“Acá también hubo encubrimiento político”. La hermana Martha Pelloni habla sobre el caso Cecilia Strzyzowski

“Qué aprendizaje de la sociedad, cómo aprendió a salir a la calle, qué hermoso. Lo que vimos anoche fue espectacular como explosión social. Realmente, la plaza estaba repleta de gente”, dijo ayer Pelloni a LA NACION, referente de los derechos de los niños y adolescentes y principal impulsora de las famosas Marchas del Silencio en pedido de justicia por el asesinato de María Soledad Morales (1990), en manos de hijos de funcionarios catamarqueños.

Marcha del miércoles pasado en la plaza de Resistencia, pidiendo justicia por Cecilia Strzyzowski. Santiago Hafford

Más allá de la singularidad de cada caso, la hermana Pelloni hace un paralelismo entre los dos. Las constantes que se repiten la preocupan, pero no la sorprenden.

“Lo que hay que tener en cuenta es que Jorge Capitanich, al igual que todos los gobiernos corruptos, lo primero que hace al asumir es crear una secretaría de Derechos Humanos y de Género. Y vos fijate qué incoherencia, porque cuando aparecen estos casos, no se hacen presentes. Tantas chicas desaparecidas en el Chaco y nada… No pareciera que estas secretarías se hayan ocupado de buscar justicia. Hay casos interminables”, dice Pelloni.

-¿Le sorprende lo que sucedió en Chaco?

-Mirá, viendo la realidad de ese barrio y quién es la familia Sena, que regentea piqueteramente, bueno… podés esperar la violencia máxima. En ese sentido, no escatimaron esfuerzos en el tipo de violencia que se empleó, es lamentable.

Martha Pelloni, en los años 90, antes del juicio por el asesinato de María Soledad Morales

-¿Encuentra algún paralelismo entre este caso y el de María Soledad?

-Sí. Pero yo creo que los temas son distintos. Acá hubo un engaño para sacársela de encima, para sacársela de encima de la familia. Fue premeditado. Ella creía que se iban a Ushuaia. Pero eso fue una mentira que le dijeron para hacerla entrar a la casa de los suegros.

-Se repite la presencia de hijos del poder, jóvenes de familias poderosas instauradas en el gobierno provincial que actúan impunemente.

-Veo todo eso. Y el encubrimiento político del gobierno de la provincia. Esperemos ver qué pasa con el gobierno nacional, porque Capitanich es cercano al gobierno nacional.

Pelloni, fundadora y coordinadora general de la Red Infancia Robada, con foros en todo el país, era la directora del Colegio del Carmen y San José, en Catamarca, al que asistía María Soledad Morales cuando su cuerpo apareció a un costado de la ruta, luego de haber sido violada y brutalmente desfigurada. Desde entonces, ante el silencio del gobierno local, la hermana de la congregación Carmelitas Misioneras Teresianas se dedicó a militar para que avanzara la investigación del femicidio y se encarcelara a los responsables. Las Marchas del Silencio que organizó mantuvieron el tema en agenda. “Le debemos a los medios nacionales sobre todo y a la sociedad de Catamarca, que se comprometió con la causa”, afirma hoy la ganadora del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad (2013).

También militó en la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires después de la última dictadura militar. ”Yo milité en defensa de los desaparecidos de esa época. Pero resulta que en democracia todos los desaparecidos no aparecen, los casos de derechos humanos no se investigan. En Chaco y en ningún lado… Hay gobiernos corruptos que lo primero que hacen es dejar contentas a las mujeres porque les crean una Secretaría de Derechos Humanos y otra de Género que después no funcionan. Doy fe”, insiste.

2014: el casamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña; a su lado César Sena y Jorge Capitanich

-El caso de María Soledad conmovió al país. ¿Ve que haya cambiado algo a partir de entonces?

-No. Después de María Soledad, todos los fines de semana tenemos una chica secuestrada, violada. Años he trabajado en rescatar chicas… Hasta hemos logrado cerrar un boliche en Goya, Corrientes. Estas cosas se dan, se siguen dando. Los casos de femicidio, que casi siempre son con parejas de por medio, son distintos, pero el femicidio es el mismo. La marcha es un aprendizaje de la sociedad, de las mujeres. Gracias a que nos hemos organizado, no dejamos de exigir que el patriarcado, que el machismo del hombre, se termine. En la Red Infancia Robada, ademas del comunicado nacional, los foros se están expresando. Un femicidio de esta envergadura merece que las mujeres salgamos a la calle.