de la sociedad civil. El desafío que tenemos de acá a la elección es transitar el camino para resolver los problemas de aquellos a los que no les alcanza la ‘guita’ y ver si ya definitivamente el 10 de diciembre, si logramos volver a enamorar a un sector de la sociedad y ganar, podemos sacar a la Argentina de esta crisis tan recurrente.

-Cristina Kirchner cuestionó varias la falta de redistribución del crecimiento económico. ¿Al Gobierno le faltó firmeza para alcanzar ese objetivo?

No, el tema es que además de plantearlo como lo planteaba Cristina nosotros trabajamos en modificar una economía que está concentrada y extranjerizada.

-¿El enojo de un sector de la sociedad con el Gobierno está ligado a que se habían generado muchas expectativas?

El enojo es con la política no con el Gobierno. Todos los políticos, oficialistas y opositores, tienen la imagen negativa más alta que la positiva. Dentro del enojo con la política, obviamente que hay mayor enojo con el Gobierno. No me animo a decir por qué, pero sí que tienen todo el derecho de putearnos porque los responsables de gobernar somos nosotros. Yo le puedo decir a una señora ‘sabe que cuando asumimos teníamos la deuda y después vino la pandemia y nosotros sufrimos eso’. ¿De qué sufrimiento vamos a hablar nosotros si el de cualquier laburante es 100 veces mayor? Por eso digo que las peleas nuestras de ‘sufrimos, no estoy en la lista, me pusieron último’… Dejate de joder. Nosotros elegimos hacer política, nadie nos obliga. Ninguno de nosotros venimos en el tren a las 4 de la mañana ni vamos colgado ningún micro. Bien o mal llegamos a fin de mes. Somos privilegiados.

-Sin embargo esas quejas se escuchan…

Está bien que te genere bronca si te bajan de un lista, pero esa situación es absolutamente inferior a la de cualquier vecino que no llega a fin de mes, que no tiene para comprar un medicamento, no le puede comprar las zapatillas al pibe, abre la heladera y no sabe qué hacer con lo poquito que tiene para darle de comer a cuatro pibes y al esposo.

-¿Cómo se hace campaña teniendo de candidato al ministro de Economía que es dónde están los mayores problemas del país?

Si hoy Massa tiene una imagen en alza y una intención de votos interesante, según dice en las primeras encuestas, es porque la sociedad está reconociendo que la crisis económica no la inventó él. Massa le puso el pecho con mucho valor cuando lo podría haber eludido, porque hubo mucha gente a la que se le ofreció el Ministerio de Economía y no aceptó. Algunos lo querrán más que otros, pero vos lo ves al pie del cañón laburando todos los días con su equipo. Si logramos construir una relación donde el vecino vea que la inflación, que es alta, bajó un poquito el mes pasado y que va bajar más, sumado a que tenemos una actitud sentida que no es una pose para la televisión, quizás podemos ganar.